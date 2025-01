(AGENPARL) - Roma, 15 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 15 gennaio 2025 TRENI: CATTANEO (FI), “STRUMENTALIZZAZIONE AI DANNI DI SALVINI DA CHI NON HA ARGOMENTI”

“Come Forza Italia, l’abbiamo chiarito oggi e lo ribadisco anch’io, siamo convinti che ci sia una grande strumentalizzazione ai danni del ministro Salvini. Capisco che quando non si hanno argomenti si trovano anche pretesti come quello di alcuni guasti che sono, da un lato, ahimè, a volte non programmabili e su cui certo non è il ministro che può intervenire o avere responsabilità. Dall’altro, c’è la Digos e quindi ci sono degli approfondimenti in corso, perché alcune concomitanze sono strane. Si faranno questi approfondimenti per capire se c’è qualcuno che dolosamente interviene”. Così ai microfoni di Tag24 by UniCusano l’On. Alessandro Cattaneo (FI), responsabile nazionale dei dipartimenti di Forza Italia e membro della Commissione Trasporti (IX).

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma