Comune di Giussano / Comunicato stampa – Report attività Polizia Locale 2024

Polizia Locale: cresce la sinergia fra Comando e cittadini

Nel 2024 sono raddoppiati gli interventi degli agenti effettuati su richiesta

Cresce la sinergia fra Comando di Polizia Locale e cittadinanza: nel 2024 sono pressoché raddoppiati (dai 265 del 2023 ai 508 del 2024) gli interventi effettuati dagli agenti su richiesta della cittadinanza, dato sintomatico di un servizio sempre più di prossimità a cui le persone si rivolgono in caso di necessità. Una vicinanza rafforzata anche grazie agli incontri, avvenuti proprio lo scorso anno, fra agenti e cittadini sia in sedi istituzionali, sia presso luoghi di ritrovo della terza età.

È questo il dato che emerge con maggior forza dal report delle alle attività svolte dalla Polizia nell’annualità 2024, una fotografia che evidenzia la trasversalità dei compiti svolti per garantire elevati standard di sicurezza alla cittadinanza.

Nel comparto del controllo del territorio e della sicurezza stradale, sono state complessivamente 2.645 le sanzioni per violazioni al Codice della Strada comminate nel corso del 2023.

Come già avvenuto durante lo scorso anno, sul parco auto in circolazione sulle strade di Giussano è stato posto un focus che ha portato a 307 sanzioni a carico di conducenti a bordo di mezzi privi di revisione (erano state 312 nel 2023, 22 nel 2021 e 128 nel 2022) e ad ulteriori 10 per veicoli che presentavano alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali.

In 5 casi la Polizia Locale ha elevato contravvenzioni a carico di persone trovate alla guida dell’autoveicolo ma prive della patente di guida, in 11 casi guidavano con patente di guida scaduta di validità, in 37 casi erano al telefono cellulare e in 19 casi erano prive di cinture di sicurezza.

Consueta attenzione è stata posta al rispetto della modalità di sosta, da cui emerge però un quadro in costante miglioramento e un incremento nel rispetto delle regole. Si mantengono pressoché invariate le sanzioni per mancato rispetto della sosta regolata con disco orario (circa 250 sanzioni, a fronte delle 800 del 2022) e al rispetto dei divieti di sosta (circa 70 sanzioni, 110 nel 2022) istituiti a tutela della sicurezza di auto e pedoni; ulteriori 54 sanzioni sono state emesse per sosta irregolare su posti riservati a portatori di handicap, in aumento rispetto alle 32 del 2023.

Il rispetto dei limiti massimi di velocità evidenzia una forte inversione di tendenza rispetto alle precedenti annualità ed un maggior rispetto delle regole: sono state 226 le sanzioni (erano state 930 nel 2023) a carico di conducenti trovati a superare di non oltre 10 Km/h i limiti massimi di velocità stabiliti dalla legge e ulteriori 111 (456 nel 2023) per veicoli oltre i 10 Km/h e non oltre 40 Km/h dai limiti massimi di velocità. In linea con l’annualità precedente le multe per passaggio col “rosso” semaforico: 495 nel 2024, 514 nel 2023, mentre erano state 701 nel 2022 e 1.066 del 2021.

Complessivamente, sono state emesse sanzioni pari a 443mila euro per un totale di 3.048 punti della patente. L’attenzione degli agenti di Polizia Locale si è concentrata anche sul rispetto dei regolamenti comunali: a fronte di 115 verbali, 41 riguardano irregolarità sul conferimento dei rifiuti.

“L’attività della Polizia Locale dimostra come, accanto allo svolgimento dei servizi di sicurezza stradale, di controllo del territorio, di verifica del rispetto del Codice della strada e della civile convivenza, vi sia un incremento nel rapporto di dialogo e di fiducia con la popolazione – sottolineano il Sindaco Marco Citterio e l’assessore alla Sicurezza Paola Ceppi – L’attività di prossimità permette ai nostri concittadini di sentirsi più al sicuro e di vedere negli agenti un riferimento saldo in caso di necessità. Vanno in questa direzione anche gli incontri di prevenzione sulle truffe agli anziani promossi nel corso del 2024 e il costante dialogo portato avanti dalla Polizia Locale nelle scuole e nei momenti di maggiore aggregazione. Al tempo stesso, rileviamo un decremento delle sanzioni, sintomo di un auspicabile maggior rispetto delle norme in vigore, a tutela degli automobilisti stessi e di tutti gli utenti della strada, fra cui anche i cosiddetti utenti deboli rappresentati da pedoni e ciclisti”.

