Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano – Comunicati del 04/02/2025

04/02/2025

“La Consigliera di parità Brigitte Hofer incontra le scuole”: iscrizioni ancora aperte!

Nell’ambito della nuova iniziativa rivolta alle scuole superiori, vengono trasmesse informazioni su parità di genere sul lavoro e diritti delle persone con disabilità. Iscrizioni aperte per gli incontri del 24 febbraio, 17 marzo e 28 aprile.

[Vai all’articolo online ›](https://www.consiglio-bz.org/it/comunicati-stampa/la-consigliera-di-parita-brigitte-hofer-incontra-le-scuole-iscrizioni-ancora-aperte-250204)

