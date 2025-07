Il ruolo dei centri antiviolenza di prevenzione e contrasto

(AGENPARL) - Roma, 5 Luglio 2025

centri antiviolenza possono svolgere sul territorio per prevenire e poi

sostenere le vittime.

” *Violenza di Genere. Una sfida sociale, culturale ed istituzionale*” se

ne parla venerdì *11 luglio*, ore 9, al Complesso *Sant’Andrea delle Dame*

(Aula Bottazzi), con esperte impegnate da anni al contrasto della violenza

contro le donne per riflettere sul fenomeno, le sue caratteristiche ed

implicazioni, sulle modalità di intervento e il ruolo della rete

antiviolenza.

Dopo i saluti del direttore *Umberto Galderisi* e di *Virginia Tirino*,

referente della Terza Missione del Dipartimento di Medicina Sperimentale

dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”,

la relazione iniziale è svolta dalla presidente dell’ Associazione “Frida

Kahlo”la sociologa e criminologa *Gabriella Notorio*, che si soffermerà

sulle modalità d intervento nella violenza di genere e sul ruolo dei

centri antiviolenza. La psicoterapeuta *Cinzia Rosaria Baldi*, da anni

impegnata nei centri antiviolenza e psicologa dello sportello”Le Porte di

Frida”illustrerà gli aspetti psicologici della violenza di genere e come

riconoscere meccanismi che fanno scattare la violenza. L’aspetto legale,

le recenti normative e le ancora troppe insufficienze della legge sono

oggetto dell’intervento della consulente legale dello sportello”Le Porte di

Frida”, la criminologa, psicopatologa *Maria Giovana Lanatà.*

Conclude gli interventi la scrittrice e logopedista *Silvia Fumo*, che si

intratterrà su come la violenza di genere trova espressione nella narrativa

divenendo testimonianza attiva.

Seguono letture e testimonianze degli studenti Maria Antonietta Villano,

Giulia Petrillo, Ghassan Abu Ghanem.

Il convegno è organizzato dal Dipartimento di Medicina Sperimentale

dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” con il

contributo dell’ Associazione “Frida Kahlo Pari Opportunità”- insieme

all’Associazione Studentesca ‘Rappresentiamoci”.

