[Comune Palermo] Approvazione  modifica Canone Unico Patrimoniale – Dichiarazione consigliere Zacco

(AGENPARL) - Roma, 1 Febbraio 2025

(AGENPARL) – sab 01 febbraio 2025 “Nella seduta odierna (*ieri per chi legge, n.d.r.)* dopo un confronto con

gli uffici il Consiglio Comunale ha approvato una delibera che introduce

le agevolazioni per le attività commerciali, con l’obiettivo di alleggerire

il carico fiscale e sostenere le attività economiche.

La modifica prevede la possibilità di pagare il Canone Unico Patrimoniale

in “quattro rate annuali”, febbraio, aprile, luglio ed ottobre anziché in

un’unica soluzione a gennaio. Questa misura, fortemente voluta dalla sesta

commissione, consentirà alle imprese di gestire con maggiore flessibilità

le proprie risorse economiche, riducendo l’impatto del pagamento in

un’unica tranche a inizio anno.

Questa misura dimostra l’impegno della sesta commissione nel mettere al

centro le esigenze dei cittadini e delle attività commerciali. La

rateizzazione del Canone Unico Patrimoniale è una scelta che va nella

direzione di una fiscalità più equa e sostenibile, capace di coniugare

responsabilità e solidarietà”.

Lo dichiara il presidente della VI commissione e capo gruppo di Forza

Italia, Ottavio Zacco.

Giovanni Gaudesi

Ufficio Stampa

Comune di Palermo