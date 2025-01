(AGENPARL) - Roma, 27 Gennaio 2025

lun 27 gennaio 2025 Città di Castel Maggiore (Bo)

COMUNICATO STAMPA

Castel Maggiore per il Giorno della Memoria

Dal teatro alle scuole, ” per costruire un mondo diverso, giorno dopo giorno”

Diverse le iniziative che hanno attraversato Castel Maggiore, con un particolare attenzione alle giovani generazioni. La giornata del 27 gennaio si è aperta con la deposizione di una rosa presso la targa dello stadio comunale di Castel Maggiore dedicata a Clara Weisz, la figlia dell’allenatore del Bologna inghiottita con tutta la famiglia dal campo di concentramento di Auschwitz nel 1942. Successivamente il sindaco Luca Vignoli e il presidente del Consiglio comunale Matteo Frezzotti hanno fatto dono alle classi di quinta primaria del territorio di un volume illustrato che racconta la Shoah. Il sindaco Vignoli ha commentato: “Crediamo sia importante ricordare, comunicare ai nostri alunni ciò che è stato l’olocausto, un evento terribile che si verificato nella nostra storia, affinché mai più si ripeta e affinché noi tutti ne possiamo mantenere la consapevolezza, per costruire un mondo diverso, giorno dopo giorno”.

Sabato 25 gennaio lo spettacolo della stagione Agorà “In quelle tenebre”, incentrato sulla figura del comandante del campo di concentramento di Treblinka, ha suscitato forte emozione in un teatro Biagi D’Antona strapieno, di studenti del Keynes alla mattina e di spettatori di ogni età alla sera. Anche il Centro di lettura L’Isola del Tesoro ha partecipato alle iniziative con la presentazione, domenica 26 gennaio, del libro “L’ultima tragica cascina” di Claudio Visani.

Foto liberamente disponibili a [ https://drive.google.com/drive/folders/1zztva_uZj7rqsYTeuXbIRQwhCqygKuqE?usp=sharing | questo link ]

Nelle foto:

– Il Sindaco Luca Vignoli con il Presidente del Consiglio Comunale Matteo Frezzotti allo stadio Clara Weisz

– Da sinistra Roberta Miggiano – Vicaria della scuola media Donini Pelagalli, Matteo Frezzotti – Presidente del Consiglio Comunale, il sindaco Luca Vignoli, Raffaella Casagrande – collaboratrice della Dirigente scolastica dell’istituto comprensivo di Castel Maggiore, fotografati davanti alla scuola primaria Filippo Bassi di Castel Maggiore, con il volume “Ginette Kolinka: la testimonianza di una sopravvissuta ad Auschwitz-Birkenau” di Aurore D’Hondt

