(AGENPARL) - Roma, 27 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 27 gennaio 2025 Piacenza, 27 gennaio 2025

*Oggetto: Piano urbano del Traffico, giovedì 30 in Sant’Ilario l’incontro

pubblico aperto a tutta la cittadinanza*

Giovedì 30 gennaio, con inizio alle 18.30, l’Auditorium Sant’Ilario in via

Garibaldi 17 ospiterà l’incontro pubblico di presentazione del Piano urbano

del Traffico del Comune di Piacenza. Una fase di confronto che prenderà

avvio già martedì 28 gennaio, alle 17.30, in Municipio, con un appuntamento

illustrativo in seduta congiunta delle Commissioni consiliari 2 e 4.

I tecnici dell’Amministrazione e della società TRT – Trasporti e

Territorio, incaricata della stesura del documento, illustreranno gli

obiettivi generali, lo stato dell’arte e gli interventi principali previsti

in materia di rete stradale (tutela e promozione della sicurezza, progetti

di riqualificazione, nuove rotatorie e zone a traffico limitato), mobilità

sostenibile – dalla rete ciclabile alle infrastrutture e servizi – nonché

in tema di trasporto pubblico (nodi di interscambio, sicurezza delle

fermate), parcheggi e regolamentazione degli spazi di sosta.

Sottolineano gli assessori Matteo Bongiorni e Simone Fornasari:

«Consapevoli che si tratti di aspetti sia di indirizzo sia di merito

tecnico, si sta proponendo questo percorso di avvicinamento e informazione

prima dell’adozione formale. Alcuni appuntamenti e incontri – anche

direttamente rivolti alle realtà maggiormente interessate e sensibili

rispetto alle tematiche contenute nel PUT – che rappresentano una fase

preventiva di confronto e approfondimento su orientamenti e priorità in

materia di mobilità, accessibilità, viabilità e sicurezza della nostra

città».

Il PUT prende le proprie mosse a partire dal Piano Urbano della Mobilità

Sostenibile (PUMS) e dal Biciplan, approvati dal Comune di Piacenza nel

2021. Sarà poi l’adozione del PUT attraverso l’apposita deliberazione di

Giunta che darà avvio all’iter amministrativo vero e proprio, con la

pubblicazione del documento, la raccolta delle osservazioni, fino

all’approvazione da parte del Consiglio comunale di Piacenza.