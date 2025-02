aggiornamento programma di massima 3-7 gennaio

(AGENPARL) - Roma, 4 Febbraio 2025

PROGRAMMA DI MASSIMA DELLE RIPRESE PER LA SETTIMANA

Dal 3 al 7 febbraio 2025

Lunedì 3 febbraio

Ore 16.00Sala della Regina

Proiezione documentario “Qui è altrove. Buchi nella realtà”

Diretta webtv (solo dibattito)

Martedì 4 febbraio

Commissione II – Giustizia

Audizione informale, nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1866, recante “Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento”, di:

Ore 09.00rappresentanti delle associazioni Fonte d’Ismaele, Famiglie per l’Accoglienza, Federico nel cuore, Tavolo Nazionale Affido (TNA), Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienti (CNCA) e dell’Istituto COMETA Formazione;

Ore 10.00Giovanna Lebboroni, procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Roma, Francesca Romana Graziani, componente della Giunta Nazionale dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA), Giovanna Melodia, coordinatrice del dipartimento famiglia e minori della Giunta Nazionale dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA), Antonio Voltaggio, avvocato, Patrizia Paris, avvocato, Francesco Morcavallo, avvocato, Arnaldo Morace Pinelli, professore di diritto privato presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Diretta webdirectOre 10.00Sala della Regina

Finanza oltre i confini – Islamic finance: un’opportunità strategica per attirare investimenti

Diretta webtv

Ore 10.00Palazzo Theodoli – Sala Matteotti

Competitività alla prova della cybersecurity. La sicurezza informatica in Italia e in Europa tra innovazione e regole

Diretta webtv (canale 41)

Commissioni riunite VIII – Ambiente e X – Attività produttive

(Aula VIII Commissione)

Indagine conoscitiva sul ruolo dell’energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione, audizione di rappresentanti di:

Ore 10.45Société des professionnels italiens du nucléaire en France (SPIN)

Ore 10.55BpifranceOre 11.05Westinghouse electric company LLC

Ore 11.15Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)

Ore 11.30Edison S.p.a.

Ore 11.45Enel S.p.a.

Ore 12.00Sogin S.p.a.

Ore 12.15dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN)

Diretta webdirectOre 10.45Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus sars-cov-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica da sars-cov-2

(Aula II piano – Palazzo San Macuto)

Seguito dell’audizione del dottor Domenico Arcuri, già commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19

Diretta webtv

Commissioni riunite I – Affari costituzionali e II – Giustizia

(Aula II Commissione)

Audizione informale, nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 1621 Foti, adottata come testo base, recante “Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale”, di:

Ore 11.20Guido Carlino, Presidente della Corte dei conti

Ore 11.40Pio Silvestri, Procuratore generale presso la Corte dei conti

Ore 12.00Paola Briguori, Presidente dell’Associazione magistrati della Corte dei conti

Ore 12.20Adriano Gribaudo, consigliere della Corte dei conti

Ore 12.40Francesco Cardarelli, professore ordinario di diritto pubblico presso l’Università di Roma “Foro Italico”

Diretta webdirect

Ore 12.00 Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

(Palazzo San Macuto – Aula IV Piano)

Audizione di Marcello Scurria, Sub-Commissario Straordinario del Governo per il risanamento della baraccopoli della Città di Messina

Diretta webtv (sistema sperimentale)

Ore 13.00Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

(Aula III piano – Palazzo San Macuto)

Audizione della Presidente di UNICEF Italia, Carmela Pace

Diretta webtv (sistema sperimentale)

Commissione VI – Finanze

Indagine conoscitiva sulla fiscalità e sul regime concessorio per la vendita al dettaglio dei prodotti del tabacco e dei prodotti da fumo di nuova generazione:

Ore 13.00Audizione di rappresentanti dell’Associazione italiana vapore elettronico (AIVE)

Ore 13.20Audizione di rappresentanti del Movimento Difesa del Cittadino (MDC)

Diretta webdirectOre 13.00Commissione X – Attività produttive

Interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

Diretta webdirectOre 13.00Commissione XII – Affari sociali

Audizione informale di Andrea Nicolini, direttore dell’Area Emergenza territoriale 118 dell’Azienda USL Toscana centro e della Centrale remota operazioni soccorso sanitario (CROSS) di Pistoia-Empoli, Mario Balzanelli, presidente della Società italiana sistema 118, e Andrea Piccinini, responsabile nazionale del Coordinamento emergenza-urgenza 118 e vicepresidente CIMO, nell’ambito dell’esame, in sede referente, della proposta di legge C. 274 Cappellacci, recante “Istituzione della figura professionale dell’autista soccorritore”

