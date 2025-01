“La ricchezza dei settori istituzionali in Italia” – pubblicazione congiunta di Banca d’Italia e Istat

(AGENPARL) - Roma, 28 Gennaio 2025

La ricchezza dei settori istituzionali in Italia

2005 | 2023

PRINCIPALI RISULTATI

Le stime sulla ricchezza elaborate dall’Istat e dalla Banca d’Italia che qui si rendono disponibili

consentono una lettura integrata delle attività patrimoniali detenute dai settori istituzionali e della loro

evoluzione nel tempo, anche nel confronto con altre economie avanzate1.

Figura 1. Ricchezza dei settori istituzionali italiani (a) (miliardi di euro; 2023)

(a) Le passività finanziarie sono riportate con il segno negativo.

Fonte: Istat e Banca d’Italia

I paesi considerati per il confronto internazionale sono il Canada, la Francia, la Germania, il Regno Unito, la Spagna e gli

Stati Uniti. Maggiori dettagli sono disponibili nella sezione “Nota metodologica”.

LA RICCHEZZA DEI SETTORI ISTITUZIONALI IN ITALIA

Alla fine del 2023 la ricchezza netta delle famiglie italiane è stata pari a 11.286 miliardi di euro.

Rispetto al 2022 è aumentata del 4,5% a prezzi correnti, collocandosi sui livelli più elevati dal 2005,

primo anno a partire dal quale sono disponibili i dati. Tuttavia, valutata a prezzi costanti, la ricchezza

netta è ancora inferiore a quella del 2021 di oltre sette punti percentuali a causa della forte inflazione

osservata nel 2022. L’aumento delle attività non finanziarie nel 2023 rispetto all’anno precedente

(+1,6% a prezzi correnti) è stato trainato dalla componente delle abitazioni, che è cresciuta in misura

significativa per il secondo anno consecutivo. Il valore delle attività finanziarie è aumentato del 7,1%,

principalmente per effetto dell’andamento positivo dei prezzi di azioni, quote di fondi comuni e riserve

assicurative, più che compensando le perdite in conto capitale osservate nel 2022. Sono inoltre

aumentate le detenzioni di titoli, soprattutto pubblici, in cui le famiglie hanno investito ampiamente

nel corso del 2023, mentre i depositi hanno registrato la diminuzione più marcata dal 2005 (-3,2%).

Le passività finanziarie sono rimaste stabili, con una modesta riduzione dei prestiti bilanciata

dall’aumento degli altri conti passivi. Nel confronto internazionale, il rapporto tra la ricchezza netta e

il reddito lordo disponibile delle famiglie è rimasto stabile nel 2023 in Italia, Canada e Germania,

mentre è fortemente diminuito per il secondo anno consecutivo in Francia e Regno Unito.

Tra le attività reali delle società non finanziarie, che costituiscono il 56,8% della loro ricchezza lorda,

nel 2023 ha continuato a crescere il valore degli impianti e macchinari. Dal lato finanziario, è

sensibilmente aumentato il valore di mercato delle azioni in portafoglio mentre, per la prima volta dal

2012, i depositi si sono ridotti. La ricchezza netta è rimasta pressoché stabile rispetto al 2022 poiché

alla complessiva crescita delle attività, reali e finanziarie, è corrisposta quella, di simile importo, delle

passività, principalmente per effetto dell’aumento del valore delle azioni che ha più che compensato

il calo dei prestiti. Il livello di indebitamento è calato, come è avvenuto anche per le imprese

tedesche, mentre è salito per quelle francesi.

La contrazione dei bilanci delle società finanziarie, in atto dal 2022, è proseguita anche nel 2023,

con una riduzione pari a circa il 3% sia della ricchezza lorda sia delle passività. La diminuzione delle

consistenze all’attivo ha interessato principalmente i depositi e i prestiti, mentre, al passivo, la

significativa contrazione della raccolta di depositi è stata parzialmente controbilanciata dalla crescita

del valore delle azioni, sospinta dall’andamento dei prezzi.

Alla fine del 2023 la ricchezza netta delle amministrazioni pubbliche è risultata negativa per 1.432

miliardi di euro, in peggioramento rispetto al 2022 soprattutto per effetto di una forte crescita delle

passività (+8,8%) che ha più che controbilanciato quella, lieve, delle attività (+0,9%). Nel confronto

internazionale, la dinamica del rapporto tra la ricchezza netta delle amministrazioni pubbliche e il Pil

in Italia è stata simile negli ultimi anni a quella nel Regno Unito, seppure con un calo più accentuato

nel 2023, anno in cui si è osservata una forte riduzione del rapporto anche in Francia.

La ricchezza, al netto delle passività finanziarie, esprime il valore di tutte le attività

patrimoniali, reali e finanziarie, che garantiscono ai soggetti che ne sono proprietari un

beneficio economico, rappresentato dal flusso dei redditi che esse generano oppure dai

proventi derivanti dalla loro cessione o liquidazione.

Obiettivo della nota è presentare il quadro completo dello stock della ricchezza, netta e lorda,

dei settori istituzionali dell’economia: le famiglie, nella loro duplice funzione di consumatori e

di produttori di beni e servizi, le società non finanziarie, le società finanziarie e le

amministrazioni pubbliche.

La valutazione dello stock di attività e passività finanziarie, effettuata dalla Banca d’Italia, è

esaustiva. Quella degli stock delle attività non finanziarie, elaborata dall’Istat, come in altri

paesi dell’Unione europea non è ancora completa per la non disponibilità di dati su alcune

attività patrimoniali di più complessa misurazione, quali i monumenti, gli oggetti di valore e

talune attività non finanziarie non prodotte (ad esempio, risorse naturali diverse dai terreni).

Questa incompletezza non compromette la capacità informativa dei conti.

LA RICCHEZZA DEI SETTORI ISTITUZIONALI IN ITALIA

L’EVOLUZIONE DELLA RICCHEZZA

Cresce la ricchezza netta delle famiglie

Alla fine del 2023 la ricchezza netta delle famiglie italiane2, misurata come somma delle attività non

finanziarie (abitazioni, terreni, ecc.) e delle attività finanziarie (depositi, titoli, azioni, ecc.) 3 al netto

delle passività (prestiti a breve termine, a medio e lungo termine, ecc.), è stata pari a 11.286 miliardi

di euro (191 mila euro pro capite; Figura 2a e Tavola 1). Rispetto al 2022, la ricchezza netta a prezzi

correnti è aumentata del 4,5% e ha raggiunto il valore più elevato dal 2005. Tuttavia, a causa della

forte inflazione osservata nel 2022, la ricchezza netta a prezzi costanti4 è ancora inferiore a quella

del 2021 di oltre sette punti percentuali. In rapporto al reddito lordo disponibile, la ricchezza netta è

rimasta stabile rispetto al 2022 (8,2), ma inferiore alla media del periodo considerato (8,6).

Le attività non finanziarie (6.629 miliardi di euro) sono aumentate dell’1,6% a prezzi correnti (+106

miliardi), trainate dalla componente delle abitazioni, il cui valore5 è salito a 5.547 miliardi. La crescita

delle abitazioni (+2,4% nel 2022 e +1,9% nel 2023) è stata generata principalmente dall’andamento

positivo dei prezzi. Nonostante l’aumento dell’ultimo biennio, il valore delle abitazioni risulta inferiore

ancora di circa 3 punti percentuali rispetto al massimo raggiunto nel 2011 (5.701 miliardi). Il valore

degli immobili non residenziali, invece, è rimasto sostanzialmente stabile. Le attività finanziarie

(5.692 miliardi) sono cresciute di 377 miliardi (+7,1%), trainate dal forte aumento delle detenzioni di

titoli di debito (+168 miliardi, principalmente acquisti netti di titoli pubblici), azioni (+152 miliardi) e

altri conti attivi (prevalentemente per effetto dei crediti fiscali, +23 miliardi). I depositi, in particolare

per la componente a vista, hanno invece registrato la diminuzione più marcata dal 2005 (-3,2%, -53

miliardi), riflettendo l’incremento del costo opportunità di detenere attività liquide. Le passività

finanziarie, nel complesso stabili, hanno registrato una modesta riduzione dei prestiti (-7 miliardi),

bilanciata dall’aumento degli altri conti passivi (soprattutto debiti commerciali).

La crescita del valore della ricchezza finanziaria netta nel 2023 è riconducibile in larga misura

all’andamento positivo dei mercati finanziari, che ha determinato oltre 300 miliardi di guadagni in

conto capitale principalmente su azioni, quote di fondi comuni e riserve assicurative, più che

compensando le perdite osservate nel 2022. I nuovi flussi di risparmio finanziario (61 miliardi) hanno

contribuito all’aumento del valore della ricchezza finanziaria, seppure in maniera più contenuta

rispetto al periodo pandemico.

È stabile la ricchezza netta delle società

Alla fine del 2023 la ricchezza netta delle società non finanziarie (1.058 miliardi di euro; Figura 2b e

Tavola 2) è rimasta sui livelli del 2022 per effetto di un aumento analogo della ricchezza lorda (+162

miliardi) e delle passività (+168 miliardi). Tra le attività non finanziarie, pari a 3.334 miliardi, è

aumentato soprattutto il valore degli impianti e macchinari; tra le attività finanziarie, pari a 2.531

miliardi, sono cresciute le detenzioni di azioni (+105 miliardi), titoli (+23 miliardi) e altri conti attivi

(+15 miliardi, soprattutto crediti fiscali), mentre i depositi, per la prima volta dal 2012, sono diminuiti

(-1,6%, -8 miliardi). Dal lato delle passività, pari a 4.807 miliardi, l’aumento delle consistenze è stato

guidato dalle azioni (+8,3%, +199 miliardi), mentre i prestiti sono diminuiti (-3,7%, -43 miliardi). La

I dati delle famiglie si riferiscono alle “Famiglie” e alle “Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie” (cfr.

Glossario).

3 Nel testo generalmente i depositi fanno riferimento al totale “Biglietti e depositi”, le azioni al totale “Azioni e altre

partecipazioni” e le riserve assicurative al totale “Riserve assicurative e garanzie standard”; queste ultime includono anche

i fondi pensione. Cfr. Glossario.

