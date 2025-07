Gelato Artigianale, Domenico Belmonte (Artglace): “Investire su giovani e formazione per garantire il futuro della nostra filiera”

(AGENPARL) - Roma, 17 Luglio 2025

In un momento cruciale per il comparto agroalimentare italiano, il gelato artigianale conquista il centro della scena istituzionale con un confronto diretto tra i rappresentanti della filiera e il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

Tra i protagonisti dell’incontro al MASAF, anche Domenico Belmonte, Presidente di Artglace e promotore della Giornata Europea del Gelato Artigianale, da anni impegnato nella valorizzazione internazionale di un prodotto che racchiude tradizione, eccellenza e cultura.

L’Agenparl ha intervistato Domenico Belmonte per approfondire l’importanza di un dialogo costruttivo con le istituzioni, le sfide che il settore deve affrontare – dalla formazione al ricambio generazionale – e le opportunità per rafforzare il ruolo del gelato artigianale come ambasciatore del made in Italy nel mondo. Ha sottolineato l’impegno condiviso con le istituzioni per promuovere e valorizzare il gelato artigianale italiano ed europeo.