(AGENPARL) - Roma, 26 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 26 gennaio 2025 Arabia Saudita, Osnato (FdI): Giorgia Meloni segna una partnership strategica tra l’Italia e l’Arabia Saudita

“Il nuovo partenariato strategico siglato tra Italia e Arabia Saudita, in occasione della visita del Presidente Meloni ad Al Ula, rappresenta una tappa cruciale per le relazioni bilaterali ed è ispirato alla visione internazionale di questo Governo in tema di cooperazioni economiche e politiche nell’interesse della nostra Nazione, come rappresentato anche dal Piano Mattei” così in una nota Marco Osnato (FdI), Presidente della VI Commissione Finanze alla Camera e della Sezione Bilaterale parlamentare Italia-Arabia Saudita.

“La complementarità tra la Vision 2030 saudita e le competenze industriali italiane rafforza i nostri legami in settori strategici come le grandi opere, la transizione energetica, l’idrogeno verde, e la trasformazione digitale. Questa alleanza strategica sottolinea l’impegno comune per un futuro prospero e sempre più avanzato” aggiunge Osnato. “L’Italia di Giorgia Meloni si conferma un partner fondamentale del Regno, con un ruolo di primo piano nel supportare i progetti di diversificazione economica e innovazione. L’accordo firmato oggi non è solo un’opportunità per le imprese italiane, ma una rappresentazione del rispetto reciproco e degli interessi comuni che legano i nostri due Paesi. Da cittadino italiano e da Presidente della Sezione bilaterale Italia-Arabia Saudita non posso che salutare con orgoglio e favore questa nuova importante fase dei rapporti bilaterali,” conclude Marco Osnato.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati