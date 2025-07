(AGENPARL) - Roma, 6 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sun 06 July 2025 *DL INFRASTRUTTURE, M5S: GOVERNO VUOLE RIARMO SENZA TRASPARENZA, INACCETTABILE*

Roma, 6 luglio – “Pare che Il governo voglia presentare un emendamento al decreto Infrastrutture per eliminare i controlli preventivi alle spese militari, mettendo a rischio la trasparenza e la responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche. Questa mossa è inaccettabile e va contro gli interessi dei cittadini. Il governo vuole spendere miliardi per la difesa senza alcun controllo, sottraendo risorse alle vere priorità del Paese, come la salute e l’istruzione pubblica. Ci opporremo con tutte le forze a questa subdola manovra e chiederemo che le spese militari siano sottoposte agli stessi controlli preventivi applicati alla pubblica amministrazione. I cittadini hanno il diritto di sapere come vengono utilizzati i loro soldi e di pretendere che le risorse siano allocate in modo responsabile”.

Lo affermano i deputati M5S della Commissione Lavori Pubblici, Daniela Morfino e Agostino Santillo.

