domenica 26 gennaio : VIAGGIO NEL TANGO AL MORO DI CAVA DE’ TIRRENI (Sa) con Yanina Quiñones e NeriPiliu & TangoStress

25 Gennaio 2025

sab 25 gennaio 2025

passione e la bellezza del tango nelle sale del *Moro di Cava de’ Tirreni

(Sa). *

*Domenica 26 gennaio a partire dalle ore 22* il locale del Scacciaventi

ospiterà i ballerini di livello internazionale * Yanina Quiñones e Neri

Piliu e TangoStress, * la formazione con *Roberto De Prisco*, Francesca

Cecere, Shaady Mucciolo, Rocco Zaccagnino, Mariateresa Franza.

Un viaggio nel Tango è il concerto-spettacolo proposto dall’orchestra

TANGOSTRESS in collaborazione con i ballerini professionisti Yanina

Quiñones e Neri Piliu, dell’accademia di tango Corazón al sur.

Il concerto è un viaggio che, musicalmente parlando, ripercorre la storia

del tango nel secolo scorso dai primi anni della Guardia Vecchia, passando

per l’Età d’Oro fino ad arrivare al periodo dell’Avanguardia e del Tango

Nuevo. Pugliese, D’Arienzo, Di Sarli, Triolo, Canaro, Rovira, Piazzolla

sono fra i nomi di spicco: compositori, arrangiatori, esecutori che hanno

segnato la storia del tango.

Il concerto propone brani, scritti, arrangiati ed eseguiti da questi e

altri compositori di tango.

La produzione musicale di tango è vastissima; ovviamente il viaggio deve

scegliere delle tappe: abbiamo selezionato una ventina di brani, includendo

sia il repertorio tipico milonghero, cioè quello che si usa nelle milonghe

dove si balla, sia brani che solitamente non vengono ballati, ma sono molto

noti. Alcuni dei brani proposti nel concerto sono stati usati come colonne

sonore di film, scritti proprio per il film o per spettacoli teatrali.

Il viaggio non è solo musicale. Neri e Yanina si esibiranno su alcuni brani

completando il racconto musicale con quello del ballo stesso. L’orchestra è

formata da Francesca Cecere e Shaady Mucciolo ai violini, Rocco Zaccagnino

alla fisarmonica e Roberto De Prisco al pianoforte. Mariateresa Franza

canterà alcuni brani.