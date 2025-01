(AGENPARL) - Roma, 22 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 22 gennaio 2025 Subiaco: Trancassini (FDI), cordoglio per scomparsa Petrini

“Sono rimasto sconvolto dalla notizia della scomparsa di Domenico Petrini, sindaco di Subiaco. Un amico, un giovane amministratore appassionato ed entusiasta delle sfide che affrontava con orgoglio per la sua comunità e il per il suo territorio. In questo momento di profondo cordoglio esprimo, da parte del coordinamento regionale di Fratelli d’Italia, le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutta la comunità di Subiaco per la quale siamo a totale disposizione”. Lo dichiara in una nota il Questore della Camera, deputato di Fratelli d’Italia e coordinatore del partito nel Lazio, Paolo Trancassini.