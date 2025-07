(AGENPARL) - Roma, 6 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sun 06 July 2025 Bonelli: emendamento governo su armi porta Italia in stato di guerra

“Meloni, Merz e Macron: ovvero il fattore 3M che condanna il mondo, perché

mentre l’Europa e l’Italia subiscono gli effetti gravi della crisi

climatica — che sono sociali, ambientali ed economici — nell’indifferenza

di chi governa, le 3M vogliono fermare le politiche sul clima per fare

posto agli investimenti sulle armi, indebolendo gli investimenti

sull’innovazione tecnologica, sul clima e sul welfare”.

Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa

Verde, che prosegue:

“Chi denuncia la crisi climatica, ben analizzata dal mondo scientifico,

viene trasformato in una caricatura ed attaccato. Ora apprendiamo che il

governo italiano, con un emendamento, vorrebbe derogare alle leggi e

rendere segreti i contratti militari anche al Parlamento. È una norma che

porta l’Italia in uno stato di guerra, perché quando si sospendono le

funzioni degli organismi di controllo e si rendono segreti i contratti

anche al Parlamento, allora è finita la democrazia in nome dei profitti

dell’industria bellica”, conclude.

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE