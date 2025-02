Trump, Confeuro: “Guerra commerciale con Usa non conviene a nessuno. No dazi” 

(AGENPARL) - Roma, 4 Febbraio 2025

“Confeuro sta seguendo con molta attenzione le ultime mosse del presidente Trump sul tema dazi, nella consapevolezza maturata che una guerra commerciale contro gli Stati Uniti d’America non farebbe bene a nessuno, sopratutto all’Italia e alla Unione Europea, anzi paradossalmente potrebbe portare importanti vantaggi economici per le potenze del sud asiatico e della Cina. Se da una parte, l’ipotesi di nuovi dazi da parte dell’amministrazione Trump rappresenta una minaccia concreta per il settore agroalimentare italiano, che da sempre trova nei mercati internazionali uno sbocco strategico, dall’altra l’Unione Europea deve farsi trovare pronta e adottare misure efficaci per tutelare le proprie produzioni, promuovendo politiche di libero scambio capaci di valorizzare il Made in Italy e l’intero comparto primario. L’agroalimentare italiano, già in passato ha dovuto affrontare le conseguenze di provvedimenti protezionistici e contrasti commerciali che hanno penalizzato intere produzioni, dal vino ai formaggi, dall’olio d’oliva ai salumi. Ora è il momento di agire con determinazione: l’Ue deve intensificare i rapporti con mercati strategici e promuovere accordi che garantiscano accesso equo e vantaggioso ai nostri produttori. Un’Europa più forte nel commercio internazionale infatti significa anche una Europa maggiormente capace di rispondere a livello globale alle minacce economiche di Donald Trump”.

Così, in una nota stampa, Andrea Tiso, presidente nazionale Confeuro, la Confederazione degli Agricoltori Europei e del Mondo.