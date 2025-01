Promemoria: Presentazione Libro Note di Cronaca – Sab. 18 Gen. Ore 17

(AGENPARL) - Roma, 17 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 17 gennaio 2025 Comunicato stampa iniziativa del 18 gennaio 2025

Sabato 18 gennaio a Gualdo Tadino, dalle 17 presso la mediateca, anteprima presentazione del libro di

Stefano Corradino, giornalista, musicista, direttore sito articolo 21, “Note in cronaca” che racchiude brani e

racconti su Ilaria Alpi, Lampedusa, morti sul lavoro, Stefano cucchi e non solo.

Dalle 18 consegna targhe articolo 21 per aver promosso iniziative a tutela della libertà di informazione e del

pensiero critico alla comunità di Gualdo Tadino, all’istituto Casimiri, alle scuole del comprensorio.

Le targhe saranno consegnate dal coordinatore nazionale Beppe Giulietti, dal coordinatore presidio alta

Umbria, Oriano Anastasi, dal sindaco Massimiliano Presciutti.

Sarà l’occasione per lanciare la campagna, voluta da Amnesty, per reclamare la liberazione delle tante cecilie

ancora detenute nelle carceri iraniane e del mondo.