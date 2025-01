Grande successo a Torino per le Universiadi 2025. Si avvicina la cerimonia di chiusura del 23 gennaio 2025 La conduzione affidata a Walter Rolfo, tra gli ospiti il campione mondiale di magia Topas e il DJ Fargetta

(AGENPARL) - Roma, 21 Gennaio 2025

Grande successo a Torino per le Universiadi – FISU World University Games 2025

Si avvicina la cerimonia di chiusura del 23 gennaio 2025 con la conduzione affidata a Walter Rolfo, tra gli ospiti il campione mondiale di magia Topas e il DJ Fargetta

Le Universiadi 2025 di Torino sono state pura magia. Un grande successo per Fisu World University Games con migliaia di atleti provenienti da 54 nazioni, decine di migliaia di presenze registrate e oltre 500 medaglie assegnate. Non poteva, quindi, chiudersi proprio con uno spettacolo di magia internazionale la kermesse sportiva protagonista indiscussa di questo gennaio 2025. A ideare e condurre la cerimonia di chiusura l’eclettico direttore artistico e maestro di cerimonie Walter Rolfo, fondatore di Masters of Magic realtà che dal 2008 rivoluziona gli eventi di arte magica.

La cerimonia di chiusura dei FISU World University Games 2025 si terrà il 23 gennaio 2025, dalle ore 20:00 alle 23:30, nella suggestiva Piazzetta Reale, dove Walter Rolfo condurrà un grande evento con i più famosi artisti e campioni mondiali di magia, per celebrare la conclusione di questa straordinaria manifestazione che ha conquistato tutti. Sarà un momento di grande emozione con la sfilata delle bandiere e degli atleti a rinnovare lo spirito di fratellanza, inclusione e condivisione che ha caratterizzato questa edizione. Per onorare l’Italia, alcuni cantanti lirici Davide Capitanio, Omar Mancini, Leonardo Cremona eseguiranno dal vivo l’Inno Nazionale Italiano,,un tributo della nostra Nazione e alla sua tradizione musicale per poi lasciare il palco ai discorsi ufficiali di Alessandro Sciretti Presidente del Comitato Organizzatore (OC) e Leonz Eder Presidente della FISU. Il quintetto vocale Real Tunes interpreterà poi dal vivo l’Inno FISU, seguito dal solenne abbassamento della bandiera FISU, che simboleggia il passaggio della manifestazione al prossimo paese ospitante. Il programma culturale prenderà vita con una performance di illusionismo di Matteo Fraziano, che, attraverso affascinanti giochi di ombre cinesi, renderà omaggio a tutte le discipline sportive e agli atleti che hanno partecipato ai giochi. Seguirà l’incredibile show del famosissimo illusionista e campione di manipolazione tedesco Topas. Da brividi l’esibizione del soprano Lucia Rubedo, le performance di La Vision Acrobatics del Cirque du Soleil e quelle dei Ping Pong Pang. A segnare la chiusura ufficiale della kermesse lo spegnimento del calderone Wug Fisu e a tarda notte la cerimonia gran finale con il DJ SET di Mario Fargetta e Fabio Baresi, che daranno vita alla piazza con un’esplosione di energia, accompagnata da uno spettacolo di luci e un imponente LED wall. La musica e la danza trasformeranno la piazza in un grande spazio di celebrazione, terminando, così in grande stile la cerimonia di chiusura dei FISU World University Games 2025 seguita dalla regia e lo show design di Alessandro Marrazzo e Luciano Cannito Artistic Consultant and Choreography Supervisor.

Masters of Magic, punto di riferimento per gli eventi live e TV legati all’illusionismo, è una realtà che ha rivoluzionato l’arte magica con una filosofia di spettacolo innovativa. Fondata da Walter Rolfo nel 2008, l’organizzazione ha prodotto oltre 1800 spettacoli e vanta più di 1350 artisti nel suo network internazionale. Nel corso degli anni, Masters of Magic ha prodotto eventi di successo come il 26° Campionato Mondiale di Magia nel 2015, il più importante evento di magia al mondo, che per la prima volta nella storia si è svolto in Italia, e l’European Championship of Magic nel 2024 a Saint Vincent. Il prossimo grande appuntamento sarà il 29° Campionato Mondiale di Magia, che si terrà a Torino dal 14 al 19 luglio 2025.