[Comune Palermo] Approvazione modifica Canone Unico concessione suolo pubblico – Dichiarazione VI Commissione consiliare

«Il consiglio comunale ha approvato la delibera relativa alla modifica del

regolamento per l’applicazione del canone unico di concessione del suolo

pubblico e di autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Legge 160/2019,

articolo 1, commi 816-836 e 846-846) limitatamente all’art. 35 ovvero

quello che prevede la possibilità per i destinatari del tributo di

provvedere al suo pagamento non più in un unica soluzione annuale ma in 4

rate. Contestualmente la scadenza per il pagamento della prima delle 4 rate

è stata fissata al 28 Febbraio.

Questo ha evitato un danno devastante per gli esercenti che si sarebbero

trovati a fronteggiare l’azzeramento delle autorizzazioni già a partire da

domani, con il rischio di incorrere in sanzioni significative.

La commissione ha lavorato instancabilmente in questi giorni, dimostrando

un grande senso di responsabilità e un impegno costante nel dialogo con le

categorie produttive. Questo sforzo congiunto ha permesso di prevenire un

colpo duro alle attività commerciali».

Lo dichiarano i consiglieri della VI Commissione consiliare, Ottavio Zacco,

Teresa Leto, Dario Chinnici, Leonardo Canto e Fabio Teresi.