Diretta webdirectCommissione VIII – Ambiente

Audizioni informali, nell’ambito dell’esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1056 Nazario Pagano e C. 1133 Montemagni, recanti modifica all’articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia di gestione autonoma del servizio idrico integrato, di:

Ore 13.10rappresentanti dei Comuni riuniti nel Comitato GASI-Abruzzo (Gestioni autonome servizio idrico)

Ore 13.25Aldo Di Benedetto, Sindaco di Barrea

Ore 13.35rappresentanti dell’Associazione dei Comuni virtuosi

020000Al termine punto precedente Odg Commissione

Commissione XIII – Agricoltura

Interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Diretta webdirectOre 13.30Commissione VII – Cultura

Audizioni informali, nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 2149

approvata, in un testo unificato, dal Senato, recante delega al Governo per la

revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e

chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, di:

– Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità

– rappresentanti del Segretariato italiano studenti in medicina – APS – SISM

– rappresentanti della Federazione Lavoratori della Conoscenza – FLC CGILDiretta webdirectOre 20.00Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus sars-cov-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica da sars-cov-2

(Aula II piano – Palazzo San Macuto)

Seguito dell’audizione del dottor Domenico Arcuri, già commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19

Diretta webtv

Mercoledì 5 febbraio

Ore 08.30 Commissioni riunite III – Affari esteri Camera e 3° Senato

(Sala del Mappamondo)

Audizione del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sugli esiti del Consiglio affari esteri dell’Unione europea del 27 gennaio 2025

Diretta webtv

Ore 8.30 Commissione IV – Difesa

Audizione informale del Professor Massimiliano Caprio, Ordinario di endocrinologia Università San Raffaele di Roma, nell’ambito della discussione della risoluzione n. 7-00266 Saccani Jotti in materia di accesso nei gruppi sportivi delle Forze armate di soggetti affetti da diabete mellito di tipo 1 che siano idonei all’esercizio delle attività sportive agonistiche

Diretta webdirectCommissione X – Attività produttive

Audizioni informali, nell’ambito dell’esame della proposta di legge recante Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici (C. 362 Molinari), di rappresentanti di:

Ore 10.00Associazione negozi storici di eccellenza di Roma

Ore 10.10Confesercenti

Diretta webdirectOre 10.15 Commissione III – Esteri

Audizione informale di rappresentanti di AOI, CINI e LINK 2007, nell’ambito dell’esame dello Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2024-2026 (Atto n. 245)

Diretta webtv

Ore 10.20Commissione X – Attività produttive

Audizione informale, nell’ambito dell’esame della proposta di legge recante Disposizioni concernenti l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale nel settore del commercio elettronico nonché delega al Governo in materia di disciplina delle funzioni di vigilanza (C. 1940 Pavanelli), di rappresentanti di Confesercenti

Diretta webdirectOre 10.30 Commissioni riunite IX – Trasporti e X – Attività produttive

(Aula X Commissione)

Audizioni informali, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 579 De Luca, C. 1316 Longi, C. 2040 Iaria, C. 2045 Barabotti, C. 2062 Ghirra e C. 2081 Pastorella, recanti modifiche alla legge 11 gennaio 2018, n. 5, e altre disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento dei call center, di formazione del personale, di tutela dell’occupazione e di protezione dei consumatori, di:

– Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, professor Pasquale Stanzione- rappresentanti di Assotelecomunicazioni (Asstel)

– rappresentanti di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom e Ugl telecomunicazioni e terziario

– rappresentanti di Cisal terziario e Confsal- rappresentanti dell’Associazione nazionale per l’industria e il terziario (Anpit)

Diretta webdirectOre 11.00Commissione I – Affari costituzionali

Audizione informale di Alfonso Celotto, professore di diritto costituzionale presso l’Università Roma Tre, di Fabio Giglioni, professore di diritto amministrativo presso l’Università di Roma Sapienza, e di Alessandro Sterpa, professore di diritto pubblico presso l’Università degli studi della Tuscia, nell’ambito dell’esame dei progetti di legge costituzionali C. 278 cost. Morassut, C. 514 cost. Barelli, C. 1241 cost. Morassut e C. 2001 cost. Giachetti, recanti “Modifiche agli articoli 114, 131 e 132 della Costituzione, concernenti l’istituzione della regione di Roma capitale della Repubblica”

Diretta webdirectOre 11.00Commissione VII – Cultura

Audizione informale nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 2149

approvata, in un testo unificato, dal Senato, recante delega al Governo per la

revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e

chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, di

rappresentanti di:

– Conferenza dei rettori università italiane – CRUI

– Fondazione gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze – Fondazione GIMBE

– Consiglio nazionale degli studenti universitari – CNSU

– Comitato degli studenti per il diritto allo studio

– Associazione nazionale docenti universitari – ANDU

– Associazione Giovani medici per l’Italia – GMI

– Associazione italiana di ematologia e oncologia pediatrica – AIEOP

– Associazione nazionale aiuti assistenti ospedalieri – ANAAO Assomed- Federazione unione italiana del lavoro, scuola, ricerca, università, afam – UIL Scuola RUA

– Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche – FNOPIDiretta webdirectOre 13.30Commissione VIII – Ambiente

Interrogazioni a riposta immediata su questioni di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Diretta webdirectOre 13.30 Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

(Palazzo San Macuto – Aula V piano)

Audizione di Salvo Palazzolo, giornalista

Diretta webtv (sistema sperimentale)

Ore 13.30Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus sars-cov-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica da sars-cov-2

(Aula II piano – Palazzo San Macuto)

Seguito dell’audizione di rappresentanti della JC-Electronics Italia srlDiretta webtv

020000Al termine punto precedente Odg Commissione

Commissione VII – Cultura

Interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero della cultura

Diretta webdirectOre 14.45Commissione III – Affari esteri

Audizione informale di rappresentanti di UNITAID, nell’ambito dell’esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei, aggiornata al 10 ottobre 2024, trasmessa ai sensi dell’art. 5 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2 (Doc. CCXXXIII, n. 1)

Diretta webtv (italiano e francese)

Commissione VIII – Ambiente

Audizioni informali, nell’ambito dell’esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1056 Nazario Pagano e C. 1133 Montemagni, recanti modifica all’articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia di gestione autonoma del servizio idrico integrato, di:

Ore 14.30rappresentanti dei Comuni riuniti nel Comitato GASI-Abruzzo (Gestioni autonome servizio idrico)

Ore 14.45rappresentanti di UtilitaliaOre 14.55Aldo Di Benedetto, Sindaco di Barrea

Ore 15.05rappresentanti dell’Associazione dei Comuni virtuosi

Ore 15.15Fabio Fatuzzo, Commissario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane

Ore 15.30rappresentanti dell’Associazione Nazionale degli Enti di Governo d’Ambito per l’Idrico e i Rifiuti (ANEA)

Ore 15.45rappresentanti di Società Metropolitana Acque Torino (SMAT S.p.a.)

Diretta webdirectOre 14.45Commissione XI – Lavoro

Interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Diretta webdirectOre 14.45Commissione XII – Affari sociali

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell’ambito dell’indagine conoscitiva in materia di riordino delle professioni sanitarie

Diretta webdirectOre 15.00Commissione VI – Finanze

Interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze

Diretta webdirectCommissione VIII – Ambiente

Audizioni informali sulle tematiche concernenti i regimi di responsabilità estesa del produttore nella gestione dei rifiuti nel settore tessile di rappresentanti di:

Ore 15.00Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)

Ore 15.10 Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)

Dirette webdirectCommissione XII – Affari sociali

Audizioni informali nell’ambito dell’esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1208 Loizzo e C. 2095 Quartini, recanti “Disposizioni in materia di terapie digitali”, di:

Ore 15.00Francesco Saverio Mennini, capo Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute, e Achille Iachino, direttore della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del predetto Ministero

Ore 15.20Silvio Garattini, presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri IRCCS

Ore 15.40Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO)

Diretta webdirectOre 15.15Commissioni riunite III – Esteri e XIV – Politiche Ue

(Aula III Commissione)

Audizione informale dell’Ambasciatore della Repubblica di Polonia in Italia, Ryszard Marian Schnepf, sulle priorità della presidenza di turno polacca del Consiglio dell’Unione europea (1° gennaio-30 giugno 2025)

Diretta webtv (italiano e inglese)

020000Al termine punto precedente Odg Commissione

Commissione XIII – Agricoltura

Interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Diretta webdirectOre 15.25 Commissione VIII – Ambiente

