Com Stampa Flai Cgil Veneto: “Giovedì 30, all’Hotel Crowne Plaza, l’Assemblea della Flai Cgil Veneto. Alle 11.00 il Punto Stampa”

*Giovedì 30 gennaio: Assemblea Flai Cgil Veneto sullo sfruttamento

lavorativo e le mobilitazioni per i 5 referendum all’Hotel Crowne Plaza.

Punto Stampa ore 11.00 *

*Giovedì 30 gennaio*, presso l’*Hotel Crowne Plaza di via Po 197 a Padova*,

la* Flai Cgil Veneto* riunisce in una grande assemblea tutto il gruppo

dirigente e i delegati dei luoghi di lavoro della categoria.

Tra i temi che verranno affrontati ci saranno caporalato, sfruttamento

lavorativo e l’organizzazione

delle prossime mobilitazioni in vista dei 5 referendum sul lavoro e la

cittadinanza.

Saranno presenti *Giosuè Mattei*, Segretario generale Flai Veneto, *Tiziana

Basso*, Segretaria generale Cgil Veneto e *Giovanni Mininni*, Segretario

Generale Flai Cgil Nazionale.

*Punto stampa alle ore 11.00*

*Si allega locandina dell’iniziativa*