4 Per il calcolo della ricchezza netta a valori reali è stato utilizzato l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca), con

base 2015 (numeri indici mensili di dicembre).

5 Nel testo, l’espressione “valore” indica l’importo di un aggregato a prezzi di mercato .

LA RICCHEZZA DEI SETTORI ISTITUZIONALI IN ITALIA

crescita delle azioni, sia all’attivo sia al passivo delle società non finanziarie, è stata dovuta

principalmente all’aumento dei prezzi di mercato nel 2023.

Anche la ricchezza netta delle società finanziarie è rimasta sostanzialmente stabile tra il 2022 e il

2023 (530 miliardi di euro; Figura 2c e Tavola 3), pur in presenza di riduzioni significative della

ricchezza lorda e delle passività, prevalentemente riconducibili a operazioni di politica monetaria6.

In particolare, la riduzione della ricchezza lorda (-234 miliardi, -3%) è stata guidata dalla contrazione

dei depositi attivi e dei prestiti. La diminuzione di analoga entità delle passività (pari a -3,2%) è

riconducibile principalmente ai depositi passivi, che hanno registrato la contrazione più marcata nel

periodo di analisi (-10,2%), mentre il valore di mercato delle azioni è cresciuto (+19,9%) sospinto

dall’andamento dei prezzi.

Cala la ricchezza netta delle amministrazioni pubbliche

La ricchezza netta delle amministrazioni pubbliche alla fine del 2023 è risultata negativa per 1.432

miliardi di euro (Figura 2d e Tavola 4), da -1.184 miliardi nel 2022; il peggioramento riflette la forte

crescita delle passività (+8,8%), che ha più che compensato quella, lieve, della ricchezza lorda

(+0,9%). Tra le attività non finanziarie, è aumentato il valore degli impianti e macchinari mentre è

diminuito quello delle opere del genio civile; dal lato finanziario, è cresciuto il valore dei titoli in

portafoglio (+11,7%). La crescita delle passività è stata guidata dai titoli pubblici, il cui valore

complessivo è aumentato di 209 miliardi (+9,5%), per circa metà riconducibili all’andamento dei

prezzi di mercato e per la parte restante alle emissioni nette; vi si è aggiunto l’aumento dei prestiti

(+26 miliardi) e degli altri conti passivi (+52 miliardi), tra i quali sono registrate le passività legate ai

bonus edilizi.

Per maggiori dettagli, cfr. il capitolo 3 nella Relazione annuale sul 2023 della Banca d’Italia.

LA RICCHEZZA DEI SETTORI ISTITUZIONALI IN ITALIA

Figura 2. Ricchezza dei settori istituzionali e sue componenti (miliardi di euro; 2005-2023)

(a) Famiglie

( a ) Fa m ig lie

14.000

14.000

12.000

12.000

10.000

10.000

8.000

8.000

6.000

6.000

4.000

4.000

2.000

2.000

-2.000

-2.000

At t ivit à non finanziarie

( b ) Socie t à non fina nzia rie

At t ivit à finanziarie

Passivit à finanziarie

Abit azioni

Ricchezza net t a

(b) Società non finanziarie

6.000

6.000

4.000

4.000

2.000

2.000

-2.000

-2.000

-4.000

-4.000

-6.000

-6.000

At t ivit à non finanziarie

( c) Socie t à fina nzia rie

At t ivit à finanziarie

Passivit à finanziarie

Tot ale im m obili

Ricchezza net t a

(c) Società finanziarie

10.000

10.000

8.000

8.000

6.000

6.000

4.000

4.000

2.000

2.000

-2.000

-2.000

-4.000

-4.000

-6.000

-6.000

-8.000

-8.000

At t ivit à non finanziarie

( d ) Am m inist ra zioni p ub b liche

At t ivit à finanziarie

Passivit à finanziarie

Tot ale im m obili

Ricchezza net t a

(d) Amministrazioni pubbliche

3.000

3.000

2.000

2.000

1.000

1.000

-1.000

-1.000

-2.000

-2.000

-3.000

-3.000

-4.000

-4.000

At t ivit à non finanziarie

At t ivit à finanziarie

Passivit à finanziarie

Tot ale im m obili

Ricchezza net t a

Fonte: Istat e Banca d’Italia.

LA RICCHEZZA DEI SETTORI ISTITUZIONALI IN ITALIA

LA COMPOSIZIONE DELLA RICCHEZZA LORDA

Diminuisce il peso delle attività non finanziarie sulla ricchezza lorda sia per le famiglie…

Alla fine del 2023 poco più della metà della ricchezza lorda delle famiglie italiane era composta da

attività non finanziarie (53,8%, Figura 3a e Tavola 1) e in particolare da abitazioni (45%) e immobili

non residenziali (5,5%). Tra i principali strumenti finanziari, il risparmio gestito7 pesava per il 14,7%,

seguito da azioni (13,4%) e depositi (12,8%). Rispetto al 2022, l’incidenza delle attività reali è

diminuita di poco più di un punto percentuale; dal lato finanziario, l’aumento del peso dei titoli (dal

2,2% al 3,5%) e delle azioni (dal 12,7% al 13,4%) è stato solo parzialmente controbilanciato dalla

riduzione di quello dei depositi (dal 13,8% al 12,8%). In un’ottica di più lungo periodo, la quota delle

attività reali sulla ricchezza lorda, dopo aver raggiunto un picco nel 2011 (65%), è diminuita di circa

11 punti percentuali, a vantaggio principalmente del risparmio gestito.

… sia per le società non finanziarie

La ricchezza lorda delle società non finanziarie alla fine del 2023 era costituita per il 56,8% da attività

reali (Figura 3b e Tavola 2), in calo di un punto percentuale rispetto al 2022. Tra le attività non

finanziarie, le componenti più rilevanti sono risultate gli immobili non residenziali (18,2%) e gli

impianti e macchinari (12,6%), seguiti dalle scorte (7,8%). Dal lato finanziario, invece, hanno

prevalso le azioni (15,4%; pesavano il 14% nel 2022), gli altri conti attivi (14,2%) e i depositi (8,8%).

Come registrato per le famiglie, anche per le società non finanziarie il peso delle attività reali è

diminuito nel confronto con il 2005 (quasi 8 punti percentuali). Il calo è imputabile quasi

esclusivamente alla diminuzione del peso degli immobili, residenziali e non, a favore principalmente

dell’aumento dei depositi e delle azioni.

Diminuisce la quota dei depositi attivi sulla ricchezza lorda delle società finanziarie

Alla fine del 2023, le società finanziarie detenevano il 98% della propria ricchezza lorda in attività

finanziarie (Figura 3c e Tavola 3). Rispetto al 2022, il calo del peso dei depositi (dal 20% al 16,5%)

è stato controbilanciato principalmente dall’aumento di quello dei titoli (dal 28,9% al 30,8%). Il peso

dei prestiti sulla ricchezza lorda è rimasto sostanzialmente stabile.

La composizione della ricchezza lorda delle amministrazioni pubbliche resta stabile

La ricchezza lorda delle amministrazioni pubbliche alla fine del 2023 era costituita per quasi due

terzi da attività non finanziarie, principalmente immobili, residenziali e non (21,3%), e altre opere del

genio civile (33,7%, Figura 3d e Tavola 4). Il peso delle attività finanziarie è leggermente aumentato

rispetto all’anno precedente (dal 35,6% al 36,3%), guidato da una lieve crescita del peso di titoli e

azioni.

Il risparmio gestito include le quote di fondi comuni e le riserve assicurative (che comprendono anche i fondi pensione).

LA RICCHEZZA DEI SETTORI ISTITUZIONALI IN ITALIA

Figura 3. Attività dei settori istituzionali (b) (composizioni percentuali; 2005 e 2023)

(a) Famiglie

Famiglie

20,0%

20,6%

45,0%

46,3%

11,9%

13,4%

10,1%

12,8%

Abit azioni

Alt re at t ivit à non finanziarie

Im m obili non residenziali

Bigliet t i e deposit i

Azioni e alt re part ecipazioni

Alt re at t ivit à finanziarie

(b) Società non finanziarie

(b) Società non finanziarie

13,5%

13,4%

18,2%

14,2%

22,3%

14,7%

12,6%

15,4%

13,2%

19,3%

Abit azioni

20,0%

Im m obili non residenziali

Im piant i e m acchinari

Alt re at t ivit à non finanz.

Azioni e alt re part ecipazioni

Alt ri cont i at t ivi

Alt re at t ivit à finanz.

(c) Società finanziarie

Società finanziarie

12,1%

15,3%

12,7%

16,5%

10,2%

22,8%

30,8%

28,6%

39,1%

At t ivit à non finanziarie

Deposit i

Tit oli

Prest it i

Azioni e alt re part ecipazioni

Alt re at t ivit à finanziarie

(d) Amministrazioni pubbliche

(d) Amministrazioni pubbliche

15,5%

20,9%

18,9%

11,0%

12,6%

Im m obili non residenziali

34,3%

33,7%

11,0%

Alt re opere

Alt re at t ivit à non finanziarie

Deposit i

Prest it i

Azioni e alt re part ecipazioni

Alt re at t ivit à finanziarie

(b) Le composizioni percentuali sono arrotondate automaticamente alla prima cifra decimale. Il totale dei valori percentuali così calcolati

può risultare non uguale a 100.

Fonte: Istat e Banca d’Italia.

LA RICCHEZZA DEI SETTORI ISTITUZIONALI IN ITALIA

IL CONFRONTO INTERNAZIONALE

La comparabilità internazionale dei conti patrimoniali è ancora imperfetta, ma con alcune cautele è

possibile confrontare la situazione italiana con quella di altre economie avanzate: Canada, Francia,

Germania, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti8.

Stabile la ricchezza netta delle famiglie in rapporto al reddito lordo disponibile in Italia

Tra il 2022 e il 2023, la ricchezza netta delle famiglie in rapporto al reddito lordo disponibile è rimasta

pressoché stabile in Italia, Canada e Germania, mentre è fortemente diminuita per il secondo anno

consecutivo in Francia e nel Regno Unito (Figura 4; per la Spagna e gli Stati Uniti, l’ultimo dato

disponibile è relativo al 2022). In Francia il calo ha riflesso la forte contrazione delle attività non

finanziarie. Nel Regno Unito, dove il rapporto tra ricchezza netta e reddito lordo disponibile ha

registrato il valore più basso dal 2009, la flessione è stata determinata dal deciso calo delle attività,

sia finanziarie sia reali, e dalla contemporanea espansione delle passività.

nettanetta

delle delle

famiglie

nel confronto

internazionale

FiguraRicchezza

4. Ricchezza

famiglie

nel confronto

internazionale (c) (in rapporto al reddito lordo

(in rapporto

al reddito

lordo disponibile delle famiglie; 2005-2022)

disponibile

delle famiglie;

2005-2023)

Italia

Canada

Francia

Germania

Regno Unito

Spagna

Stati Uniti

(c) Per consentire una maggiore comparabilità internazionale, il totale delle attività non finanziarie è calcolato come somma di capitale

fisso e terreni; sono dunque escluse le scorte, il cui valore non è disponibile per alcuni paesi. Per tale ragione alcuni indicatori, quali ad

esempio il rapporto tra ricchezza netta delle famiglie e reddito lordo disponibile, possono differire da quanto riportato in altre sezioni della

pubblicazione.

Fonte: Istat e Banca d’Italia per l’Italia; Eurostat per Francia, Germania e Spagna; OCSE per il Canada e gli Stati Uniti; ONS per il Regno

Unito. Per la Spagna i dati sulle attività non finanziarie sono disponibili dal 2012 al 2022, mentre per gli Stati Uniti manca il dato del 2023.

Misurata in rapporto alla popolazione, alla fine del 2023 la ricchezza netta delle famiglie in Italia era

pari a 191 mila euro (escluse le scorte), tra i valori più bassi nel confronto internazionale, insieme a

Regno Unito e Spagna, per la quale però l’ultimo dato disponibile si riferisce al 2022 (Figura 5).

Tuttavia, in Italia, il valore è cresciuto rispetto al 2022 del 4,5%, in linea con quanto osservato in

Germania, mentre per gli altri paesi si è registrata una diminuzione.

Maggiori dettagli sono disponibili nella sezione “Nota metodologica”.

LA RICCHEZZA DEI SETTORI ISTITUZIONALI IN ITALIA

Figura 5. Ricchezza netta pro capite delle famiglie nel confronto internazionale (d) (migliaia di euro;

Figura 5. Ricchezza netta pro capite delle famiglie nel confronto internazionale

2005-2023)

(valori in migliaia di euro)

Italia

Canada

Francia

Germania

Regno Unito

Spagna

Stati Uniti

(d) Per consentire una maggiore comparabilità internazionale, il totale delle attività non finanziarie è calcolato come somma di capitale

fisso e terreni; sono dunque escluse le scorte, il cui valore non è disponibile per alcuni paesi. Per tale ragione alcuni indicatori possono

differire da quanto riportato in altre sezioni della pubblicazione. Valori a prezzi e cambi correnti.

Fonte: Istat e Banca d’Italia per l’Italia; Eurostat per Francia, Germania e Spagna; OCSE per il Canada e gli Stati Uniti; ONS per il Regno

Unito. Per la Spagna i dati sulle attività non finanziarie sono disponibili dal 2012 al 2022, mentre per gli Stati Uniti manca il dato del 2023.

Nel 2023 il peso delle attività non finanziarie sulle attività complessive delle famiglie italiane (circa il

54%) è stato inferiore a quello osservato per la Spagna (relativo al 2022), la Francia e la Germania

e superiore a quello degli altri paesi (Figura 6). Tale rapporto è stato simile per le famiglie italiane e

francesi tra il 2009 e il 2018, ma in seguito è calato in modo più marcato per le prime.

Figura 6. Le attività non finanziarie delle famiglie nel confronto internazionale

Figura 6. Le attività non finanziarie delle famiglie nel confronto internazionale (e) (in rapporto alla ricchezza

(in rapporto alla ricchezza lorda; valori percentuali)

lorda; valori percentuali; 2005-2023)

Italia

Canada

Francia

Germania

Regno Unito

Spagna

Stati Uniti

(e) Per consentire una maggiore comparabilità internazionale, il totale delle attività non finanziarie è calcolato come somma di capitale

fisso e terreni; sono dunque escluse le scorte, il cui valore non è disponibile per alcuni paesi. Per tale ragione alcuni indicatori possono

differire da quanto riportato in altre sezioni della pubblicazione.

Fonte: Istat e Banca d’Italia per l’Italia; Eurostat per Francia, Germania e Spagna; OCSE per il Canada e gli Stati Uniti; ONS per il Regno

Unito. Per la Spagna i dati sulle attività non finanziarie sono disponibili dal 2012 al 2022, mentre per gli Stati Uniti manca il dato del 2023.

LA RICCHEZZA DEI SETTORI ISTITUZIONALI IN ITALIA

In leggero calo l’indebitamento per le imprese italiane e tedesche mentre sale per quelle

francesi

Alla fine del 2023 l’indebitamento delle società non finanziarie italiane è stato pari al 45% delle attività

reali (Figura 7). In Italia, come nel Regno Unito, il livello di indebitamento delle imprese è

relativamente contenuto e sensibilmente inferiore a quello di Germania, Francia e Canada. Rispetto

al 2022, si è registrata una riduzione solo in Italia e in Germania; al contrario, l’indebitamento è

aumentato in Francia di quasi 5 punti percentuali.

Figura 7. Indebitamento delle società non finanziarie nel confronto internazionale

Figura 7. Indebitamento delle società non finanziarie nel confronto internazionale (f) (debiti finanziari in

(debiti finanziari in rapporto al totale delle attività non finanziarie; valori percentuali)

rapporto al totale delle attività non finanziarie; valori percentuali; 2005-2023)

Italia

Canada

Francia

Germania

Regno Unito

(f) Per consentire una maggiore comparabilità internazionale, il totale delle attività non finanziarie è calcolato come somma di capitale

fisso e terreni; sono dunque escluse le scorte, il cui valore non è disponibile per alcuni paesi. Per tale ragione alcuni indicatori possono

differire da quanto riportato in altre sezioni della pubblicazione. I debiti finanziari sono dati dalla somma di prestiti e titoli al passivo delle

società non finanziarie.

Fonte: Istat e Banca d’Italia per l’Italia; Eurostat per Francia e Germania; OCSE per il Canada; ONS per il Regno Unito.

LA RICCHEZZA DEI SETTORI ISTITUZIONALI IN ITALIA

La ricchezza netta delle amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil è calata principalmente

in Italia e in Francia

Alla fine del 2023 le attività non finanziarie costituivano il 64% della ricchezza lorda detenuta dalle

amministrazioni pubbliche italiane, sostanzialmente in linea con quelle francesi e tedesche (Figura

8). Rispetto al 2022, si è registrata una variazione significativa della quota di attività reali sul totale

della ricchezza lorda solo per la Francia, con un calo superiore a un punto percentuale.

Figura

8. Le8.

attività

non finanziarie

delle delle

amministrazioni

pubbliche

nel confronto

internazionale

Figura

Le attività

non finanziarie

amministrazioni

pubbliche

nel confronto

internazionale

(in rapporto

alla ricchezza

lorda;lorda;

valorivalori

percentuali;

2005-2023)

(in rapporto

alla ricchezza

percentuali)

Italia

Canada

Francia

Germania

Regno Unito

(g) Per consentire una maggiore comparabilità internazionale, il totale delle attività non finanziarie è calcolato come somma di capitale

fisso e terreni; sono dunque escluse le scorte, il cui valore non è disponibile per alcuni paesi. Per tale ragione alcuni indicatori possono

differire da quanto riportato in altre sezioni della pubblicazione.

Fonte: Istat e Banca d’Italia per l’Italia; Eurostat per Francia e Germania; OCSE per il Canada; ONS per il Regno Unito.

Tra il 2005 e il 2023 la ricchezza netta delle amministrazioni pubbliche italiane è sempre stata

negativa (Figura 9)9. Dopo la contrazione osservata nel 2020 a seguito della crisi pandemica e il

successivo recupero nel biennio 2021-2022, il rapporto tra la ricchezza netta delle amministrazioni

pubbliche e il Pil in Italia ha registrato nuovamente un peggioramento nel 2023. La dinamica italiana

è stata simile a quella britannica, seppure il calo del 2023 sia stato più accentuato in Italia che nel

Regno Unito. In Francia e Germania, invece, la contrazione del 2020 è stata molto più lieve perché

il forte aumento delle passività è stato controbilanciato da una crescita significativa delle attività, sia

reali sia finanziarie. Nel 2023, in Francia si è osservata una forte riduzione del rapporto tra ricchezza

netta e Pil (-13 punti percentuali) dovuta a una diminuzione delle attività reali insieme a un aumento

delle passività.

Il confronto internazionale può risentire di una sottostima del valore del patrimonio storico e artistico che penalizza

particolarmente paesi come l’Italia. La maggior parte dei paesi utilizza il metodo dell’inventario permanente per la stima

del valore delle costruzioni che, in base agli standard internazionali SNA 2008 e ESA 2010, includono i monumenti. Tale

metodo, che calcola il valore dello stock in base al flusso degli investimenti passati, può comportare una sottostima

sistematica delle costruzioni a più elevato valore storico e artistico, cogliendone parzialmente il valore attraverso i

miglioramenti derivanti dagli interventi di manutenzione straordinaria apportati su tali monumenti storici. Per maggiori

informazioni sul metodo dell’inventario permanente si veda il manuale di riferimento Measuring Capital, OECD Manual,

Second edition, Paris, 2009.

LA RICCHEZZA DEI SETTORI ISTITUZIONALI IN ITALIA

netta

delle

amministrazioni

pubbliche

nelnel

confronto

internazionale

FiguraRicchezza

9. Ricchezza

netta

delle

amministrazioni

pubbliche

confronto

internazionale (h) (in rapporto

al prodotto

interno lordo;

valoriinterno

percentuali;

(in rapporto

al prodotto

lordo;2005-2023)

valori percentuali; 2005-2022)

Italia

Canada

Francia

Germania

Regno Unito

(h) Per consentire una maggiore comparabilità internazionale, il totale delle attività non finanziarie è calcolato come somma di capitale

fisso e terreni; sono dunque escluse le scorte, il cui valore non è disponibile per alcuni paesi. Per tale ragione alcuni indicatori, quali la

ricchezza netta delle amministrazioni pubbliche in rapporto al prodotto interno lordo, possono differire da quanto riportato in altre sezioni

della pubblicazione.

