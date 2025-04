(AGENPARL) - Roma, 25 Aprile 2025

(AGENPARL) – Fri 25 April 2025 RAI, M5S: GESTIONE PADRONALE E FUGA DI VOLTI STORICI

RAI, M5S: “GESTIONE PADRONALE E FUGA DI VOLTI STORICI. COMMISSIONE VIGILANZA PARALIZZATA DA MESI”

“La continua emorragia di figure e volti che hanno segnato la storia recente del servizio pubblico non può non destare profonda preoccupazione. L’uscita di Stefano Vianello, seppur formalmente ‘consensuale’, rappresenta un ulteriore passo in un processo di svuotamento della Rai che assume sempre più i contorni di una gestione padronale.

Ancora più grave è che tutto questo avvenga nell’assordante silenzio della Commissione di Vigilanza, paralizzata da mesi dalla maggioranza che continua a sottrarsi al confronto, impedendo il regolare svolgimento delle funzioni di verifica e controllo previste dalla legge.

È inaccettabile che l’attuale dirigenza Rai non abbia ancora risposto alle nostre richieste di audizione e confronto. La Commissione deve poter esercitare pienamente il suo ruolo: vigilare sull’adempimento del contratto di servizio e tutelare l’interesse dei cittadini, veri proprietari del servizio pubblico.

Non resteremo a guardare mentre la Rai viene trasformata in un feudo. Pretendiamo trasparenza, responsabilità e rispetto delle istituzioni”. Lo dichiarano i parlamentari del M5S in Commissione di Vigilanza Rai.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle