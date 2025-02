GIUDICE SPORTIVO 6^ GIORNATA RIT – Comunicato di Campionato 108DIV + Designazioni arbitrali 26a Serie C NOW

(AGENPARL) - Roma, 4 Febbraio 2025

COMUNICATO N. 108/DIV – 4 FEBBRAIO 2025

CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025

GARE DEL 31 GENNAIO E DEL 1, 2 E 3 FEBBRAIO 2025

Si riportano i risultati delle gare disputate il 31 Gennaio e il 1, 2 e 3 Febbraio 2025

6^ GIORNATA RITORNO

GIRONE A

ALCIONE MILANO

ARZIGNANO V.

GIANA ERMINIO

LUMEZZANE

PERGOLETTESE

PRO PATRIA

PRO VERCELLI

RENATE

TRENTO

VIRTUS VERONA

GIRONE B

CALDIERO TERME

LECCO

FERALPISALO’

TRIESTINA

ATALANTA U23

ALBINOLEFFE

NOVARA

L.R. VICENZA

UNION CLODIENSE

PADOVA

ASCOLI

GUBBIO

LEGNAGO SALUS

PESCARA

PIANESE

PONTEDERA

RIMINI

TORRES

VIS PESARO

CARPI

AREZZO

TERNANA

VIRTUS ENTELLA

LUCCHESE

PINETO

PERUGIA

MILAN FUTURO

SESTRI LEVANTE

CAMPOBASSO

GIRONE C

ACR MESSINA

AUDACE CERIGNOLA

AVELLINO

AZ PICERNO

BENEVENTO

CAVESE

GIUGLIANO

SORRENTO

TARANTO

TRAPANI

LATINA

CATANIA

TURRIS

JUVENTUS NEXT GEN

MONOPOLI

TEAM ALTAMURA

FOGGIA

CROTONE

CASERTANA

POTENZA

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante

dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 3 e 4 Febbraio 2025 ha adottato le

deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 31 GENNAIO E DEL 1, 2, E 3 FEBBRAIO 2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare della sesta giornata di ritorno del Campionato i

sostenitori delle Società ACR MESSINA, AREZZO, ASCOLI, AUDACE CERIGNOLA,

CATANIA, CAVESE, GIUGLIANO, NOVARA, PERUGIA, PESCARA, POTENZA, PRO

VERCELLI, RIMINI, TERNANA e VIS PESARO hanno, in violazione della normativa di cui

agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale

pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da

questo Giudice di non particolare gravità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le

circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei

confronti delle Società di cui alla premessa

GARA VIRTUS VERONA – PADOVA DEL 1 FEBBRAIO 2025

Il Giudice Sportivo,

lette le relazioni dei componenti della Procura Federale e del Commissario di Campo –

Delegato di Lega e del referto Arbitrale, osserva quanto segue.

Nelle richiamate relazioni e nel referto si riferisce, tra l’altro, che:

1. al minuto 31° del primo tempo, i sostenitori della Società Padova, presenti nel Settore

Curva Ospiti, rivolgevano cori di espressione di discriminazione razziale, intonando il verso

buu, verso il portiere di colore della squadra avversaria della Società Virtus Verona;

2. al termine della gara, i sostenitori della Società Padova, presenti nel Settore Curva Ospiti,

rivolgevano cori espressione di discriminazione razziale, intonando il verso buu, verso un

altro calciatore di colore della squadra avversaria, ripetuti per sei volte.

I predetti sostenitori erano presenti in circa 470 e si rendevano responsabili, nel 30% dei cori

sopra riportati.

I cori venivano percepiti dal collaboratore della Procura Federale, opportunamente

posizionato tra le due panchine, nonché dal Commissario di Campo – Delegato di Lega e

dall’Arbitro.

Ad avviso di questo Giudice, la dimensione dei cori si deve valutare rilevante e, quindi,

integrata, in considerazione del numero complessivo di sostenitori presenti nel Settore Ospiti

dell’impianto sopra richiamato e della percentuale del 30% di coloro che erano presenti nel

Settore Curva Ospiti che hanno posto in essere la condotta discriminatoria in esame.

Del pari, si deve ritenere integrata la percezione della condotta sopra specificata in quanto

essa è stata rilevata dall’Arbitro a fine gara e, con riferimento a tutte le estrinsecazioni prima

riportate, sia dal Collaboratore della Procura Federale che dal Commissario di Campo Delegato di Lega presenti sul campo.

Ne consegue che i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell’art.

28, comma 4, C.G.S.

Dalla relazione della Procura Federale emerge che i tifosi posizionati nella gara in oggetto

nel Settore Curva Ospiti abitualmente nelle gare casalinghe occupano il Settore Tribuna Est

Stadio Euganeo.

Al contempo si devono ritenere sussistere le condizioni per la concessione della

sospensione della esecuzione della sanzione disciplinare ex art. 28, comma 7, C.G.S.

3. Dalle relazioni del Commissario di Campo Delegato di Lega e dalla documentazione

fotografica allegata risulta, altresì, che, oltre alle condotte appena esposte, i sostenitori del

PADOVA hanno posto in essere anche fatti contrari alle norme in materia di ordine e di

sicurezza e fatti violenti, consistiti nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati.

P.Q.M.

in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 26 e 28 C.G.S., valutate le modalità complessive dei

fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli

organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S.:

A) delibera di sanzionare la Società PADOVA con l’obbligo di disputare una gara casalinga

con il Settore denominato Tribuna Est Stadio Euganeo, privo di spettatori.

Dispone che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per il periodo di un anno con

l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione

sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione;

B) delibera di sanzionare la Società PADOVA per le condotte di cui al numero 3 con

l’ammenda di € 150,00 (r. Arbitrale, r. proc. fed., r c.c. documentazione fotografica – obbligo di

risarcimento danni se richiesto).

SOCIETA’

AMMENDA € 2.000,00

CATANIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per

fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord,

integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver:

1. lanciato, al 32° minuto del secondo tempo, un petardo di elevata potenza, nel

recinto di gioco, senza conseguenze;

2. lanciato, al 34° e al 36° minuto del secondo tempo, cinque fumogeni nel recinto

di gioco, e, al 34°, al 35° e al 36° minuto del secondo tempo, cinque fumogeni sul

terreno di gioco così provocando la bruciatura del manto sintetico in particolare in

otto punti (di cui due nel terreno di gioco e sei all’interno del recinto di gioco) e la

sospensione della gara da parte dell’Arbitro dal 34° minuto al 38° minuto del

secondo tempo, per consentire ai Vigili del Fuoco la relativa rimozione;

3. danneggiato quattro batti tacco posizionati nel Settore Curva Nord.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,

comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa

la sospensione della gara per il ripristino delle condizioni di sicurezza e la

pericolosità del lancio dei fumogeni) rilevato che non si sono verificate

conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso, che la

Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli

organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.,

documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 1.500,00

PRO VERCELLI per avere, la quasi totalità (80%) dei suoi sostenitori, posizionati

nel Settore Curva Ovest, intonato, al 37° minuto del primo tempo, un coro

offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per tre volte, che

in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione

pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone

Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che,

direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per

motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento

discriminante.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,

comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la

particolare riprovevolezza della condotta e considerati i modelli organizzativi

attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.000,00

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per

fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità

pubblica, consistiti nell’avere lanciato:

1. all’8° e al 36° minuto del primo tempo e al 15° minuto del secondo tempo, tre

fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze;

2. al 4°, all’8°, al 10° e all’11° minuto del primo tempo e al 36° minuto del secondo

tempo, sei petardi di elevata potenza nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,

comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,

rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure

previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art.

29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

SESTRI LEVANTE

A) per l’indebita presenza nel tunnel che conduce agli spogliatoi, al termine della

gara, di un soggetto non identificato ma riconducibile alla società, il quale si

avvicinava all’Arbitro e, mentre percorreva tutto il tragitto che conduce agli

spogliatoi, proferiva parole irriguardose e ingiuriose nei confronti della Quaterna

Arbitrale;

B) per l’indebita presenza all’interno degli spogliatoi, al termine della gara, di un

soggetto non identificato, ma riconducibile alla società, il quale bussava molto

forte alla porta degli spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale e urlava parole

irriguardose e ingiuriose nei loro confronti per contestarne l’operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate

le modalità complessive della condotta.

AMMENDA € 900,00

BENEVENTO

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti

commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica,

consistiti nell’avere esploso nel proprio Settore, cinque petardi, senza

conseguenze;

B) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio del secondo tempo di due

minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.

Ritenuta la continuazione in ordine alle condotte sub A), misura della sanzione in

cumulo materiale [€ 500 per condotta sub A) e € 400 per condotta sub B)] in

applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, 25, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le

modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze

dannose relativamente alla condotta sub A) (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).

L.R. VICENZA

A) per avere alcuni suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 2 minuti

e 30 secondi, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in

campo;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti non

corretti commessi dai suoi sostenitori consistiti nell’aver imbrattato i bagni dei

tifosi ospiti con scritte sui muri con pennarelli neri; alcune delle quali contenenti

frasi oltraggiose nei confronti delle Forze dell’Ordine;

C) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti

violenti commessi dai suoi tesserati consistiti nell’aver danneggiato la panchina.

Misura della sanzione in cumulo [€ 700 per i fatti sub A) e sub C) (in

continuazione fra loro) e € 200 per i fatti sub B)] in applicazione degli artt. 6, 13,

comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con

particolare riferimento alla misura del ritardo, rilevato che la Società sanzionata

disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in

applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (supplemento r.

Arbitrale, r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se

richiesto).

AMMENDA € 800,00

ASCOLI

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti

commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica,

consistiti nell’aver lanciato, al 5° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto

di gioco, senza conseguenze;

B) per avere i suoi sostenitori (22% circa), posizionati nel Settore Curva Nord,

intonato:

1. all’8° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante, nei confronti dei

tifosi avversari di un’altra squadra;

2. al 15° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante, nei confronti dei

tifosi avversari di un’altra squadra;

3. al 21° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante, nei confronti

dei tifosi avversari di un’altra squadra ripetuto per circa 1 minuto e 30 secondi.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,

comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,

rilevato che per la condotta sub A) non si sono verificate conseguenze dannose e

considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli

organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

MONOPOLI

A) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 2 minuti e 30

secondi e di due minuti l’inizio del secondo tempo, non presentandosi

puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti

commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica,

consistiti nell’aver divelto un cartello in lamierino posizionato sulla ringhiera degli

spalti danneggiandolo nei punti di attacco.

Ritenuta la continuazione in ordine alle condotte sub A), misura della sanzione in

cumulo materiale [€ 700 per condotta sub A) e € 100per condotta sub B)] in

applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità

complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo, rilevato

che la società disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi

adottati ex art 29 C.G.S. (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 600,00

RIMINI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti

violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica,

consistiti nell’avere lanciato, al 30° minuto del primo tempo e al 26° minuto del

secondo tempo, due bengala nel recinto, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,

comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,

rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure

previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art.

29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

AREZZO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti

violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica,

consistiti nell’avere lanciato, al 44° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel

recinto di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 2, e 26

C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società

sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate

conseguenze dannose, considerate le misure previste e poste in essere in

applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.

c.c.).

AMMENDA € 400,00

GIANA ERMINIO per avere alcuni suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio del

secondo tempo, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in

campo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S.,

valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura

del ritardo (r. Arbitrale).

GIUGLIANO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per

fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità

pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 48° minuto del secondo tempo, una

bottiglietta d’acqua piena nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S.,

valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi

adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

PERUGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per

fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità

pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 30° minuto del primo tempo, un bengala

nel recinto, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26

C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono

verificate conseguenze dannose che la società sanzionata disputava la gara in

trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc.

fed., r. c.c.).

AMMENDA € 300,00

CAMPOBASSO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e

per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità

pubblica, consistiti nell’avere acceso, nel proprio Settore, un fumogeno

provocando il danneggiamento di un seggiolino.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3 e

26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società

sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., integrazione r. c.c.,

documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).

CAVESE

A) per avere, la totalità dei suoi sostenitori (100%), posizionati nel Settore Curva,

intonato, al 20° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle

Forze dell’Ordine, ripetuto per due volte;

B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva, esposto, dal 14°

minuto del primo tempo al 21° minuto del primo tempo e, dal 24° minuto del

primo tempo fino al termine della gara, uno striscione di circa 20 metri per 1,20

metri, non autorizzato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,

comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e

considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli

organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c.).

AMMENDA € 200,00

ACR MESSINA per non avere assicurato l’erogazione dell’acqua calda negli

spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale al termine della gara.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S.,

valutate le modalità complessive dei fatti (r. Arbitrale).

NOVARA per avere, la quasi totalità (80%) dei suoi sostenitori, posizionati nel

Settore Curva Est Ospiti, intonato, al 36° minuto del primo tempo, un coro

offensivo nei confronti di un calciatore avversario, ripetuto per tre volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,

comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,

rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i

modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 150,00

FERALPISALO’ per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e

per fatti non corretti commessi dai suoi sostenitori consistiti nell’aver imbrattato i

bagni dei tifosi ospiti con scritte a vernice su muri e due porte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,

comma 2 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la

Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli

organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica obbligo di risarcimento danni se richiesto).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE

CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A

TUTTO IL 25 FEBBRAIO 2025

GRECO VINCENZO

(AZ PICERNO)

per avere, al 10° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti

dell’Arbitro, in quanto pronunciava frasi irriguardose nei suoi confronti per contestarne

l’operato e lo applaudiva in modo ironico prima di abbandonare il terreno di gioco.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e

36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerata

la funzione di dirigente addetto all’Arbitro ricoperta dal SIG. GRECO.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE

CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A

TUTTO L’ 11 FEBBRAIO 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA

MELUSO MAURO

(PERUGIA)

per avere, al 7° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti

dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di

una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S.,

valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE

CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A

TUTTO L’ 11 FEBBRAIO 2025

FRACCHIOLLA DOMENICO

(GIUGLIANO)

per avere, al 1° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti

dell’Arbitro in quanto, dopo essere stato richiamato più volte dall’Assistente Arbitrale n. 1 e

dal IV Ufficiale, usciva dall’area tecnica e pronunciava frasi irriguardose nei confronti

dell’Arbitro per contestarne l’operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e

36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerata

la funzione di dirigente addetto all’Arbitro ricoperta dal SIG. FRACCHIOLLA.

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE

CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A

TUTTO IL 25 FEBBRAIO 2025

SELOSSE EFREM

(VIRTUS VERONA)

A) per avere, durante tutta la gara, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti

della Quaterna Arbitrale in quanto pronunciava frasi irrispettose e offensive nei loro confronti

per contestarne l’operato;

B) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta e violenta nei confronti

di un calciatore avversario in quanto entrava sul terreno di gioco, aprendo il cancello che

separa la Tribuna dal recinto di gioco, gli si avvicinava con fare minaccioso, proferiva nei

suoi confronti parole minacciose e cercava il contatto fisico con quest’ultimo, spingendolo

con il petto e rendendo necessario l’intervento di tesserati di entrambe le Società per

allontanarlo.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13, comma 2, e

36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la gravità

della condotta posta in essere (r. Assistente Arbitrale n. 2).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

TOMEI FRANCESCO

MAIURI VINCENZO

VECCHI STEFANO

(AZ PICERNO)

(CAVESE)

(L.R. VICENZA)

AMMONIZIONE (II INFR)

BANCHIERI SIMONE

GALLO FABIO

(ACR MESSINA)

(VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (I INFR)

BORDIN ROBERTO

ZAURI LUCIANO

(CALDIERO TERME)

(FOGGIA)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

MAGGIONI DANIELE

(ATALANTA U23)

per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti

dell’Arbitro in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di

una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S.,

valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

MOLTENI ANDREA

(PADOVA)

per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti

della Quaterna Arbitrale in quanto protestava veementemente e ripetutamente nei loro

confronti per contestarne l’operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S.,

valutate le modalità complessive della condotta (supplemento r. Arbitrale, panchina

aggiuntiva).

COLLABORATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

MINADEO ANTONIO

(LECCO)

per avere, al 45° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei

confronti dell’Arbitro in quanto pronunciava una frase irrispettosa e offensiva nei suoi

confronti, ripetuta per tre volte, per contestarne l’operato.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,

comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale,

supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE DI CUI UNA PER RECIDIVITA’ IN

AMMONIZIONE (V INFR)

PELAGATTI CARLO

(CALDIERO TERME)

per avere, al 34° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa

nei confronti dell’Arbitro in quanto, dopo il provvedimento di ammonizione, pronunciava frasi

irrispettose e offensive nei suoi confronti per contestarne l’operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e

36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LATTANZIO ALBERTO

(UNION CLODIENSE)

per avere, al 5° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva

commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le

modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

MINESSO MATTIA

LONARDO EDOARDO

OBRIC RELJA

FRISENNA GIULIO

ROSAIA GIACOMO

LEVERBE MAXIME JEAN R

ATTYS CHRISTOPHER

BASSO GIANMARCO

VITALI PABLO

(ARZIGNANO V.)

(ATALANTA U23)

(ATALANTA U23)

(CATANIA)

(GUBBIO)

(L.R. VICENZA)

(LECCO)

(NOVARA)

(PONTEDERA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X

INFR)

QUAINI ALESSANDRO

BALESTRERO DAVIDE

FUSI PIETRO

(CATANIA)

(FERALPISALO’)

(PADOVA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V

INFR)

LIA DAMIANO BIAGIO

PETRUCCI DAVIDE

BENEDETTI GIACOMO

CARPANI GIANLUCA

PANADA SIMONE

PAOLUCCI LORENZO

VIVIANI MATTIA

RIZZO AGOSTINO

(ACR MESSINA)

(ACR MESSINA)

(ARZIGNANO V.)

(ASCOLI)

(ATALANTA U23)

(AUDACE CERIGNOLA)

(BENEVENTO)

(CAVESE)

DELLI CARRI FILIPPO

LISI FRANCESCO

ERCOLANI LUCA

DE SANTIS SIMONE

MARTINELLI RICCARDO

DI PAOLA MANUEL

ORELLANA CRUZ MARCELO OMAR

(PADOVA)

(PERUGIA)

(PIANESE)

(PINETO)

(PONTEDERA)

(VIS PESARO)

(VIS PESARO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

NICCO GIANLUCA

SILVESTRI LUIGI

MUNARETTO ANDREA

(PRO PATRIA)

(TRAPANI)

(UNION CLODIENSE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CIAPPELLANO DANIELE

BOCCIA SALVATORE

BANDO AUGUSTO

MENNA DAMIANO

CALABRESE BERNARDO

LIBERA HERGHELIGIU DENIS

ANDREA

RIZZO ALBERTO

CAMIGLIANO AGOSTINO

DELLA LATTA SIMONE

DIABY ABOUBAKAR

DORE SALVATORE

STALMACH DARIUSZ PIOTR

PACE FEDERICO

LORENZINI FILIPPO

PARKER SEAN

MATOS SANTOS PINTO RYDER

MIGNANI GUGLIELMO

SIMEONI LUCA

LOMBARDI LUCA

CATURANO SALVATORE

FERRO LORENZO

IOTTI ILARIO

DE LEO LORENZO ANDREA

ONETO EDOARDO

AWUA THEOPHILUS

MOLINA JUAN IGNACIO

ANTONELLI NICOLO’

IONITA ARTUR

DI NOIA GIOVANNI

MARCONI IVAN

FABBRO MICHAEL

(ALCIONE MILANO)

(ARZIGNANO V.)

(ASCOLI)

(ASCOLI)

(CAMPOBASSO)

(FERALPISALO’)

(FERALPISALO’)

(FOGGIA)

(L.R. VICENZA)

(LEGNAGO SALUS)

(LEGNAGO SALUS)

(MILAN FUTURO)

(MONOPOLI)

(NOVARA)

(PERGOLETTESE)

(PERUGIA)

(PIANESE)

(PIANESE)

(PINETO)

(POTENZA)

(POTENZA)

(PRO VERCELLI)

(RENATE)

(SESTRI LEVANTE)

(SPAL)

(SPAL)

(TORRES)

(TRIESTINA)

(VIRTUS ENTELLA)

(VIRTUS ENTELLA)

(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

BAGATTI NICCOLO’

(ALCIONE MILANO)

EKLU SHAKA MAWULI

MASELLI SERGIO

TASCONE SIMONE

ZALLU FRANCESCO

FAZZI NICOLO’

BROSCO RICCARDO

SPEDALIERI JONATHAN ANDREA

CORBARI ANDREA

DI MARIO STEFANO

(AREZZO)

(AZ PICERNO)

(FOGGIA)

(GUBBIO)

(LUCCHESE)

(PESCARA)

(RENATE)

(VIRTUS ENTELLA)

(VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

BOFFELLI ANDREA

GOBETTI NICOLO

NJAMBE MOUSSADJA

PETERMANN DAVIDE

SANDRI MATTIA

JAOUHARI ZAID

TONOLI DANIEL

PELLEGRINO ALESSANDRO

NADOR FOLLY STEVEN

CANNAVO’ KEVIN

(ARZIGNANO V.)

