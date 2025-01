SAVE THE DATE – 17 febbraio 2025 ore 10.00 – Il Rapporto sulle migrazioni di Fondazione ISMU ETS festeggia 30 anni!

(AGENPARL) - Roma, 23 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 23 gennaio 2025 Il Rapporto sulle migrazioni ISMU ETS festeggia 30 anni!

In occasione della pubblicazione del 30° Rapporto sulle migrazioni 2024 Fondazione ISMU ETS organizza una giornata di riflessione, dibattito e confronto sui temi delle migrazioni assieme a esperti, professionisti e ospiti d’eccezione!

📅 Quando? 17 febbraio 2025, alle ore 10.00

📍 Dove? Teatro Franco Parenti, Milano

Durante la giornata verranno presentati i dati del 30° Rapporto sulle migrazioni 2024.

Il programma completo e le iscrizioni saranno disponibili dal 30 gennaio 2025.

Per rimanere aggiornati su tutte le novità relative all’evento visita il sito http://www.ismu.org

Save the date!

[ISMU]

Tamara Ferrari

Press Office

a. via Copernico, 1 – 20125 Milano (Italy)

http://www.ismu.org

