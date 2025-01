L’Aquila – Comunicato stampa consigliere Nardecchia e Cococcetta su Rsa Montereale

(AGENPARL) - Roma, 17 Gennaio 2025

RSA Montereale: “Comune dell’Aquila segue vicenda, pronti a fare la nostra parte”

“Il Comune dell’Aquila sta seguendo da vicino la vicenda legata alla RSA di Montereale: l’attenzione del sindaco Biondi e dell’intera amministrazione è massima. Proprio per questa ragione, abbiamo partecipato al sit in che si è svolto all’Emiciclo per manifestare l’interesse a individuare percorsi condivisi e soluzioni concrete nell’interesse dei lavoratori, dei pazienti e della comunità”.

È quanto ha dichiarato, in apertura dei lavori del Consiglio comunale di questa mattina, dalle consigliere comunali Gloria Nardecchia e Laura Cococcetta.

“Nel corso della Commissione di Vigilanza in Consiglio regionale abbiamo ribadito la piena disponibilità del Comune a fare la propria parte per salvaguardare elementi fondamentali per la nostra società come salute pubblica e lavoro” hanno concluso le consigliere.