Fonte: Istat e Banca d’Italia per l’Italia; Eurostat per Francia e Germania; OCSE per il Canada; ONS per il Regno Unito.

LA RICCHEZZA DEI SETTORI ISTITUZIONALI IN ITALIA

Tavola 1. Ricchezza delle famiglie (milioni di euro)

Attività/Passività

Abitazioni

Immobili non residenziali

Altre opere

597.341

753.733

714.690

684.805

677.165

678.301

Miglioramenti dei terreni

35.402

38.982

34.861

29.642

31.889

30.172

Impianti e macchinari e armamenti (1)

85.039

91.248

81.399

75.388

81.988

84.323

16.559

17.436

14.004

15.831

17.487

19.156

6.744

5.437

4.958

4.688

4.380

4.273

61.737

68.375

62.438

54.870

60.121

60.895

Risorse biologiche coltivate

4.119

4.997

4.665

4.285

4.701

4.747

Prodotti di proprietà intellettuale

6.673

7.190

6.982

7.001

7.103

7.144

Mezzi di trasporto

Apparecchiature ICT

Altri impianti e macchinari e armamenti (1)

di cui: Ricerca e sviluppo

di cui: Software e basi di dati

Scorte

Terreni coltivati

Totale attività non finanziarie (a)

Oro monetario e DSP

1.276

1.554

1.669

1.713

2.965

3.248

2.885

2.565

2.695

2.851

33.527

33.332

26.531

18.816

16.451

16.166

251.276

259.550

249.517

253.283

258.908

261.324

Biglietti e depositi

924.133

Titoli

736.403

733.285

484.257

263.465

262.585

430.186

12.572

13.954

12.568

9.555

9.347

9.176

768.398

1.396

1.323

7.537

8.728

Quote di fondi comuni

411.840

327.860

578.609

684.286

681.742

721.330

Riserve assicurative e garanzie standard

612.782

701.371

885.086

Prestiti

Azioni e altre partecipazioni

Derivati

Altri conti attivi

103.486

106.771

128.460

136.364

176.767

199.432

Totale attività finanziarie (b)

Ricchezza lorda (a+b)

Oro monetario e DSP

Biglietti e depositi

Titoli

491.650

700.255

692.487

748.900

798.704

791.268

Azioni e altre partecipazioni

Derivati

Prestiti

Quote di fondi comuni

32.414

34.160

35.561

37.705

38.798

39.396

Altri conti passivi

150.656

173.940

174.257

182.801

195.238

204.485

Totale passività finanziarie (c)

674.720

908.444

902.373

969.433

Riserve assicurative e garanzie standard

Ricchezza netta (a+b-c)

Per memoria

Beni di consumo durevoli (2)

Reddito lordo disponibile delle famiglie

Popolazione

Indice armonizzato dei prezzi al consumo (3)

493.750

564.295

536.935

561.042

604.550

641.027

100,6

103,5

121,1

121,7

(1) La componente degli Armamenti è relativa solo al settore delle amministrazioni pubbliche.

(2) I consumi durevoli non rientrano nel totale delle attività non finanziarie.

(3) Ipca con base 2015, numeri indici mensili di dicembre.

LA RICCHEZZA DEI SETTORI ISTITUZIONALI IN ITALIA

Tavola 2. Ricchezza delle società non finanziarie (milioni di euro)

Attività/Passività

Abitazioni

405.805

503.836

421.814

362.624

358.810

355.774

Immobili non residenziali

937.732

Altre opere

387.644

436.558

456.616

455.906

526.293

515.455

15.172

16.707

14.940

12.704

13.667

12.931

554.154

638.037

615.150

626.863

708.424

740.752

114.165

127.924

110.445

125.425

140.739

154.615

Miglioramenti dei terreni

Impianti e macchinari e armamenti (1)

Mezzi di trasporto

Apparecchiature ICT

30.115

30.032

31.771

36.190

39.072

40.426

409.873

480.081

472.934

465.248

528.614

545.711

1.132

1.357

1.298

1.155

1.249

1.270

Prodotti di proprietà intellettuale

92.181

102.537

119.152

143.774

152.808

159.508

di cui: Ricerca e sviluppo

44.260

52.914

63.363

81.144

87.392

91.324

di cui: Software e basi di dati

40.744

41.517

47.444

55.753

58.275

61.234

295.755

340.251

346.053

371.417

456.524

459.678

19.264

22.058

21.043

21.820

22.334

22.561

Altri impianti e macchinari e armamenti (1)

Risorse biologiche coltivate

Scorte

Terreni coltivati

Totale attività non finanziarie (a)

Oro monetario e DSP

191.242

240.052

297.422

476.972

527.079

518.777

Titoli

36.745

73.048

69.496

66.466

61.315

83.895

Prestiti

46.879

70.585

67.429

92.988

104.925

107.966

616.847

496.705

578.237

708.528

800.627

905.941

9.361

12.375

15.425

15.143

33.654

16.927

Quote di fondi comuni

13.969

10.354

19.252

29.364

40.024

41.908

Riserve assicurative e garanzie standard

19.170

18.011

16.896

15.945

17.376

21.590

Biglietti e depositi

Azioni e altre partecipazioni

Derivati

Altri conti attivi

563.643

630.337

585.402

571.717

819.132

834.480

Totale attività finanziarie (b)

Ricchezza lorda (a+b)

Oro monetario e DSP

Biglietti e depositi

28.264

34.979

61.035

73.608

70.056

Titoli

Prestiti

Azioni e altre partecipazioni

Derivati

Quote di fondi comuni

64.963

98.852

149.752

152.064

155.717

184.999

904.569

10.541

9.531

14.407

15.559

24.945

13.164

Riserve assicurative e garanzie standard

103.687

100.003

86.691

89.781

92.999

95.673

Altri conti passivi

514.163

578.412

555.536

541.082

744.706

739.332

880.199

Totale passività finanziarie (c)

Ricchezza netta (a+b-c)

(1) La componente degli Armamenti è relativa solo al settore delle amministrazioni pubbliche.

LA RICCHEZZA DEI SETTORI ISTITUZIONALI IN ITALIA

Tavola 3. Ricchezza delle società finanziarie (milioni di euro)

Attività/Passività

Abitazioni

7.499

7.510

9.851

10.031

10.718

11.232

50.046

77.922

87.686

108.871

120.594

123.407

Altre opere

Miglioramenti dei terreni

3.696

4.010

4.202

4.516

5.246

5.474

Apparecchiature ICT

1.747

1.688

1.911

2.238

2.503

2.552

Altri impianti e macchinari e armamenti (1)

1.583

1.936

1.913

1.753

2.158

2.246

5.353

5.777

5.113

6.251

7.032

7.674

di cui: Ricerca e sviluppo

2.297

2.638

1.884

1.886

2.082

2.226

di cui: Software e basi di dati

3.056

3.139

3.229

4.365

4.950

5.448

Scorte

Terreni coltivati

66.670

95.293

106.920

129.737

143.663

147.861

Immobili non residenziali

Impianti e macchinari e armamenti (1)

Mezzi di trasporto

Risorse biologiche coltivate

Prodotti di proprietà intellettuale

Totale attività non finanziarie (a)

Oro monetario e DSP

34.473

90.388

84.543

128.560

161.074

173.576

Biglietti e depositi

656.188

Titoli

981.028

Azioni e altre partecipazioni

545.287

472.579

508.070

642.561

745.887

768.492

Derivati

121.368

171.319

187.638

157.213

160.192

117.869

Quote di fondi comuni

193.004

178.558

261.419

433.753

420.301

444.402

10.670

19.261

28.553

48.975

61.202

64.025

Prestiti

Riserve assicurative e garanzie standard

Altri conti attivi

7.480

4.625

21.180

22.419

81.875

112.538

Totale attività finanziarie (b)

Ricchezza lorda (a+b)

8.370

7.751

26.311

25.593

Titoli

645.066

838.552

530.108

514.937

554.386

Prestiti

282.166

493.642

394.895

363.797

387.789

369.917

Azioni e altre partecipazioni

738.241

325.791

492.734

516.035

641.200

768.839

Derivati

113.740

187.072

203.198

186.338

156.802

123.747

Quote di fondi comuni

394.020

224.639

286.249

345.608

358.451

392.452

Riserve assicurative e garanzie standard

486.124

579.983

775.551

931.195

982.788

2.314

1.961

5.847

11.532

14.036

15.093

-94.364

448.931

472.765

718.564

534.374

530.111

Oro monetario e DSP

Biglietti e depositi

Altri conti passivi

Totale passività finanziarie (c)

Ricchezza netta (a+b-c)

(1) La componente degli Armamenti è relativa solo al settore delle amministrazioni pubbliche.

