Comunicato stampa: San Leonardo: riqualificazione dello spazio urbano di via Bassano del Grappa col sostegno di Fondazione Cariparma

(AGENPARL) - Roma, 24 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 24 gennaio 2025 San Leonardo: riqualificazione dello spazio urbano di via Bassano del Grappa col sostegno di Fondazione Cariparma

Quasi quattrocentomila euro per migliorare la vivibilità e l’attrattività dell’area. Progettualità definita attraverso un percorso di condivisione con cittadine e cittadini di San Leonardo.

Parma, 24 gennaio 2025 – Il progetto del Comune di Parma “Riqualificazione dello spazio urbano di via Bassano del Grappa” nel quartiere San Leonardo ha superato la seconda fase di valutazione e ha ottenuto il finanziamento della Fondazione Cariparma.

Il progetto prevede un investimento complessivo di 375.000 euro, di cui 300.000 euro finanziati dalla Fondazione Cariparma e 75.000 dal Comune di Parma, destinati a lavori e servizi. È promosso dal Comune di Parma – Settore Patrimonio e Facility Management col supporto della Struttura Operativa Finanziamenti comunitari e strategici, in collaborazione con l’Advisor Centro Etica Ambientale (CEA). Il piano di riqualificazione è stato definito attraverso un percorso di condivisione con stakeholder, cittadine e cittadini del quartiere che hanno contribuito ad individuare le attività e le azioni da realizzare.

“Continuano gli interventi dell’amministrazione per il rilancio del quartiere San Leonardo. Il progetto di riqualificazione di via Bassano del Grappa rappresenta un esempio concreto di come la partecipazione attiva della comunità possa guidare la trasformazione urbana. Questo intervento non solo migliorerà la qualità dello spazio pubblico nel quartiere San Leonardo, ma rafforzerà anche il senso di appartenenza e coesione sociale tra i cittadini” commentano Chiara Vernizzi, Assessora alla Rigenerazione Urbana, e Francesco De Vanna, Assessore ai Lavori Pubblici e alla Legalità. “Grazie al sostegno di Fondazione Cariparma e al contributo del Comune di Parma, è stato possibile concretizzare un percorso condiviso che unisce sviluppo, sostenibilità e attenzione alle esigenze della cittadinanza. Un modello di rigenerazione urbana che pone al centro la collaborazione e la legalità.”

“I bandi a due fasi introdotti dalla nostra Fondazione lo scorso anno rappresentano strumenti innovativi che si inseriscono nel percorso di ascolto e accompagnamento delineato nel nostro Piano Strategico 2024-2027. Questo approccio ci permette di rispondere ai bisogni del territorio con risorse concrete. Siamo particolarmente fieri di poter testimoniare come questo progetto sia in perfetta linea con la visione proposta dal nuovo bando e ci auguriamo di poter ricevere tante altre progettualità come questa, per poter continuare a rendere il nostro territorio inclusivo, rafforzarne le persone e le istituzioni e accompagnarlo nelle grandi sfide in atto” commenta Franco Magnani, Presidente di Fondazione Cariparma.

Il progetto

Con questo progetto l’area circostante a via Bassano del Grappa verrà riqualificata, migliorandone la vivibilità e creando nuove opportunità di socializzazione per cittadine e cittadini.

Verrà realizzato un adeguamento estetico e funzionale dell’area ecologica sul lato ovest dell’edificio che ospita la Cooperativa Fiorente e degli attuali accessi (ciclabile e pedonale) su via Treviso per promuovere la mobilità dolce; sono previsti, inoltre, lavori di ottimizzazione del parcheggio di Via Codroipo, con la realizzazione di una nuova aiuola alberata.