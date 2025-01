Innovazione, Mimit: Urso domani a Palermo inaugura il summit europeo su connettività digitale, innovazione e sviluppo sostenibile nel Mediterraneo

(AGENPARL) - Roma, 22 Gennaio 2025

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, domani (giovedì 23 gennaio) sarà a Palermo dove alle ore 9.45 aprirà i lavori dell’evento “Digital Connectivity and Mediterranean: investment opportunities, innovation and sustainable development”. La due giorni, promossa dal Mimit in collaborazione con la piattaforma strategica D4D Hub della Commissione UE, riunirà nel capoluogo siciliano rappresentanti dell’Unione Europea e dei suoi stati membri, oltre ai principali stakeholder pubblici e privati del settore delle comunicazioni, per approfondire temi strategici quali la connettività digitale, l’innovazione e lo sviluppo sostenibile nell’area del Mediterraneo, in linea con gli obiettivi del Piano Mattei per l’Africa.

Tra gli interventi previsti nel corso della prima giornata, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, il ministro libico per la Comunicazione e gli Affari Politici, Walid Al Lafi, il sottosegretario finlandese agli Affari Esteri, Pasi Hellman, il direttore generale della DG Middle East and North Africa della Commissione Europea, Stefano Sannino, e il vice segretario generale dell’ITU-Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, Tomas Lamanauskas.

L’evento avrà luogo presso il Marina Convention Center del capoluogo siciliano (via Filippo Patti, 30).