(AGENPARL) - Roma, 18 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 18 gennaio 2025 TORINO. MALAGUTI (FDI): MANIFESTAZIONI VIOLENTE CONTRO STATO CHE LI OSPITA

“Altre manifestazioni violente Propal a Torino contro uno Stato che quei violenti li ospita e gli offre una opportunità di vita e benessere. Mi chiedo cosa accadrebbe a manifestanti Procrist, se ci fossero, in quei paesi musulmani dove i cristiani sono perseguitati da secoli. 4500 cristiani morti per la loro fede nel 2024, 15 milioni di perseguitati in più nel mondo, 380 milioni in totale, uno su sette, come da Report Open doors. Quindi nei paesi in cui le persecuzioni sono più violente, Africa e Asia, cosa accadrebbe agli eventuali manifestanti Procrist anche se, a differenza di quelle Propal, fossero pacifiche?”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Mauro Malaguti.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati