(AGENPARL) - Roma, 17 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 17 gennaio 2025 Separazione carriere; Ronzulli (FI): con approvazione primo pensiero per Berlusconi

“Quando ieri la Camera ha approvato in prima lettura la separazione delle carriere mi è venuta in mente una sola parola: ‘Finalmente’. Questo è un primo passo ed altri ce ne dovranno essere perché diventi legge. Ci sarà anche un referendum, sul cui esito sono assolutamente ottimista, perché i cittadini sono le prime vittime di una giustizia che non funziona e pretendono che tutto cambi. Ma il mio ‘finalmente’ ha un significato più ampio e profondo, perché ho pensato subito al presidente Berlusconi, a quanto e come si sia battuto con ogni energia per raggiungere questo obiettivo e garantire quel principio di imparzialità della giustizia che deve guidare ogni processo”. Così, la senatrice e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, in un’articolo su “Affari italiani”. “Sarebbe però riduttivo – ha proseguito – pensare che per il presidente Berlusconi fosse sufficiente la separazione delle carriere, perché questa ha sempre rappresentato il tassello di un mosaico ben più grande ed ambizioso: la riforma delle riforme, quella della giustizia“.