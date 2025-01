Aun 21 gen. 025 (Pag 3)

(AGENPARL) - Roma, 21 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 21 gennaio 2025 *La Presidente della Regione Stefania Proietti esprime il suo cordoglio per

l’incidente mortale sul lavoro occorso quest’oggi. La sicurezza sui luoghi

di lavoro deve rappresentare una priorità condivisa da tutti *

(aun) – Perugia 21 gen. 025 – In serata è giunta purtroppo notizia di un

tragico incidente sul lavoro nel territorio di Corciano, in cui un giovane

operaio di 32 anni ha perso la vita a causa di un incidente con una pressa.

In primo luogo – scrive in una nota la presidente della Regione Stefania

Proietti – desidero esprimere le mie condoglianze alla famiglia e agli

amici della vittima. La sicurezza dei lavoratori deve essere una priorità

condivisa da tutti noi.

Questo episodio – prosegue la presidente Proietti – mette in luce una

questione che non possiamo ignorare: l’Umbria continua a far registrare un

tasso di infortuni mortali superiore alla media nazionale e attualmente

siamo tra le prime regioni in Italia per incidenza di tali eventi. Questo

dato è allarmante e richiede una riflessione profonda da parte di tutte le

parti coinvolte.

È fondamentale che le istituzioni, le aziende e i lavoratori collaborino

attivamente per migliorare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Dobbiamo promuovere una cultura della prevenzione e della formazione,

affinché ogni lavoratore possa sentirsi protetto e tornare a casa in

sicurezza ogni giorno. È tempo di agire e di investire nella formazione,

nella prevenzione e nelle infrastrutture necessarie per garantire un

ambiente di lavoro sicuro.

Rinnovo la mia disponibilità a collaborare con tutte le parti

interessate per affrontare questa sfida e costruire un futuro in cui la

sicurezza dei lavoratori sia una realtà consolidata.