Aeroporto di Catania: Malta, Tirana e Londra le destinazioni internazionali più trafficate nel 2024

(AGENPARL) - Roma, 26 Gennaio 2025

L’Aeroporto di Catania chiude il 2024 con risultati straordinari, registrando un totale di 12.346.370 passeggeri, di cui 4.799.156 su rotte internazionali. Questo risultato consolida lo scalo etneo come uno dei principali hub del Sud Italia, rafforzando il suo ruolo strategico nei collegamenti con l’Europa e il Mediterraneo.

Tra le destinazioni internazionali più frequentate, Malta si conferma al primo posto, con 357.536 passeggeri e una crescita vicina all’1% rispetto all’anno precedente. Tirana si posiziona al secondo posto, con un incremento record del 222% e un totale di 248.975 passeggeri. Londra Gatwick chiude il podio, accogliendo 214.952 viaggiatori, con un aumento del 5,78%.

Anche altre tratte internazionali hanno mostrato una forte crescita. Bucarest ha registrato 198.312 passeggeri (+58,68%), seguita da Monaco con 171.349 passeggeri (+19,76%), Budapest con 162.866 passeggeri (+41,97%) e Vienna con 161.842 passeggeri (+33,78%). Altre destinazioni popolari includono Amsterdam, Parigi Charles de Gaulle, Francoforte, Barcellona e Madrid, che hanno visto incrementi significativi nel traffico passeggeri.

Questi dati evidenziano non solo il crescente interesse verso l’Aeroporto di Catania come snodo cruciale per il traffico aereo internazionale, ma anche l’efficacia delle strategie messe in atto per potenziare le connessioni a lungo raggio. Lo scalo continua a rafforzare il suo ruolo di ponte tra l’Italia e il resto del mondo, rappresentando un motore di crescita per il turismo e per l’economia locale.