Audizioni informali, nell’ambito dell’esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1056 Nazario Pagano e C. 1133 Montemagni, recanti modifica all’articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia di gestione autonoma del servizio idrico integrato, di:

Ore 15.25rappresentanti dell’Associazione Nazionale degli Enti di Governo d’Ambito per l’Idrico e i Rifiuti (ANEA)

Ore 15.40rappresentanti di UtilitaliaOre 15.50Fabio Fatuzzo, Commissario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane

Diretta webdirectGiovedì 6 febbraio

Ore 08.30 Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

(Palazzo San Macuto – Aula IV piano)

Indagine conoscitiva sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali e dei fondi pensione anche in relazione allo sviluppo del mercato finanziario e al contributo fornito alla crescita dell’economia reale. Audizione del presidente e di altri rappresentanti dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI)

Diretta webtv (sistema sperimentale)

Ore 08.30Commissione parlamentare per la semplificazione

(Aula II piano – Palazzo San Macuto)Audizione di rappresentanti del Codacons, nell’ambito dell’indagine conoscitiva in materia di semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione

Diretta webtv

Ore 08.30Commissione IV – Difesa

Audizione informale del Professor Massimiliano Caprio, Ordinario di endocrinologia Università San Raffaele di Roma, nell’ambito della discussione della risoluzione n. 7-00266 Saccani Jotti in materia di accesso nei gruppi sportivi delle Forze armate di soggetti affetti da diabete mellito di tipo 1 che siano idonei all’esercizio delle attività sportive agonistiche

Diretta webdirectOre 08.45Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità

(Aula III piano – Palazzo San Macuto)

Indagine conoscitiva sull’individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d’insularità e sulle relative misure di contrasto. Audizione del Ministro delle Imprese e del made in Italy, sen. Adolfo Urso

Diretta webtv (sistema sperimentale)

Ore 13.30Commissione III – Affari Esteri

Interrogazioni a risposta immediata su questioni riguardanti il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Diretta webtv

020000Al termine punto precedente Odg Commissione

Commissione VII – Cultura

Interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero della cultura

Diretta webdirectCommissioni riunite VIII – Ambiente e X – Attività produttive

(Aula X Commissione)

Indagine conoscitiva sul ruolo dell’energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione, audizione di:

Ore 13.30rappresentanti di Confindustria

Ore 13.40rappresentanti della Confederazione italiana piccola e media impresa privata (CONFAPI)

Ore 13.50rappresentanti della Fondazione per lo sviluppo sostenibile

Ore 14.00Francesco Bochicchio, direttore del Centro nazionale per la protezione dalle radiazioni e fisica computazionale dell’Istituto superiore di sanità (ISS)

Ore 14.10rappresentanti di DESPE S.p.a.

Diretta webdirectOre 14.00Commissione I – Affari costituzionali

Audizione informale di rappresentanti dell’Associazione Professionale Polizia Locale d’Italia (ANVU) e dell’Associazione Nazionale Comandanti e Ufficiali dei corpi di Polizia municipale (ANCUPM), nell’ambito dell’esame dei progetti di legge C. 125 Bordonali, C. 600 Rampelli, C. 875 Deborah Bergamini, C. 1716 Governo, C. 1727 Paolo Emilio Russo e C. 1862 Caramiello, recanti “Riordino delle funzioni e dell’ordinamento della polizia locale”

Diretta webdirectOre 14.00Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

(Aula II piano – Palazzo San Macuto)

Audizione, in videoconferenza, del Presidente della Regione Siciliana e Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana, Renato Schifani, nell’ambito del filone d’inchiesta riguardante il sistema di smaltimento dei rifiuti in Sicilia, nonché il monitoraggio degli appalti relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e delle conseguenze di incendi e accadimenti di natura criminale nella medesima Regione

Diretta webtv

Ore 14.30Palazzo Valdina – Sala del Cenacolo

Da qui al mondo: Formazione e Futuro

Diretta webtv (canale 42)

Ore 18.00Palazzo San Macuto – Sala del Refettorio

Parole della giustizia

Diretta webtv

Venerdì 7 febbraio

Ore 10.30Sala della Regina

Presentazione del docufilm “Voci – soldati italiani prigionieri nel II conflitto mondiale

Diretta webtv (solo dibattito)

Ore 10.30Aula dei Gruppi parlamentari

Proiezione del film “Il ragazzo dai pantaloni rosa”

Diretta webtv (solo dibattito)

