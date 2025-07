(AGENPARL) - Roma, 17 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 17 July 2025 URBANISTICA MILANO, SIRONI (M5S): DANNO AI CITTADINI LI’ DA VEDERE, SALA MOLLI

Roma, 17 lug. – “Da milanese, da politica, prima dalle barricate di un municipio, ora dalla camera alta del Senato, con il moVimento5stelle a difesa della legalità e infaticabilmente da anni al fianco dei cittadini milanesi denunciamo il sacco edilizio di Milano. Ora possiamo solo ringraziare il lavoro di quella magistratura che questo governo sta tentando di mettere sotto controllo. Nordio dice “grazie a noi questi indagati sono salvi dal carcere”. Io invece dico “grazie al moVimento5stelle, ai comitati civici milanesi e all’appello dei 180 professori, al Senato abbiamo convinto la maggioranza e il resto dell’opposizione a bloccare la vergognosa SalvaMilano”, una norma firmata da tutti i partiti di maggioranza e scritta a quattro mani con gli stessi indagati, una norma palesemente anticostituzionale che pretendeva di cancellare retroattivamente le leggi su cui si basano i capi di imputazione, con una palese interferenza del potere legislativo nei processi in corso. Il sindaco Sala, la sua giunta, i suoi uomini di fiducia, i dirigenti, la commissione paesaggio, i costruttori… molti tra loro sotto inchiesta. Se è vero che la giustizia deve fare il suo corso senza anticipare sentenze, è anche vero che il danno subito nel corso di questi anni dai milanesi è lì da vedere. Cubi di cemento in ogni dove, persino nei cortili tra le case. Niente verde a mitigare le isole di calore. 3000 morti l’anno per l’inquinamento. Taglio dei servizi. Costo della vita altissimo. Prezzi delle case da capogiro. Chiuse le piscine comunali perché il sindaco non ha i soldi per gestirle. Le casse del Comune forse piangono la mancanza di quel 60% di oneri di urbanizzazione scontati ai costruttori? Una città svenduta per soddisfare gli interessi degli speculatori immobiliari, che qui trovano gli oneri di urbanizzazione più bassi tra le capitali europee. Milano un tanto al chilo. Si è scelta la quantità a basso prezzo invece della qualità. Chi ha comprato una casa poi sequestrata sarà comunque risarcito da chi sarà ritenuto responsabile. Ma chi risarcirà i milanesi da questa bulimia di suolo che poi vomita cemento? Fossi il sindaco mi eclisserei”. Così in un post su Facebook la senatrice Elena Sironi.

