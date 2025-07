(AGENPARL) - Roma, 6 Luglio 2025

Periferie: domani commissione a Caivano e Scampia. Battilocchio (FI): cambiamento in corso

Proseguono i sopralluoghi della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle periferie: domani,lunedì 7 luglio,una delegazione di parlamentari, sarà nel territorio di Caivano e Scampia. Tra gli appuntamenti previsti: alle ore 10,45 presso il centro sportivo “Pino Daniele”, alle 11,30 a Parco Verde (nuova ludoteca, scuola “Collodi” e Polo Millegiorni di “Save the Children”) e alle 12,45 presso la Chiesa di San Paolo Apostolo, con un incontro con don Maurizio Patriciello. Nel pomeriggio, dopo una visita al nuovo Polo Universitario di Caivano, la Commissione parlamentare si recherà alle ore 15,45 a Scampia presso il complesso “Le Vele”. Previsti anche incontri presso la Stazione dei Carabinieri e il Commissariato di Polizia di Scampia.

“Caivano e Scampia: due simboli di situazioni in cui, dopo decenni di disattenzioni ed errori, il cambiamento è in corso, con progetti e risorse specifiche che stanno incidendo profondamente. Mai più zone franche” ha commentato Alessandro Battilocchio (Forza Italia), Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sullo stato di sicurezza e degrado delle città e delle loro periferie domani in missione a Caivano e Scampia.

