(AGENPARL) - Roma, 3 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 03 febbraio 2025 OSTIA, MINISTRO ABODI: ATTO VIGLIACCO E PRIMITIVO CHE NON FERMERÀ LAVORO ASILO SAVOIA

“Quanto successo questa notte alla Palestra della Legalità Talento&Tenacia di Ostia è un atto vigliacco e primitivo che non fermerà lo straordinario lavoro di “Asilo Savoia”, anche in questo luogo di sport che nobilita la sua funzione sociale all’insegna della capacità di aggregare e del rispetto in tutte le sue forme. Quando si occupano spazi in modo legale, sano e umano, al servizio della comunità, la criminalità si sente colpita e pensa di intimidire con atti come questi. Per queste ragioni è bene ribadire che Asp Asilo Savoia, realtà preziosa e coraggiosa, potrà continuare a contare su tutto il nostro supporto. Avvertiamo intimamente l’obbligo, morale e civico, di essere uniti contro ogni forma di illegalità e di inciviltà. Il mio pensiero va alla comunità di Asp Asilo Savoia, ai ragazzi e alle ragazze della Palestra della Legalità, e al Presidente Massimiliano Monnanni, con la consapevolezza che, insieme, non arretreremo mai davanti a un atto intimidatorio e saremo sempre dalla parte della legalità e del bene comune”, lo dichiara il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, in questi giorni ad Auschwitz con i ragazzi e le ragazze del Servizio Civile Universale per il “Viaggio nella Memoria”.

Auschwitz, 3 febbraio 2025