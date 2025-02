(ARC) Evento: Zilli, UdinJump 2025 grande occasione per i giovani

(AGENPARL) - Roma, 5 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 05 febbraio 2025 L’assessore alla presentazione: il meeting internazionale

testimonia la forte tradizione friulana nel salto in alto

Udine, 5 feb – “La Regione ? orgogliosa di questo importante

evento sportivo che, anno dopo anno, continua ad alzare

l’asticella in memoria del compianto grande campione friulano

Alessandro Talotti e del suo immenso impegno nel volere una

manifestazione come questa nella sua terra. Un evento che

rappresenta una testimonianza della leggendaria tradizione

dell’atletica friulana che continua a formare grandi atleti e a

far crescere giovani promesse. L’Amministrazione regionale sar?

sempre al fianco dello sport e di questa disciplina che oggi si

sublima in questo evento, il quale porta Udine a livello

internazionale”.

Lo ha detto questa mattina l’assessore regionale alle Finanze,

Barbara Zilli, partecipando alla presentazione di UdinJump

Development 2025, l’importante evento internazionale di salto in

alto che si terr? domani pomeriggio a Paderno. Un meeting

esclusivamente dedicato al salto in alto che giunge alla sua

settima edizione e che sar? trasmesso in diretta da RaiSport.

All’evento di presentazione a Palazzo D’Aronco a Udine –

presente tra gli altri il presidente regionale del Coni Giorgio

Brandolin – anche la straordinaria presenza di Yaroslava

Mahuchikh, la primatista mondiale di salto in alto con una misura

di 2,10 metri e campionessa olimpica, mondiale ed europea in

carica. La stella dell’evento, che ha ottenuto successi

straordinari, torna a Udine per la seconda volta dopo la sua

vittoria nel 2021 con una misura di 2,00 metri.

“Il meeting rappresenta – ha proseguito Zilli – un importante

tributo ai campioni friulani del passato e riveste un significato

inestimabile nel trasmettere e nel tramandare alle giovani

generazioni che si avvicinano all’atletica leggera i valori di

uno sport che richiede molto impegno, restituendo grandi

soddisfazioni. L’atletica friulana merita questo evento, e il