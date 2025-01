CONTIENE FOTO# TOR VERGATA – RAPINA AL SUPERMERCATO CON PASSAMONTAGNA E COLTELLO. CARABINIERI ARRESTANO 52ENNE.

(AGENPARL) - Roma, 28 Gennaio 2025

Comando Provinciale di Roma

Comunicato Stampa

TOR VERGATA – CITTADINO DETECTIVE FA ARRESTARE UOMO GRAVEMENTE INDIZIATO DI

RAPINA AL SUPERMERCATO.

ROMA – I Carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata hanno arrestato un

52enne romano, senza occupazione e con precedenti, gravemente indiziato del

reato di rapina.

Lo scorso pomeriggio, un cittadino si è presentato in caserma riferendo ai

Carabinieri di aver notato un uomo che si aggirava con fare sospetto

all’esterno del vicino supermercato, in via di Tor Vergata.

Immediato l’intervento dei Carabinieri che, giunti sul posto, hanno sorpreso

l’indagato mentre fuggiva rapidamente per le vie limitrofe. Raggiunto e

bloccato, l’uomo è stato perquisito e trovato in possesso di un taglierino,

un passamontagna e 410 euro, denaro che si era fatto consegnare, sotto

minaccia, dal personale del supermercato.

Refurtiva recuperata e riconsegnata.

L’arresto è stato convalidato e l’Autorità Giudiziaria ha disposto per il

52enne l’obbligo di presentazione in caserma tutti i giorni.

É importante precisare che, in considerazione dello stato del procedimento,

l’indagato deve considerarsi innocente fino ad eventuale sentenza

definitiva.

280125

