(ARC) Immigrazione: Roberti, stop aperture nuovi centri per stranieri minori

lun 03 febbraio 2025 L'assessore in Consiglio: siamo la seconda Regione in Italia per

numero di accoglimenti, serve una redistribuzione pi? equa a

livello nazionale

Pordenone, 3 feb – “Il quadro normativo vigente in materia di

disciplina delle procedure di autorizzazione, vigilanza e

accreditamento delle strutture residenziali o semiresidenziali

per minori stranieri non accompagnati attribuisce ai Comuni la

competenza al rilascio delle autorizzazioni sulla base di criteri

generali definiti dallo Stato e di quelli specifici definiti

dalle Regioni”.

Lo ha detto questa mattina l’assessore regionale alla Sicurezza e

immigrazione, Pierpaolo Roberti, in Consiglio regionale

rispondendo a un’interrogazione in merito all’attivazione, da

parte di una societ? cooperativa in un albergo privato, di una

comunit? (la previsione ? di ospitare circa venti ragazzi) di

minori stranieri non accompagnati in Comune di Aviano.

“A livello regionale i requisiti di autorizzazione – ha precisato

Roberti – sono stabiliti dal Regolamento D.P.Reg. 158/2022, che

prevede il rispetto di una serie di requisiti ai fini dell’avvio

dell’attivit? sia di tipo strutturale sia di tipo organizzativo e

gestionale, e vengono valutati dal Comune presso il quale ha sede

la struttura con il supporto sia delle aziende sanitarie sia

degli ambiti socio assistenziali”.

“Dalle informazioni acquisite – ha inoltre aggiunto l’assessore –

risulta che la domanda di autorizzazione della struttura di cui

si tratta ? stata rigettata dal Comune di Aviano in quanto

l’immobile non risponde a tutti i requisiti richiesti dal

Regolamento regionale, in particolare per quanto riguarda il

rispetto delle normative in materia di abbattimento delle

barriere architettoniche”.

“A oggi non vi ? la possibilit? di una valutazione oggettiva – ha

aggiunto poi Roberti, entrando nel merito pi? politico della

vicenda – dell’impatto e delle ricadute sociali sul territorio di

una eventuale struttura come quella prevista ad Aviano poich? non

? previsto da alcuna norma. Sull’opportunit? di avviare una

comunit? di questo tipo esprimo comunque la mia contrariet?. La

nostra regione in questo momento – ha motivato l’assessore –

accoglie un numero molto elevato di minori stranieri non

accompagnati rispetto al numero di residenti, in Italia siamo

secondi solo alla Sicilia per numero di accoglienze di minori

stranieri. Su questo fronte – ha ribadito l’esponente della

Giunta – stiamo dunque facendo anche pi? della nostra parte”.

“Sarebbero necessarie – ha affermato ancora Roberti – delle

modifiche normative a livello nazionale per consentire di

limitare quei numeri e fare in modo che ci sia un’equa

distribuzione a livello nazionale. La Regione Friuli Venezia

Giulia non pu? farsi carico, da una parte, dei minori stranieri

che arrivano dalla Rotta balcanica e, dall’altra, di accogliere

ulteriori minori che arrivano da altre regioni italiane con il

rischio di aprire strutture che difficilmente possono avere tutte

le caratteristiche previste dalle normative per essere adeguate

all’accoglienza”.

