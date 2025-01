CARABINIERI: CATANZARO, TRAFFICO DI ARMI E PLURIMI REATI CONTRO LA PERSONA E IL PATRIMONIO. ESEGUITO PROVVEDIMENTO CAUTELARE NEI CONFRONTI DI 44 INDAGATI.

(AGENPARL) - Roma, 29 Gennaio 2025

29 gennaio 2025

Presso il Tribunale di Catanzaro

Direzione Distrettuale Antimafia

Primo Comunicato stampa ufficiale

Catanzaro, 29 gennaio 2025

Nella mattinata odierna, in varie località della costa jonica calabrese e nelle regioni Lazio, Piemonte e Lombardia, i Carabinieri del Comando Provinciale di Catanzaro e del ROS, con il coordinamento della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, stanno eseguendo un provvedimento cautelare emesso dal G.I.P. presso il Tribunale del capoluogo, nei confronti di 44 indagati (15 in carcere, 29 agli arresti domiciliari), sulla base della ritenuta sussistenza di gravi indizi in ordine ai delitti, a vario titolo ipotizzati, tra cui, associazione di tipo ‘ndranghetistico, procurata inosservanza di pena, traffico di armi e plurimi reati contro la persona e il patrimonio aggravati dalle finalità mafiose, nonché scambio elettorale politico mafioso e violazioni in materia di stupefacenti.

Il procedimento per le fattispecie di reato ipotizzate è attualmente nella fase delle indagini preliminari.

Ulteriori dettagli verranno comunicati nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà alle ore 11.00 del 29 gennaio 2025 presso i locali della Procura della Repubblica di Catanzaro.