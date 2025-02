(AGENPARL) - Roma, 4 Febbraio 2025

segnaliamo la giornata di studio: "Oltre il gesso: lo studio dei modelli di Lorenzo Bartoloini e Vincenzo Vela" dedicata ai modelli in gesso dei celebri scultori ottocenteschi. Organizzata dalla Galleria dell'Accademia di Firenze, in collaborazione con Sabap Firenze-Pistoia e Prato, Supsi e Accademia di Belle Arti di Firenze,si terrà lunedì 10 febbraio dalle ore 9,30 alle 18 nel museo fiorentino. Durante la giornata di studio la Galleria dell'Accademia di Firenze sarà chiusa al pubblico, i partecipanti al convegno potranno visitare la Gipsoteca. Sarà, inoltre, possibile seguire la giornata di studio in diretta streaming visitando il profilo Youtube del museo.

La Galleria dell’Accademia di Firenze presenta

Oltre il gesso:

lo studio dei modelli di Lorenzo Bartolini e Vincenzo Vela

Il 10 febbraio il museo ospiterà una giornata di studio dedicata ai modelli in gesso dei celebri scultori ottocenteschi, in collaborazione con SABAP Firenze-Pistoia e Prato, SUPSI e Accademia di Belle Arti di Firenze

Lunedì 10 febbraio 2025 la Galleria dell’Accademia di Firenze ospiterà una giornata di studio dedicata ai modelli in gesso di Lorenzo Bartolini e Vincenzo Vela.

L’evento, intitolato Oltre il gesso: lo studio dei modelli di Lorenzo Bartolini e Vincenzo Vela, è organizzato dalla Galleria dell’Accademia di Firenze in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato (SABAP-FI), la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana di Mendrisio (SUPSI) e l’Accademia di Belle Arti di Firenze.

La giornata di studio sarà una preziosa occasione per esplorare, tramite un confronto diretto, la varietà di tecniche e materiali utilizzati per la creazione di modelli in gesso e per avviare una migliore comprensione del ruolo del modello nel lavoro di questi due artisti.

Lorenzo Bartolini (Savignano di Prato, 1777 – Firenze, 1850) è stato uno tra i più importanti scultori italiani dell’Ottocento. Dopo aver iniziato gli studi presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze, all’età di ventidue anni si trasferì a Parigi – dove entrò in contatto con Jacques-Louis David e con l’ambiente ispirato al Neoclassicismo francese. Il suo spirito innovativo lo spinse a esplorare nuove direzioni artistiche, portandolo a rifiutare l’eccessiva idealizzazione delle forme classiche e a sviluppare uno stile incentrato sull’osservazione diretta della natura – il suo approccio innovativo alla scultura venne definito “Bello Naturale”. Bartolini ebbe un ruolo di primo piano nella scena artistica ottocentesca, con committenze che spaziavano dalla Francia alla Russia e alla Gran Bretagna. I suoi modelli in gesso sono raccolti nell’omonima Gipsoteca, oggi custodita presso la Galleria dell’Accademia di Firenze.

Vincenzo Vela (Ligornetto, 1820 – Ligornetto, 1891) è considerato una figura di spicco della scultura italiana ed europea dell’Ottocento, noto per il suo stile realistico e il forte impegno politico e sociale che caratterizza gran parte delle sue opere. Formatosi all’Accademia di Brera, si distinse precocemente per la capacità di infondere un’intensa espressività nelle sue opere, superando l’estetica neoclassica in favore di una rappresentazione più naturale ed espressiva – in questo approccio si può intravedere l’influenza degli studi di Lorenzo Bartolini. Negli ultimi decenni della sua vita tornò nel suo paese natale, a Ligornetto nella Svizzera italiana, dove costruì una casa-studio che alla sua morte è diventato il Museo Vincenzo Vela, dove lui stesso ha raccolto ed esposto gran parte dei suoi modelli in gesso. La collezione custodisce anche un corposo nucleo di disegni e bozzetti oltre che dipinti e sculture in marmo.

L’eredità artistica di Lorenzo Bartolini e di Vincenzo Vela testimonia il ruolo essenziale dei modelli in gesso nei processi creativi e realizzativi della scultura del XIX secolo. Situate tra un modello originale in argilla e una scultura in pietra o marmo, queste opere rappresentano un “momento” importante nella traduzione della visione di un artista dall’idea alla realtà. Lo studio delle opere provenienti dalle collezioni di questi due importanti scultori del XIX secolo offrirà una prospettiva unica sul complesso lavoro di un artista e sulle pratiche di bottega.

La giornata di studio Oltre il gesso, dedicata allo studio dei modelli in gesso di Lorenzo Bartolini e Vincenzo Vela, è articolata in quattro sessioni – con apertura alle ore 9:30 e chiusura alle ore 18:00.

La prima sessione, (9:30 – 11:00), introdotta da Carlo Sisi, Storico dell’arte e già Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, e moderata da Sandro Bellesi, Storico dell’arte, è dedicata ai due artisti e alle rispettive collezioni e sarà occasione per approfondirne la vita, l’arte e l’eredità.

La seconda sessione (11:30 – 13:00) si aprirà con un focus sullo studio dei modelli in gesso dei due scultori, il Progetto Bartolini finanziato dalla Galleria dell’Accademia di Firenze e The sculptor’s mark: plaster models in the legacy of Vincenzo Vela, finanziato dal Fondo di ricerca nazionale svizzero. Modera il dibattito Augusto Giuffredi, già docente presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna.

Nel pomeriggio si entrerà nel vivo delle indagini diagnostiche. La Fotografia tecnica, I Rilievi, e le Scansioni 3D, Le Indagini radiografiche: la terza sessione (14:00 – 15:15) illustrerà le tecniche utilizzate per condurre lo studio tecnico sui modelli in gesso. Modera il dibattito Chiara Fornari, Funzionario Restauratore dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze.

In chiusura (15:45 – 18:00), una panoramica sui casi studio più rilevanti – la Carità educatrice, la Tavola degli Amori, il Monumento a Leon Battista Alberti e i busti e i ritratti di Lorenzo Bartolini. Modera il dibattito Alberto Felici, Funzionario Restauratore della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato.

Durante la giornata di studio la Galleria dell’Accademia di Firenze sarà chiusa al pubblico, i partecipanti al convegno potranno visitare la Gipsoteca.

Sarà, inoltre, possibile seguire la giornata di studio in diretta streaming visitando il profilo Youtube del museo.