LA RICCHEZZA DEI SETTORI ISTITUZIONALI IN ITALIA

Tavola 4. Ricchezza delle amministrazioni pubbliche (milioni di euro)

Attività/Passività

Abitazioni

49.073

50.170

44.618

42.143

42.791

43.444

Immobili non residenziali

263.457

326.530

330.775

314.880

348.872

349.432

Altre opere

433.399

559.383

568.745

550.116

631.124

623.148

61.737

76.537

72.656

78.369

83.759

88.180

Mezzi di trasporto

6.741

9.126

8.927

8.318

9.544

10.833

Apparecchiature ICT

2.999

3.884

2.870

3.232

4.141

4.494

51.996

63.527

60.859

66.819

70.075

72.853

37.643

44.161

42.789

45.654

48.981

51.721

30.635

36.530

35.254

35.941

38.199

39.810

7.008

7.631

7.535

8.582

9.657

10.821

Scorte

1.397

1.814

2.292

5.595

9.402

8.189

Terreni coltivati

9.351

10.756

11.251

11.963

12.264

12.400

856.057

Miglioramenti dei terreni

Impianti e macchinari e armamenti (1)

Altri impianti e macchinari e armamenti (1)

Risorse biologiche coltivate

Prodotti di proprietà intellettuale

di cui: Ricerca e sviluppo

di cui: Software e basi di dati

Totale attività non finanziarie (a)

Oro monetario e DSP

Biglietti e depositi

76.755

103.978

76.860

101.971

99.551

100.517

Titoli

14.151

28.285

36.777

39.714

90.968

101.627

Prestiti

74.559

67.591

138.301

138.806

129.547

125.847

139.166

122.252

132.959

148.939

148.975

156.858

5.246

1.877

Quote di fondi comuni

4.229

4.229

14.751

36.568

42.563

47.147

Riserve assicurative e garanzie standard

1.543

1.450

1.278

1.106

1.022

1.199

Azioni e altre partecipazioni

Derivati

Altri conti attivi

Totale attività finanziarie (b)

Ricchezza lorda (a+b)

Oro monetario e DSP

Biglietti e depositi

Titoli

Prestiti

Azioni e altre partecipazioni

Derivati

Quote di fondi comuni

Riserve assicurative e garanzie standard

Altri conti passivi

Totale passività finanziarie (c)

Ricchezza netta (a+b-c)

95.689

110.520

121.117

127.840

134.125

134.785

406.092

438.305

522.044

594.945

651.997

669.858

239.301

232.918

248.594

237.859

232.278

209.727

155.367

178.561

231.011

240.748

297.916

323.621

4.552

4.560

4.560

22.864

18.660

31.899

29.730

1.028

1.052

1.599

11.714

19.917

21.597

74.513

82.071

75.574

104.882

252.627

304.488

-562.140

-553.846

Per memoria

Prodotto interno lordo (Pil)

(1) La componente degli Armamenti è relativa solo al settore delle amministrazioni pubbliche.

LA RICCHEZZA DEI SETTORI ISTITUZIONALI IN ITALIA

NOTA METODOLOGICA

I conti patrimoniali nel sistema dei Conti nazionali

Il sistema di contabilità nazionale, come definito dal regolamento SEC 2010, si articola in una serie

di conti collegati tra loro: la sequenza completa per le unità e per i settori istituzionali è composta dai

conti delle operazioni correnti, da quelli dell’accumulazione e dai conti patrimoniali. In questo modo

è possibile descrivere, in un quadro coerente e completo, non solo i flussi generati dall’attività

economica corrente ma anche il processo di accumulazione che vi ha luogo. Gli operatori economici

con il loro risparmio possono accumulare capitale, sotto forma di attività finanziarie e non finanziarie,

la cui consistenza a fine esercizio è riportata nel conto patrimoniale. Il conto patrimoniale presenta,

dunque, la ricchezza finanziaria e non finanziaria dei settori istituzionali e dell’economia nazionale a

un dato istante del tempo; il saldo ne esprime il patrimonio netto.

Prospetto 1. La sequenza dei Conti secondo il SEC 2010

Conto della produzione

Conti delle

operazioni

correnti

(Risparmio)

Conto della generazione

dei redditi

Conto della distribuzione

e dell’utilizzo dei redditi

Conto patrimoniale

di apertura

(Patrimonio netto

fine anno t-1)

Conto capitale

(acquisizioni, al netto delle

cessioni, di attività non

finanziarie)

Conti finanziari

(variazioni delle attività e

delle passività

finanziarie)

Conto di

rivalutazione delle

attività e delle

passività

(variazioni di

valore delle attività

e delle passività

dovute a variazioni

dei prezzi)

Conto delle altre

variazioni di

volume delle

attività e delle

passività

Conto patrimoniale

di chiusura

(Patrimonio netto

fine anno t)

Conti di accumulazione

Il Prospetto 1 presenta la sequenza dei conti. Da sinistra verso destra, a partire dal conto

patrimoniale di apertura, sono registrate le diverse variazioni delle attività e delle passività che si

verificano nel periodo contabile (un anno, nel prospetto). L’attività di generazione dei redditi e di

consumo determina il risparmio (il saldo del conto della distribuzione e dell’utilizzo dei redditi), che

si traduce nell’acquisizione di attività reali e finanziarie. Il conto del capitale e il conto finanziario

evidenziano le variazioni dovute a operazioni inerenti, rispettivamente, ad attività reali e ad attività e

passività finanziarie. In assenza di altri effetti, ciò permetterebbe il calcolo immediato della situazione

finale, aggiungendo alla situazione iniziale le variazioni intervenute. Tuttavia, al di fuori del ciclo

economico della produzione e del consumo possono verificarsi modifiche che influenzano i valori

delle attività e delle passività al momento della chiusura dei conti. Si tratta, in particolare, di variazioni

delle attività (e delle passività) dovute a cambiamenti del loro prezzo, che comportano guadagni e/o

perdite in conto capitale sulle consistenze di attività detenute. Tali variazioni sono registrate nei conti

della rivalutazione delle attività e delle passività. Inoltre, si devono considerare variazioni di volume

delle attività provocate da altri eventi che non sono la conseguenza di una operazione economica di

scambio o di trasferimento (ad esempio distruzioni di beni dovute a catastrofi) e che, quindi, devono

essere registrate nel conto delle altre variazioni di volume delle attività e delle passività. Gli effetti

LA RICCHEZZA DEI SETTORI ISTITUZIONALI IN ITALIA

dei vari flussi intervenuti nel periodo considerato sui valori delle consistenze di attività e di passività

sono, infine, rappresentati nel conto patrimoniale di chiusura.

I conti patrimoniali registrano le consistenze di attività finanziarie e non finanziarie detenute da

ciascun settore istituzionale e le passività finanziarie attraverso cui ogni settore si finanzia. Il totale

delle attività, finanziarie e non finanziarie, è anche definito ricchezza lorda: sottraendo a

quest’ultima le passività finanziarie si ottiene la ricchezza netta.

Il Prospetto 2 riporta in maniera schematica le attività e le passività dei settori contenute nella

presente pubblicazione.

Prospetto 2. Piano di aggregazione della ricchezza netta

ATTIVITÀ

PASSIVITÀ

Abitazioni

Immobili non residenziali

Altre opere

Miglioramenti dei terreni

Impianti e macchinari e armamenti

Mezzi di trasporto

A. ATTIVITÀ NON

FINANZIARIE.

Apparecchiature ICT

Altri impianti e macchinari e armamenti

Risorse biologiche coltivate

Prodotti di proprietà intellettuale

di cui: Ricerca e sviluppo

di cui: Software e basi di dati

Scorte

Terreni coltivati

Oro monetario e DSP

Oro monetario e DSP

Biglietti e depositi

Biglietti e depositi

Titoli

Titoli

Prestiti

B. ATTIVITÀ

FINANZIARIE

Azioni e altre partecipazioni

Prestiti

C. PASSIVITÀ

FINANZIARIE

Azioni e altre partecipazioni

Derivati

Derivati

Quote di fondi comuni

Quote di fondi comuni

Riserve assicurative e garanzie standard

Riserve assicurative e garanzie standard

Altri conti attivi

Altri conti attivi

RICCHEZZA NETTA

(A+B-C)

A complemento dell’informazione sulla ricchezza non finanziaria viene fornito il valore dello stock di

beni di consumo durevoli delle famiglie; si tratta di beni assimilabili, in termini economici, a beni

capitali in quanto utilizzati dalle famiglie ripetutamente per periodi di tempo superiori a un anno (ad

esempio, l’automobile) ma classificati come consumi finali negli schemi della contabilità nazionale.

LA RICCHEZZA DEI SETTORI ISTITUZIONALI IN ITALIA

Le attività non finanziarie

Le informazioni sul valore delle componenti reali della ricchezza sono tratte dalle statistiche relative

allo stock di attività non finanziarie per settore istituzionale, diffuse annualmente dall’Istat a

gennaio10. L’aggiornamento delle stime è coerente con la politica di revisione dei Conti nazionali e

dei conti economici annuali per settore istituzionale11.

Le attività non finanziare definite e riportate nella presente pubblicazione non sono tutte quelle

previste dal SEC 2010: mancano a oggi dalla misurazione della ricchezza reale alcuni beni, in

particolare i monumenti, gli oggetti di valore, le risorse naturali diverse dai terreni e altre attività non

prodotte. Inoltre, il valore degli immobili, residenziali e non residenziali, include il valore dei terreni

sottostanti, diversamente dalla classificazione delle attività del SEC 2010 (si veda anche il paragrafo

I confronti internazionali).

La produzione delle stime beneficia della collaborazione dell’Osservatorio del mercato immobiliare

(OMI) dell’Agenzia delle Entrate e del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’economia e delle

finanze.

Le attività non finanziarie sono valutate ai prezzi correnti, sulla base dei prezzi osservati sul mercato

(in particolare, le abitazioni, alcune tipologie di immobili non residenziali e terreni coltivati) oppure

attraverso metodi di stima indiretti (in particolare, alcune tipologie di immobili non residenziali e gli

altri beni di capitale fisso; per quest’ultimi il valore a fine anno è calcolato con il metodo dell’inventario

permanente).

Ulteriori dettagli sulla metodologia di stima adottata e sulle principali fonti statistiche utilizzate per la

valorizzazione dello stock di attività non finanziarie per settore istituzionale sono disponibili nella nota

metodologica della Statistica Report La ricchezza non finanziaria in Italia, anni 2005-2019,

pubblicata dall’Istat il 19 luglio 2021.

In occasione della revisione generale dei Conti nazionali (settembre 2024), concordata in sede

europea a cadenza quinquennale, il processo di stima ha visto l’introduzione di innovazioni e

miglioramenti di metodi e fonti. Le serie del valore degli stock non finanziari di proprietà dei settori

istituzionali incluse nella presente nota sono dunque state prodotte a seguito di tale processo di

revisione, in coerenza con le nuove serie dei Conti nazionali pubblicate a settembre 2024.

Tra i principali fattori che hanno determinato cambiamenti nella misura del valore delle attività reali

(totali e per settore), si segnalano:

l’utilizzo delle informazioni diffuse dall’Istat relative al numero di abitazioni presenti in Italia al

Censimento permanente del 2021 e alle superfici agricole provenienti dal 7° Censimento

Generale dell’Agricoltura, anno 2020;

le nuove stime degli investimenti fissi lordi e dei consumi delle famiglie elaborate in occasione

della revisione generale dei Conti nazionali (settembre 2024), input principali del metodo

dell’inventario permanente utilizzato per il calcolo degli stock di capitale fisso e dei beni di

consumo durevoli;

la revisione delle vite utili utilizzate nel calcolo dello stock di capitale, per diverse tipologie di

bene, a seguito delle raccomandazioni espresse dalla Task Force Eurostat on fixed assets

and estimation of consumption of fixed capital under European System of Accounts 2010

(documentazione tecnica e risultati dell’Indagine sulle imprese industriali e dei servizi INVIND

svolta nel 2024 dalla Banca d’Italia; in tale ambito, è stata predisposta in collaborazione con

l’Istat una sezione specifica per la raccolta di informazioni sulla vita utile di macchine e

attrezzature industriali, mobili, hardware e apparati per le comunicazioni acquistati e prodotti

dalle imprese). Le principali innovazioni hanno riguardato l’introduzione di vite utili variabili in

Il set completo di serie è diffuso tramite data warehouse I.Stat alla sezione “Conti nazionali/Conti non finanziari annuali

per settore istituzionale/Stock di attività non finanziarie” nonché nella banca dati IstatData.

11 I conti annuali dei settori istituzionali sono pubblicati due volte l’anno, in aprile e ottobre. Nel report sono presentate le

stime delle misure della ricchezza coerenti con le serie di contabilità nazionale diffuse il 23 settembre 2024.

LA RICCHEZZA DEI SETTORI ISTITUZIONALI IN ITALIA

serie storica per alcuni asset nonché la modifica della lunghezza della vita utile per gli asset

con vita utile fissa per l’intera serie storica;

la stima relativa al valore degli immobili delle amministrazioni pubbliche per l’anno 2019,

prodotta dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in

collaborazione con l’area modelli di previsione e analisi statistiche di Sogei sulla base dei

risultati del “Censimento dei beni immobili pubblici”, condotto ai sensi dell’art. 2, comma 222,

della legge 191/2009.

Le attività e le passività finanziarie

Dalle statistiche relative ai conti finanziari sono tratte le informazioni sulle consistenze delle

componenti finanziarie necessarie per la compilazione dei conti patrimoniali. Per ogni settore

istituzionale, nei conti finanziari è possibile misurare la ricchezza finanziaria e la tipologia di

strumento finanziario in cui è investita (attività) e quali strumenti sono utilizzati come mezzo di

finanziamento (passività). Le consistenze degli strumenti negoziabili sono valutate ai prezzi di

mercato correnti alla fine del periodo di riferimento.

Gli strumenti finanziari definiti nel SEC 2010 e riportati nella presente pubblicazione sono: oro

monetario e diritti speciali di prelievo (DSP); biglietti e depositi; titoli; prestiti; azioni e altre

partecipazioni; derivati; quote di fondi comuni; riserve assicurative e garanzie standard; altri conti

attivi. Nei conti finanziari sono disponibili informazioni di maggior dettaglio per alcuni di questi

strumenti (ad esempio, la ripartizione dei titoli in base alla loro scadenza originaria e al soggetto

emittente). Le Tavole 1-5 della pubblicazione riportano in modo omogeneo tutti gli strumenti attivi e

passivi, anche quando le voci non sono valorizzate. Ad esempio, i fondi comuni possono essere

detenuti dalle famiglie ma non possono essere emessi da tale settore: pertanto risultano valorizzati

tra le attività ma non tra le passività.

Le statistiche dei conti finanziari pubblicate dalla Banca d’Italia non sono consolidate all’interno dei

settori: sono cioè riportate per ogni settore posizioni attive e passive per lo stesso strumento. Ad

esempio, i titoli emessi da una società non finanziaria e detenuti da un’altra società non finanziaria

sono presenti sia all’attivo che al passivo del settore. Chiaramente ciò non influisce sull’ammontare

della ricchezza netta.

Le serie storiche dei conti finanziari utilizzate in questa pubblicazione incorporano le modifiche

apportate nell’ambito della revisione quinquennale generale (“benchmark”) dei Conti nazionali

effettuata a ottobre 2024. Tali revisioni riflettono diverse innovazioni e affinamenti sia delle fonti sia

delle metodologie di compilazione. Le modifiche, seppure significative per alcuni settori e strumenti,

non hanno cambiato le principali tendenze osservate nei dati. Maggiori dettagli sulle revisioni

effettuate sono contenuti nella nota metodologica Revisione di benchmark delle statistiche dei Conti

finanziari (ottobre 2024).

Informazioni sui singoli strumenti o sui settori istituzionali sono presenti nella sezione Glossario.

Ulteriori dettagli sulla metodologia e sulle principali fonti statistiche utilizzate nei conti finanziari sono

contenuti nel manuale I conti finanziari dell’Italia: struttura e innovazione nei conti, Banca d’Italia,

Statistiche, Metodi e fonti: manuali, 12 giugno 2018.

I confronti internazionali

Le principali linee guida in tema di contabilità nazionale sono contenute nel SEC 2010 a livello

europeo e nel Sistema dei Conti nazionali 2008 (SNA) a livello mondiale12. La disponibilità di concetti

e di definizioni uniformi tra paesi è un presupposto necessario ma non sufficiente per la comparabilità

delle stime. La compilazione delle attività e delle passività finanziarie è consolidata a livello

internazionale e gli aggregati pubblicati sono considerati sufficientemente armonizzati e comparabili.

System of National Accounts 2008 (United Nations Statistical Commission-UNSC).

LA RICCHEZZA DEI SETTORI ISTITUZIONALI IN ITALIA

La misurazione delle attività non finanziarie è più recente e il processo di armonizzazione delle stime

è ancora in corso, a causa della scarsità delle fonti informative.

In questa nota, i confronti internazionali utilizzano principalmente le statistiche delle attività non

finanziarie raccolte dall’Eurostat13 e dall’OCSE14. Al fine di disporre di dati aggiornati al 2021, per il

Regno Unito sono stati usati i dati provenienti dalla pubblicazione “The UK national balance sheet

estimates” prodotta da Office for National Statistics15. Per alcuni paesi, le statistiche pubblicate

risultano incomplete in termini di attività stimate, periodo di riferimento dei dati, dettaglio dei settori

istituzionali. Solo pochi paesi riportano un quadro completo delle attività non finanziarie. Inoltre, nelle

tavole internazionali diffuse dall’OCSE le attività prodotte16 sono presentate separatamente da quelle

non prodotte17, in accordo con le linee guida internazionali (SEC 2010 e SNA 2008); pertanto la voce

relativa alle costruzioni18 non contiene il valore dei terreni sottostanti, che confluisce invece tra le

attività non prodotte19. Alcuni paesi, tra cui l’Italia, diffondono a livello nazionale le stime del valore

degli immobili senza questa distinzione tra fabbricati e terreni sottostanti, ritenendo l’informazione di

più facile comprensione per l’utente. I terreni coltivati sono presentati come un’attività non finanziaria

separata.

La non omogenea disponibilità dell’informazione condiziona il confronto internazionale e limita

l’analisi alle principali economie avanzate per le quali sono diffuse stime comparabili con quelle per

l’Italia. Il valore della ricchezza non finanziaria è calcolato come somma di capitale fisso e terreni; è

escluso il valore delle scorte, assente per alcune economie avanzate (ad esempio, la Germania).

L’assenza del dato relativo ai terreni delle società non finanziarie e delle amministrazioni pubbliche

degli Stati Uniti e della Spagna ha implicato l’esclusione dei due Paesi dal confronto internazionale

per tali settori (Figure 7-9). La ricchezza pro capite delle famiglie (Figura 5) è stata calcolata come

rapporto tra la ricchezza netta e la popolazione di riferimento.

Fonte: Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/data/database (data di consultazione: 3 gennaio 2025)

Fonte: OECD.Stat, https://stats.oecd.org/ (data di consultazione: 3 gennaio 2025).

15 Fonte: Office for National Statistics, “The UK national balance sheet estimates”, Publication date: 11 December 2024.

16 “AN1 – Produced non financial assets”.

17 “AN2 – Non produced non financial assets”.

18 “AN111 – Dwellings”, “AN1121 – Non-residential buildings”, “AN1122 – Other structures”, “AN1123 – Land

improvements”.

19 Il valore dei terreni sottostanti alle costruzioni è da includere nella voce “AN211 – Land”, insieme ad altre tipologie di

terreni, come i terreni coltivati.

LA RICCHEZZA DEI SETTORI ISTITUZIONALI IN ITALIA

GLOSSARIO

Abitazioni

Fabbricati utilizzati interamente o principalmente come abitazioni, comprese le costruzioni annesse, come i

garage, e tutti gli impianti permanenti usualmente installati nelle abitazioni. Il valore delle abitazioni è

presentato al lordo del valore dei terreni sottostanti. Sono inoltre inclusi i costi di trasferimento proprietà.

Altre opere

Opere diverse da immobili residenziali e non residenziali. Esempi: autostrade, vie, strade, ferrovie, piste di

campi di aviazione, ponti, autostrade sopraelevate, gallerie e sottopassaggi, idrovie, porti, dighe e altre opere

idrauliche, condotte per grandi distanze, linee di comunicazione ed elettriche, condotti e cavi urbani e relativi

lavori, costruzioni per attività estrattive e manifatturiere, impianti sportivi e ricreativi. Non è incluso il valore dei

terreni sottostanti.

Altri conti attivi e passivi

La voce è costituita da strumenti caratterizzati dalla presenza di uno sfasamento tra il momento in cui avviene

una transazione e quello del regolamento. Vi rientrano ad esempio i crediti e i debiti commerciali e i crediti e i

debiti relativi al pagamento di tasse e imposte.

Altri impianti e macchinari e armamenti

Impianti e macchinari non classificati altrove. Ne sono un esempio i prodotti, esclusi i servizi di installazione,

di riparazione e manutenzione e le parti di cui alla divisione 26 («Prodotti informatici, elettronici ed ottici»)

(esclusi i gruppi 261 e 262), alla divisione 27 («Apparecchiature elettriche»), alla divisione 28 («Macchine ed

apparecchi meccanici n.c.a.»), alla divisione 31 («Mobilio») e alla divisione 32 («Altri manufatti») della CPA

2008. Gli armamenti sono veicoli e altri apparecchi quali navi da guerra, sottomarini, velivoli militari, carri

armati, portamissili, lanciamissili, ecc. Le armi monouso da essi trasportate sono registrate per la maggior

parte come scorte militari, mentre altre, quali i missili balistici ad alto potenziale distruttivo, che si considerano

mezzi di deterrenza, sono classificate come capitale fisso.

Amministrazioni pubbliche

Comprende tutte le unità istituzionali la cui funzione principale consiste nel produrre per la collettività beni e

servizi non destinabili alla vendita e/o nell’operare una redistribuzione del reddito e della ricchezza del paese.

Le principali risorse sono costituite da versamenti obbligatori effettuati direttamente o indirettamente da unità

appartenenti ad altri settori. Le amministrazioni pubbliche sono suddivise in tre sottosettori: le amministrazioni

centrali, le amministrazioni locali e gli enti di previdenza.

Apparecchiature ICT

Apparecchiature per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT): dispositivi di controllo

elettronico e componenti elettronici per tali dispositivi. Ne sono un esempio i prodotti compresi nei gruppi 261

(“Componenti e schede elettronici”) e 262 (“Elaboratori elettronici e unità periferiche”) della CPA 2008.

Attività e passività finanziarie

Le attività finanziarie rappresentano delle riserve di valore che attribuiscono un beneficio economico al

detentore e permettono di trasferire valore da un periodo a un altro. Le passività sorgono quando un debitore

risulta obbligato a fornire un pagamento o una serie di pagamenti a un creditore. Le attività e le passività

finanziarie possono essere distinte in diversi strumenti finanziari: oro monetario, diritti speciali di prelievo,

biglietti e depositi, titoli, prestiti, azioni e altre partecipazioni, derivati, quote di fondi comuni, riserve

assicurative, fondi pensione e garanzie standard, altri conti attivi e passivi.

Attività non finanziarie

Attività non finanziarie sulle quali le unità istituzionali esercitano, individualmente o collettivamente, diritti di

proprietà e il cui possesso, il cui utilizzo o la cui concessione a terzi (perché siano usate per un certo periodo

di tempo) permettono ai rispettivi proprietari di conseguire benefici economici. Le attività non finanziarie sono

ripartite in attività non finanziarie prodotte e attività non finanziarie non prodotte.

LA RICCHEZZA DEI SETTORI ISTITUZIONALI IN ITALIA

Attività non finanziarie non prodotte

Attività economiche che non rappresentano il risultato dei processi di produzione, ma sono ottenute con altre

modalità. Esse comprendono: risorse naturali, contratti, locazioni, licenze, permessi, avviamento commerciale

e risorse di marketing.

Attività non finanziarie prodotte

Attività non finanziarie ottenute mediante processi di produzione. Sono costituite da capitale fisso, scorte e

oggetti di valore.

Azioni e altre partecipazioni

Nella voce azioni e altre partecipazioni sono comprese: le azioni e le quote di partecipazione emesse da

società di capitali; le partecipazioni emesse dalle quasi-società, ossia società di persone con almeno 5 addetti

(vedi: Società non finanziarie). La valutazione a prezzi di mercato delle azioni delle società quotate è effettuata

attraverso la capitalizzazione di borsa; per i metodi di valutazione delle azioni non quotate e delle

partecipazioni si rimanda al manuale I conti finanziari dell’Italia: struttura e innovazioni dei conti, Banca d’Italia,

Statistiche, Metodi e fonti: manuali, 12 giugno 2018.

Beni di consumo durevoli

Beni durevoli utilizzati ripetutamente dalle famiglie a fini di consumi finali per periodi di tempo superiori a un

anno. Essi sono inclusi nei conti patrimoniali come voci per memoria. Sono esclusi dal conto patrimoniale

standard perché sono registrati come impieghi nel conto di utilizzazione del reddito del settore delle famiglie

come interamente consumati nel periodo contabile e non gradualmente. Le consistenze di beni di consumo

durevoli detenuti dalle famiglie nella funzione di consumatori finali – mezzi di trasporto e altri impianti e

macchinari – sono valutati ai prezzi di mercato nella voce per memoria, al netto del valore cumulato degli

ammortamenti. I beni durevoli, come i veicoli, sono classificati come capitale fisso o come beni di consumo

durevoli in funzione della classificazione settoriale del proprietario e dell’uso a cui essi sono destinati.

Biglietti e depositi

La voce comprende: biglietti e monete; depositi trasferibili; altri depositi. Per biglietti e monete si intendono

tutte le banconote e le monete in circolazione emesse dalle autorità monetarie; le monete sono emesse in

Italia dalla Zecca dello Stato ma per convenzione sono attribuite alla Banca centrale, che ha come contropartita

un credito verso le Amministrazioni centrali. I depositi trasferibili sono depositi immediatamente convertibili in

moneta, utilizzabili come mezzo di pagamento (assegni, bonifici,…), quali ad esempio i conti correnti. Gli altri

depositi sono depositi che non sono convertibili immediatamente in moneta se non dietro il pagamento di

penali o con specifiche limitazioni: in questo strumento rientrano i depositi con durata prestabilita, i depositi a

risparmio, i libretti di risparmio, i pronti contro termine di breve periodo.

Capitale fisso

Attività non finanziarie prodotte, utilizzate ripetutamente o continuamente nell’attività di produzione per più di

un anno.

Capitale lordo

Valore dei beni capitali ancora in uso nel sistema economico valutati come se fossero beni capitali nuovi,

senza tener conto della loro età e del loro stato (ovvero del deprezzamento che essi subiscono nel corso del

tempo).

Capitale netto

Valore dei beni capitali ancora in uso nel sistema economico valutati allo stesso prezzo dei beni capitali nuovi

dello stesso tipo, meno il valore cumulato del deprezzamento maturato fino all’anno per il quale si vuole

calcolare lo stock.

Conti finanziari

Registrano, nelle tavole delle consistenze, le voci finanziarie degli stati patrimoniali dei settori istituzionali,

ossia l’ammontare delle attività e delle passività finanziarie dei settori a una certa data; nelle tavole dei flussi,

le transazioni finanziarie che intervengono fra unità istituzionali in un dato intervallo di tempo. Una transazione

finanziaria è una negoziazione tra due unità istituzionali che implica la creazione di un’attività finanziaria e,

simultaneamente, di una passività finanziaria, oppure la liquidazione o il cambiamento di proprietà di un’attività

finanziaria. Il conto finanziario di un settore istituzionale mostra le transazioni finanziarie nette, in ciascuna

categoria di strumenti finanziari, all’attivo e al passivo del settore.

LA RICCHEZZA DEI SETTORI ISTITUZIONALI IN ITALIA

Conti patrimoniali

Un conto patrimoniale è un documento, redatto in un particolare momento, che evidenzia il valore delle attività

di cui un’unità istituzionale o un insieme di unità hanno la proprietà economica e delle passività assunte da

tale unità o insieme di unità. Il saldo contabile di un conto patrimoniale è il patrimonio netto. Le consistenze

delle attività e delle passività registrate nel conto patrimoniale sono valutate di norma ai prezzi di mercato

correnti alla data cui il conto patrimoniale si riferisce o, per alcune categorie di attività e passività, ai valori

nominali. I Conti patrimoniali sono compilati per i settori istituzionali residenti, per il totale dell’economia

nazionale e per il resto del mondo. Il conto patrimoniale completa la sequenza dei conti, presentando l’effetto

finale sulle consistenze di ricchezza di un’economia delle registrazioni nei conti della produzione, della

distribuzione e di utilizzazione del reddito, nonché dell’accumulazione.

Derivati

I derivati sono attività finanziarie il cui valore dipende dall’andamento dei prezzi di uno strumento sottostante,

che può essere un’altra attività finanziaria così come un indice o un bene. Sono esempi di derivati le opzioni,

i contratti a termine, gli swap, i forward rate agreements. I derivati nei conti finanziari sono registrati al fair

value, ossia al valore corrente netto dei futuri pagamenti e le commissioni previsti. Rientrano nella voce anche

le stock option di dipendenti.

Famiglie

Il settore comprende le famiglie consumatrici (individui o gruppi di individui nella loro qualità di consumatori) e

le famiglie produttrici (imprese individuali, società semplici e di fatto, produttrici di beni e servizi non finanziari

destinabili alla vendita, che impiegano fino a 5 addetti; unità produttrici di servizi ausiliari dell’intermediazione

finanziaria senza addetti dipendenti). In generale, è allocata alle famiglie produttrici qualsiasi attività che le

famiglie svolgono per il mercato, quindi anche l’attività di locazione di immobili, residenziali e non residenziali,

di proprietà dei singoli individui. Nella presente pubblicazione le famiglie includono anche le istituzioni senza

scopo di lucro al servizio delle famiglie (ISP, vedi).

Fair value

Vedi: Valore di mercato.

Fondi propri

Sono ottenuti come differenza tra il totale delle attività e i debiti; a loro volta, i debiti sono pari alle passività

finanziarie meno le azioni e partecipazioni.

Immobili non residenziali

Immobili diversi dalle abitazioni. Esempi di immobili non residenziali: uffici, depositi e fabbricati industriali,

fabbricati commerciali, sale di spettacoli, alberghi, ristoranti, edifici a indirizzo didattico-culturale, strutture

sanitarie. Il valore degli immobili non residenziali è presentato al lordo del valore dei terreni sottostanti. Sono

inclusi i costi di trasferimento proprietà.

