CONTIENE FOTO# ROMA – CONTROLLI DEI CARABINIERI NEL QUARTIERE CORVIALE. 3 PRESONE DENUNCIATE E UNA SANZIONATA PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA.

ROMA – CONTROLLI DEI CARABINIERI NEL QUARTIERE CORVIALE.

3 PRESONE DENUNCIATE E UNA SANZIONATA PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA.

ROMA – I Carabinieri della Stazione di Roma Trullo, con il supporto di altre

Stazioni della Compagnia Roma Eur, hanno effettuato un ampio servizio

coordinato di controllo del territorio nel quartiere Corviale, finalizzato

alla prevenzione e alla repressione della microcriminalità e degrado urbano,

in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto

Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza

Pubblica.

Il bilancio dell’attività è di tre persone denunciate alla Procura della

Repubblica e una persona sanzionata in via amministrativa, per un’infrazione

al codice della strada.

Nel corso dell’attività, i Carabinieri della Stazione Roma Cecchignola hanno

denunciato per furto aggravato, una donna di 38 anni, già nota alle forze

dell’ordine, fermata dai militari all’esterno di un esercizio commerciale

con alcuni capi di abbigliamento asportati poco prima. Refurtiva recuperata

e restituita al titolare dell’attività.

In distinte operazioni, invece, sono state denunciate altre due persone, un

cittadino originario di Caserta di 47 anni, per essere stato trovato alla

guida di uno scooter in possesso di un casco rubato di proprietà di una

società di noleggio scooter, mentre, un 50enne di Roma, nonostante fosse già

sottoposto agli arresti domiciliari è stato sorpreso e quindi anch’esso

denunciato dai Carabinieri della Stazione di Roma Trullo, poiché a seguito

del controllo per la misura cui sottoposto, è stato trovato in possesso di

quasi 2,5 g di cocaina, circa 2,5 g di hashish, un bilancino di precisione e

materiale per il confezionamento.

I Carabinieri hanno anche eseguito una serie di posti di controllo alla

circolazione stradale sanzionando un’automobilista per violazioni al Codice

della Strada.

Complessivamente nel corso delle attività di controllo, i Carabinieri hanno

identificato 120 persone e controllato 85 veicoli.

260125

