(AGENPARL) – gio 23 gennaio 2025 Cultura: Lega, Teatri storici Marche candidati a patrimonio UNESCO

Roma, 23 gen. – “Ieri si è riunita la Commissione Nazionale Italiana UNESCO al ministero della Cultura per valutare le candidature e sono stati scelti i teatri storici delle Marche”. Dichiara la deputata della Lega Giorgia Latini, vicepresidente della commissione Cultura e responsabile del dipartimento Cultura del Carroccio. “Per me, – prosegue – come parlamentare marchigiana, è un grandissimo orgoglio vedere che l’Italia candida i teatri storici della nostra Regione. È veramente un’emozione perché ho iniziato questo percorso quando ero assessore regionale alla cultura e ora si chiude questo percorso, con una candidatura rappresentativa per l’Italia intera. Parliamo di una ricchezza inestimabile: avevamo discusso una mozione proprio in commissione per attenzionare questa candidatura. Sono contenta che la commissione abbia riconosciuto la rilevanza di questo patrimonio”. Plauso anche dal sottosegretario Lucia Borgonzoni che ha seguito e sostenuto passo dopo passo la candidatura e dichiara: “Le Marche sono il territorio con la più alta densità di teatri rispetto al numero di abitanti e comuni. Nel ‘Libro bianco’ del 1868 venivano già contati ben 113 teatri: una cifra rappresentativa della tradizione di questo territorio ma anche dell’Italia intera. Il nostro Paese è da sempre famoso per la lirica – riconosciuta di recente patrimonio dell’umanità – e i teatri sono il simbolo della nostra tradizione culturale”.