Impianti e macchinari e armamenti

Mezzi di trasporto, apparecchiature per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) e altri

impianti e macchinari, diversi da quelli acquistati dalle famiglie per consumi finali. Gli impianti e macchinari

quali veicoli, mobili, elettrodomestici, computer, apparecchi per telecomunicazioni, ecc. acquistati dalle

famiglie per consumi finali non sono considerati una attività, bensì sono inclusi nella voce per memoria «Beni

di consumo durevoli» del conto patrimoniale delle famiglie. Gli armamenti sono veicoli e altri apparecchi quali

navi da guerra, sottomarini, velivoli militari, carri armati, portamissili, lanciamissili, ecc. Le armi monouso da

essi trasportate sono registrate per la maggior parte come scorte militari, mentre altre, quali i missili balistici

ad alto potenziale distruttivo, considerate mezzi di deterrenza sono classificate come capitale fisso.

LA RICCHEZZA DEI SETTORI ISTITUZIONALI IN ITALIA

Investimenti fissi lordi

Sono costituti dalle acquisizioni (al netto delle cessioni) di capitale fisso effettuate dai produttori residenti a cui

si aggiungono gli incrementi di valore dei beni non prodotti.

Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (ISP)

Organismi senza scopo di lucro, dotati di personalità giuridica, che sono produttori privati di beni e servizi non

destinabili alla vendita in favore delle famiglie quali associazioni culturali, sportive, fondazioni, partiti politici,

sindacati ed enti religiosi. Nella presente pubblicazione sono accorpati al settore delle famiglie.

Mezzi di trasporto

Mezzi per il trasporto di persone e cose. Esempi: mezzi di trasporto, escluse le parti, di cui alla divisione 29

(“Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi”) e alla divisione 30 (“Altri mezzi di trasporto”) della Classificazione dei

prodotti associata alle attività 2008 (CPA 2008).

Miglioramenti dei terreni

Valore delle operazioni che comportano grandi miglioramenti della quantità, della qualità o della produttività

dei terreni o ne impediscono il depauperamento. Ne sono un esempio l’aumento di valore dell’attività per effetto

di operazioni di diboscamento, di sistemazione dei terreni, di scavo di pozzi, ecc.

Oro monetario e diritti speciali di prelievo (DSP)

L’oro monetario è quello detenuto come attività di riserva dalla Banca centrale; i diritti speciali di prelievo (DSP)

sono attività di riserva internazionali create dal Fondo monetario internazionale e assegnate ai suoi membri

come integrazione delle attività di riserva esistenti. La voce riguarda esclusivamente i settori Società finanziarie

e Resto del mondo.

Prestiti

Un prestito è un’operazione finanziaria che prevede la concessione di una somma di danaro da parte di un

“mutuante” a un “mutuatario”. Tale operazione ha le seguenti caratteristiche: l’iniziativa è presa dal mutuatario

che richiede il prestito; il debito deve essere rimborsato entro una certa scadenza; le condizioni di concessione

sono fissate da chi lo concede o pattuite tra le parti; non può essere negoziato su un mercato organizzato.

Prodotti di proprietà intellettuale

Capitale fisso – costituito da risultati di ricerca e sviluppo, da prospezione e valutazione mineraria, da software

e basi di dati, da originali di opere artistiche, letterarie o di intrattenimento e da altri prodotti di proprietà

intellettuale – che si intende utilizzare per più di un anno.

Quote di fondi comuni

Si tratta di quote emesse da specifiche società finanziarie, ossia i fondi comuni di investimento, il cui scopo è

investire sui mercati finanziari. Le consistenze sono registrate al valore corrente di rimborso.

Reddito lordo disponibile delle famiglie

Il reddito lordo disponibile delle famiglie è pari alla somma dei redditi da lavoro dipendente e indipendente, dei

redditi da proprietà (al lordo degli ammortamenti), delle prestazioni sociali e del saldo dei trasferimenti, al netto

delle imposte correnti su reddito e patrimonio e dei contributi sociali. Rappresenta l’ammontare di risorse

correnti degli operatori destinato agli impieghi finali (consumo e risparmio).

Resto del mondo

Raggruppa tutte le unità non residenti relativamente ai loro rapporti con quelle residenti.

Ricchezza lorda

È pari alla somma delle attività finanziarie e non finanziarie.

Ricchezza netta

È data dalla differenza tra la ricchezza lorda (attività finanziarie e non finanziarie) e le passività finanziarie.

LA RICCHEZZA DEI SETTORI ISTITUZIONALI IN ITALIA

Ricerca e sviluppo

Valore delle spese per attività creative esercitate in via sistematica al fine di aumentare l’insieme di

conoscenze, compresa la conoscenza dell’uomo, della cultura e della società, e di utilizzare tali conoscenze

allo scopo di concepire nuove applicazioni.

Riserve assicurative e garanzie standard

La voce riguarda le somme accantonate a fronte di futuri pagamenti di diritti finanziari e si articola in: Riserve

ramo vita e fondi pensione e Altre riserve. Nel primo gruppo rientrano le polizze vita, le quote di fondi pensione,

i fondi quiescenza. Tra le Altre riserve sono comprese le riserve assicurative del ramo danni e quelle per

escussioni di garanzie standard (quali ad esempio le garanzie di credito all’esportazione e quelle per prestiti a

studenti).

Risorse biologiche coltivate

Risorse animali che generano ripetutamente nuovi prodotti quali bestiame da riproduzione, da latte, da tiro,

ecc., nonché alberi, raccolti e risorse vegetali che generano ripetutamente nuovi prodotti, quali vigneti, frutteti

e altre piantagioni permanenti. Le risorse biologiche coltivate sono gestiti o controllati direttamente da unità

istituzionali.

Scorte

Beni e servizi ottenuti nel periodo corrente o in un periodo precedente e detenuti per la vendita, per l’impiego

nella produzione o per altri usi in un momento successivo. Consistono in materie prime e prodotti intermedi,

prodotti in corso di lavorazione, prodotti finiti e beni per la rivendita.

SEC – Sistema europeo dei conti

Sistema armonizzato dei conti adottato nel 1970 dall’Istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat). Nel

2014, tale sistema è stato modificato, coerentemente con il nuovo sistema dei Conti nazionali SNA 2008,

redatto dall’ONU e da altre istituzioni internazionali, tra cui lo stesso Eurostat. Il SEC 2010, approvato come

regolamento comunitario (regolamento UE n. 549 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio

2013), permette una descrizione quantitativa completa e comparabile dell’economia dei paesi membri

dell’attuale Unione europea, attraverso un sistema integrato di conti di flussi e di conti patrimoniali definiti per

l’intera economia e per raggruppamenti di operatori economici (settori istituzionali).

Settori istituzionali

Raggruppamenti di unità istituzionali che manifestano autonomia e capacità di decisione in campo

economico-finanziario e che, fatta eccezione per le famiglie, tengono scritture contabili separate. Il Sistema

europeo dei conti (SEC 2010) classifica le unità istituzionali in base alla funzione principale e alla tipologia del

produttore.

Nella contabilità nazionale l’articolazione in settori istituzionali è la seguente:

1) Società non finanziarie (vedi);

2) Società finanziarie (vedi);

3) Amministrazioni pubbliche (vedi);

4) Famiglie (vedi) e Istituzioni sociali private senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (ISP; vedi).

5) Resto del mondo (vedi).

Società finanziarie

Comprende la Banca centrale, le banche che effettuano raccolta a breve e a lungo termine e le unità impegnate

nelle attività finanziarie regolamentate dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia in vigore dal

1° gennaio 1994 (unità che svolgono attività di assunzione di partecipazioni, concessione di finanziamenti,

prestazione di servizi di pagamento o di intermediazione in cambi, società di leasing e di factoring, Sim, società

di credito al consumo). Rientrano nel settore anche gli ausiliari finanziari impegnati nell’esercizio di attività

strettamente connesse all’attività finanziaria diverse dall’intermediazione finanziaria e che impiegano almeno

un addetto dipendente (altrimenti resterebbero inclusi nel settore famiglie). Si considerano ausiliari finanziari

le società di gestione dei fondi comuni, i brokers, i promotori finanziari e gli agenti delle assicurazioni. Infine,

nel settore rientrano le imprese di assicurazione, i fondi pensione e le istituzioni non-profit che forniscono

servizi d’intermediazione finanziaria o esercitano attività finanziarie ausiliarie, o che sono al servizio di società

finanziarie o svolgono funzioni di controllo e vigilanza (quali ad esempio la Consob e l’IVASS).

LA RICCHEZZA DEI SETTORI ISTITUZIONALI IN ITALIA

Società non finanziarie

Comprende società e quasi-società private e pubbliche: tra queste ultime figurano le aziende autonome, le

Ferrovie dello Stato, le aziende municipalizzate e consortili, le imprese a partecipazione statale, le altre

imprese pubbliche. Per quasi-società si intendono quelle unità che, pur essendo prive di personalità giuridica,

dispongono di contabilità completa e hanno un comportamento economico separabile da quello dei proprietari;

esse comprendono le società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società semplici e di

fatto e le imprese individuali con più di cinque addetti. Il settore include anche le istituzioni non profit che

producono beni e servizi destinabili alla vendita che possono essere oggetto di scambio sul mercato oppure

esclusivamente destinati ad altre società non finanziarie (quali ad esempio Confindustria, Confcommercio).

Software e basi di dati

Programmi informatici, descrizioni del programma e supporti per software di sistema e per software applicativo.

File di dati organizzati in modo da permettere l’accesso a tali dati e il loro uso efficiente in termini di risorse.

Terreni coltivati

Terreni sui quali viene svolta, a fini commerciali o di sussistenza, una attività di produzione agricola o orticola,

compresi, in linea di principio, i terreni a frutteto, a vigneto e altre coltivazioni.

Titoli

I titoli sono strumenti finanziari che certificano l’esistenza di un debito dell’emittente verso il sottoscrittore. Sono

caratterizzati da una data di emissione e una di rimborso, da un tasso di interesse riconosciuto al sottoscrittore,

da una denominazione (valuta nazionale o estera). Nei conti finanziari vengono distinti in base alla durata

originaria (inferiore o superiore all’anno) e per soggetto emittente.

Valore di mercato

È il corrispettivo al quale un’attività (passività) può essere scambiata (estinta) in una libera transazione tra

parti consapevoli e disponibili. È detto anche fair value.

Per chiarimenti tecnici e metodologici

Michela Eugenia Pasetto

Paola Santoro