GOLF – DP World Tour: in Bahrain Canter vince al playoff, 13.i Pavan e Laporta

DP World Tour: in Bahrain Canter vince al playoff, 13.i Pavan e Laporta

Nel Bapco Energies Bahrain Championship l’inglese supera con un birdie alla prima buca supplementare Larrazabal e Brown

Nella gara molto combattuta e con numerosi colpi di scena hanno mancato lo spareggio per un colpo il francese Martin Couvra, lo scozzese Richie Ramsay e gli iberici Ivan Cantero e David Puig, membro della LIV Golf, quarti con 275 (-13), e tra i cinque concorrenti in ottava posizione con 284 (-12) gli inglesi Callum Tarren, leader nei due turni centrali, e Brandon Robinson Thompson, in testa dopo il primo.

