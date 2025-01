1° comunicato stampa del 15 gennaio 2025

(AGENPARL) - Roma, 15 Gennaio 2025

CASERTA (CE). FINTO CARABINIERE ARMATO DI PISTOLA AD ARIA COMPRESSA E PLACCA

DI RICONOSCIMENTO CONTRAFFATTA FERMATO IN PIENO CENTRO.

Il 62enne di Napoli è stato fermato questa mattina in via Roma a Caserta,

dove a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di una

pistola ad aria compressa priva del prescritto tappo rosso e ·di una placca

in metallo riproducente fregio dell’Arma con la scritta “Carabinieri”.

Alcuni cittadini, ai quali l’uomo si era avvicinato qualificandosi come

Maresciallo dei Carabinieri, sono stati insospettiti dal suo comportamento e

hanno contattato la Centrale Operativa della Compagnia di Caserta attraverso

il numero di emergenza “112”.

In pochi minuti una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile è

sopraggiunta in via Roma dove il 62enne stava passeggiando importunando

alcuni passanti.

Il finto Maresciallo è rimasto sorpreso quando i Carabinieri, questa volta

quelli veri, si sono avvicinati per identificarlo. Mostratosi

particolarmente nervoso ed intollerante al controllo è stato sottoposto a

perquisizione personale.

In suo possesso i militari hanno rinvenuto, inserita nella cintura dei

pantaloni e protetta da una fondina ad estrazione rapida, una pistola

semiautomatica ad aria compressa completa di sette proiettili in metallo e

due ricariche di CO2. L’arma, anche se di libera vendita, utilizzata senza

le opportune cautele avrebbe comunque potuto ferire altre persone. Inoltre

la stessa è risultata priva del prescritto tappo rosso che ne indica

l’utilizzo ludico o scenico.

Nella tasca dei pantaloni, invece, il 62enne deteneva una placca metallica

con il fregio dell’Arma dei Carabinieri che utilizzava per qualificarsi come

“Maresciallo”.

Quanto rinvenuto è stato immediatamente sottoposto a sequestro.

Identificato e accompagnato in caserma è stato denunciato in stato di

libertà. Dovrà rispondere di possesso di segni distintivi contraffatti e

possesso di armi od oggetti atti ad offendere.