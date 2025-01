(AGENPARL) - Roma, 27 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 27 gennaio 2025 CACCIA, M5S: “LEGA NEMICA ANIMALI, GIÙ LE MANI DA ISPRA”

Roma, 27 gen. – “Da domani, in Commissione Agricoltura, ricomincerà la nostra battaglia contro gli amici della caccia senza regole, contro i fautori del far west, contro i nemici degli animali. Saremo infatti chiamati a discutere la proposta di Legge del solito Bruzzone, della Lega, che dopo aver tentato la totale deregolamentazione della caccia, prova a farsi amiche le lobby del settore prendendo un’altra via e cioè delegittimando ISPRA, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, e togliendogli potere. Già qualche mese fa avevamo bloccato il tentativo dello stesso Bruzzone di commissariare l’istituto, oggi siamo di nuovo chiamati a difenderlo e a tutelare gli animali. Noi abbiamo un’idea diametralmente opposta: crediamo che ISPRA vada rafforzato e reso ancora più autonomo nelle sue valutazioni tecniche. Dobbiamo fare in modo che i suoi pareri restino gli unici e che il coordinamento di ARPA sia più robusto e non mediato dalle Regioni. La nomina del Presidente, infine, deve assolutamente rimanere di competenza parlamentare, mentre quella del Direttore deve passare attraverso una pubblica selezione per titoli e colloquio. L’abbiamo già detto una volta e lo ripetiamo: Bruzzone e la Lega devono togliere le mani da ISPRA”. Lo scrivono in una nota congiunta i Parlamentari del Movimento 5 Stelle Sergio Costa, Alessandro Caramiello, Ilaria Fontana, Carmen Di Lauro e Susanna Cherchi.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle