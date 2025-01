(AGENPARL) - Roma, 14 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 14 gennaio 2025 RANUCCI, BEVILACQUA (M5S): IL FOGLIO DISPIACIUTO CHE NON SIA MORTO? SPREGEVOLE

Roma, 14 gen. – “Augurare la morte di una persona o dispiacersi che non sia già avvenuta è sempre spregevole, ma lo è ancor di più se a farlo è un giornale come Il Foglio nei confronti di un loro collega come Sigfrido Ranucci. I contenuti della rubrica “Andrea’s version” sono inaccettabili, contrarie a ogni principio di civiltà e indegne di un dibattito pubblico rispettoso. Che aspetta il direttore Cerasa a prendere le distanze?”.

Così l’esponente M5S in commissione di vigilanza Rai Dolores Bevilacqua.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle