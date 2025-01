INVITO ALBERGATORE DAY 2025 – 29 gennaio PALAZZO DEI CONGRESSI XXI EDIZIONE

(AGENPARL) - Roma, 22 Gennaio 2025

Palazzo dei Congressi – Piazzale Kennedy, 1 Roma

mercoledì 29 gennaio 2025

09:00

Welcome coffee e one-to-one con gli espositori, presentazione articoli e offerte dedicate

10:30

Presentazione programma dell’evento da parte di Gianluca De Gaetano – Direttore Federalberghi Roma

10:45

Saluti ed interventi istituzionali:

Roberto Gualtieri – Sindaco di Roma Capitale

11:10

Apertura lavori:

Giuseppe Roscioli – Presidente di Federalberghi Roma

11:15 – 12:15

Tavola rotonda

“Il Giubileo come spartiacque per i prossimi 10 anni. Le scelte da fare e gli errori da non commettere per garantire

prosperità al settore turistico e per evitare pericolosi effetti boomerang. Il futuro dipende da noi”.

Parte prima

(Lo scenario nazionale)

Intervengono:

Giuseppe Roscioli – Presidente Federalberghi Roma

Bernabò Bocca – Presidente Federalberghi

Daniela Santanché – Ministro del Turismo

Parte seconda

(Lo scenario territoriale)

Intervengono:

Giuseppe Roscioli – Presidente Federalberghi Roma

Pier Andrea Chevallard – Presidente Confcommercio Roma

Alessandro Onorato – Assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo Roma Capitale

Elena Palazzo – Assessore Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica, Sostenibilità

Regione Lazio

Modera:

Andrea Pancani – Giornalista e Vice Direttore La7

14:30 – 15:30 Business Speed Date

15:35 – 16:30

Apertura sessione pomeridiana da parte di Gianluca De Gaetano – Direttore Federalberghi Roma

Incontro/dibattito

“Una finestra sul futuro: forecast 2025 e prospettive post giubileo per il comparto turistico. Gli studi e le analisi

dei key players del settore”

Intervengono:

Giuseppe Roscioli – Presidente Federalberghi Roma

Diego Giannone – Head of Market Analysis & Traffic Forecast Aeroporti di Roma

Antonio Laveneziana – Territory Manager Italy and South-East Europe Airbnb

Alberto Yates – Regional Director Partner Services Booking.com

Marco Sprizzi – Director Market Management Italy & Malta Expedia

Alina Minut – Senior Account Manager STR

Modera:

Gianluca De Gaetano – Direttore Federalberghi Roma

17:00

Party di chiusura e brindisi finale