(CALDIERO TERME)

(GIUGLIANO)

(LATINA)

(MILAN FUTURO)

(PERGOLETTESE)

(PERGOLETTESE)

(PINETO)

(SPAL)

(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

GONNELLI LORENZO

SIMONETTI PIER LUIGI

PIANA LUCA

PELLACANI FILIPPO

CERRETTI CRISTIAN

COMI GIANMARIO

D’AMICO FELICE

(AUDACE CERIGNOLA)

(BENEVENTO)

(CAVESE)

(PESCARA)

(PONTEDERA)

(PRO VERCELLI)

(TEAM ALTAMURA)

AMMONIZIONE (III INFR)

BOLOCA GABRIELE

CASSA FEDERICO

SALVEMINI FRANCESCO PAOLO

PIERNO ROBERTO

VERZA NICOLO

SAIO PIETRO

TENTARDINI ALBERTO

CITI ALESSANDRO

CALCAGNI RICCARDO

CORONA GIACOMO

ALCIBIADE RAFFAELE

FERRI DAVIDE

PINO EMILIANO

SCALA SALVATORE PIO

RAO EMANUELE

CATENA ETIENNE MARIUS

(ALBINOLEFFE)

(ATALANTA U23)

(AUDACE CERIGNOLA)

(CAMPOBASSO)

(CARPI)

(CAVESE)

(GUBBIO)

(JUVENTUS NEXT GEN)

(NOVARA)

(PONTEDERA)

(PRO PATRIA)

(PRO PATRIA)

(PRO VERCELLI)

(SORRENTO)

(SPAL)

(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (II INFR)

MILILLO ALESSIO

CURADO MARCOS

NESSI RICCARDO

BARONE LUMAGA MARIO

NEGRO DI STEFANO VINICIUS

TURICCHIA RICCARDO

ROLFINI ALEX

TALARICO RAUL

CIKO SEVO

EKUBAN JOSEPH ANSAH

MAGNAGHI SIMONE

RUSSINI SIMONE

BOER PIETRO

INGROSSO GIANMARCO

BRUNET BORDIN JUAN IGNACIO

(ARZIGNANO V.)

(ASCOLI)

(CALDIERO TERME)

(CAVESE)

(CROTONE)

(JUVENTUS NEXT GEN)

(L.R. VICENZA)

(L.R. VICENZA)

(LATINA)

(LATINA)

(LUCCHESE)

(PADOVA)

(PIANESE)

(PINETO)

(SESTRI LEVANTE)

AMMONIZIONE (I INFR)

GYAMFI BRIGHT

INGROSSO GABRIELE

LUCIANI PIERLUCA

PIO LOCO BOSCARIOL ANDREA

MENCARAGLIA FILIPPO

NICOLETTI MANUEL

BRUGOGNONE GIUSEPPE MARIA

DE MARIA VINCENT

NEPI ALESSIO

CRESCENZI LUCA

ZANETTI LUCA

ASENCIO MORAES RAUL JOSE

DI BIASE GIANMARCO

MEROLA DAVIDE

GUADAGNO JOHAN ELIA

CAPANNI GABRIELE

FIORDILINO ANTONIOLUCA

ROOS KELLE WILLEM

DESIATO FRANCESCO

SABATINO BRUNO

(ACR MESSINA)

(ACR MESSINA)

(ACR MESSINA)

(ALCIONE MILANO)

(ATALANTA U23)

(AZ PICERNO)

(FOGGIA)

(GIANA ERMINIO)

(GIUGLIANO)

(LATINA)

(LEGNAGO SALUS)

(NOVARA)

(PERGOLETTESE)

(PESCARA)

(SESTRI LEVANTE)

(TEAM ALTAMURA)

(TRIESTINA)

(TRIESTINA)

(TURRIS)

(TURRIS)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi

con le modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.

