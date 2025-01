(ACON) ENERGIA. HONSELL (OPEN): INTERROGAZIONE SU IMPIANTO BIOGAS DI BUDOIA

(AGENPARL) - Roma, 14 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 14 gennaio 2025 (ACON) Trieste, 14 gen – “Questa mattina ho depositato in

Consiglio regionale un’interrogazione per fare luce sulle

decisioni che hanno portato all’autorizzazione unica per la

realizzazione di un impianto di produzione di biometano nel

Comune di Budoia, in provincia di Pordenone. Questa decisione ?

stata presa nonostante il parere contrario espresso dal sindaco,

dall’amministrazione comunale e da numerosi cittadini. Ritengo

fondamentale che la transizione energetica, pur essendo un

obiettivo strategico e indispensabile, non debba mai avvenire a

scapito della partecipazione democratica e del rispetto per le

comunit? locali. ? inaccettabile che i contributi e le

opposizioni espresse durante la conferenza dei servizi non siano

stati adeguatamente considerati”.

Lo fa sapere, in una nota, il consigliere regionale di Open

Sinistra Fvg Furio Honsell.

“I cittadini di Budoia hanno manifestato chiaramente la loro

preoccupazione – prosegue Honsell -, organizzando assemblee

pubbliche e presentando osservazioni contrarie, evidenziando i

rischi ambientali, paesaggistici e socio-economici legati al

progetto”.

“Attraverso questa interrogazione, chiedo alla Giunta regionale

di chiarire quali criteri e metodologie siano stati utilizzati

per valutare i pareri del Comune e della cittadinanza, se siano

stati condotti studi specifici sugli impatti ambientali e

socio-economici, e con quali risultati. Inoltre, propongo di

introdurre a livello legislativo regionale un obbligo di

‘dibattito pubblico’ strutturato per tutte le opere con un

significativo impatto sul territorio, affinch? le decisioni

future siano pi? trasparenti e partecipative”, conclude

l’esponente delle Opposizioni.

ACON/COM/mv

141639 GEN 25