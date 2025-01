(AGENPARL) - Roma, 26 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 26 gennaio 2025 MILANO. DE CORATO (FDI),SOLIDARIETÀ A MARCELLO VIOLA E ALESSANDRA CERRETI, EROICI NELLA LOTTA ALLA MAFIA”

“Esprimo la mia più sincera solidarietà e vicinanza al procuratore capo di Milano Marcello Viola e al pm della Dda Alessandra Cerreti, bersagli di gravi e inquietanti minacce di morte, apparentemente legate alla delicata inchiesta ‘Hydra’. Il loro impegno nella lotta alle mafie, che in Lombardia vedono la pericolosa alleanza tra Cosa Nostra, Camorra e ’Ndrangheta, è un esempio di coraggio e dedizione assoluta per il nostro Paese.

Come capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Antimafia, voglio ribadire che non lasceremo mai soli magistrati e forze dell’ordine nella battaglia contro la criminalità organizzata. A loro va il nostro ringraziamento e il pieno sostegno affinché possano continuare il loro lavoro in sicurezza e con la forza che li contraddistingue”. Lo dichiara in una nota il deputato di Fdi Riccardo De Corato, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Antimafia.

