Codacons su sciopero Fs 25 e 26 gennaio

(AGENPARL) - Roma, 23 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 23 gennaio 2025 COMUNICATO STAMPA

23 gennaio 2025

FS, SCIOPERO IL 25 E IL 26, POSSIBILI CANCELLAZIONI. CODACONS: DA INIZIO

ANNO GIA’ 16 SCIOPERI NEL SETTORE DEL TRASPORTI, BASTA!

Ancora uno sciopero nel settore dei trasporti pubblici che arrecherà disagi

agli utenti in un momento in cui, dopo i disservizi degli ultimi giorni, la

circolazione ferroviaria dovrebbe essere garantita con la massima

efficienza. Lo afferma il Codacons, commentando la protesta per il 25 e 26

gennaio indetta da alcune sigle sindacali autonome del gruppo Fs Italiane.

Solo nel comparto dei trasporti pubblici, da inizio anno e fino alla data

del 26 gennaio prossimo, si contano già 16 scioperi a livello nazionale e

locale, tra quelli già effettuati e quelli proclamati – afferma il Codacons

– Dopo i tanti disagi causati alla popolazione dalle proteste sindacali del

2024, il nuovo anno si apre nel peggiore dei modi, e all’insegna di una

raffica di scioperi che arrivano nel momento meno opportuno, considerato

quanto accaduto nelle ultime settimane sul fronte ferroviario.

Capiamo le istanze dei lavoratori e condividiamo il loro diritto allo

sciopero, ma è ora di dire basta a proteste continue e ravvicinate nel tempo

che hanno come unica conseguenza quella di arrecare un ingiusto danno ai

cittadini, bloccando il Paese – conclude il Codacons.