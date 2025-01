(AGENPARL) - Roma, 28 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 28 gennaio 2025 SICUREZZA, PENZA (M5S): A ROMA POLIZIOTTI SFRATTATI, GOVERNO INTERVENGA, BASTA SLOGAN

ROMA, 28 gen. – “Mentre in Italia da oltre due anni governano forze politiche che sventolano slogan sulla sicurezza a minuti alterni, 48 famiglie di poliziotti, carabinieri e finanzieri che vivono a Roma nel piano di zona Collina delle Muse sono sotto sfratto perché i contratti di locazione sono scaduti e la società proprietaria degli immobili ha rimesso sul mercato gli alloggi. Il dettaglio non irrilevante è che quel piano di zona è stato realizzato con fondi pubblici e appositamente per famiglie di appartenenti alle forze dell’ordine. In barba a ciò, adesso la società immobiliare che ha costruito il quartiere dedicato alle forze dell’ordine, ha deciso di non rinnovare i contratti e vendere gli appartamenti, ovviamente a prezzo di mercato. Il sindacato che ha denunciato questi sfratti sottolinea anche come probabilmente tutto ciò avvenga in violazione della legge che disciplina la materia e chiede l’approvazione di una norma che consenta il riscatto degli alloggi sociali, che sono nati grazie all’iniziativa dello Stato e allo scopo di dare una casa ad agenti che se costretti a pagare l’affitto, vedrebbero crollare il loro potere d’acquisto”.

Lo afferma il deputato M5S Pasqualino Penza, componente della I commissione Affari Costituzionali.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle