(AGENPARL) - Roma, 13 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 13 gennaio 2025 [Regione Lazio]

UFFICIO STAMPA DEL PRESIDENTE

APPUNTAMENTI DEGLI ASSESSORI DI DOMANI 14 GENNAIO

Ore 11.30 – Latina – Il vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, Roberta Angelilli, presenta le opportunità e i bandi per le imprese del territorio: il “Voucher Expo 2025 Osaka”; il “Voucher digitalizzazione PMI”; il “Voucher Internazionalizzazione PMI” e il bando “Sostegno alle Imprese Cooperative” – Consorzio industriale del Lazio, in via Carrara 12/A

Ore 15 – Frosinone – Il vicepresidente e assessore allo Sviluppo Economico, Roberta Angelilli, interviene alla conferenza stampa per illustrare i progetti e le attività avviate a sostegno del tessuto industriale regionale e i provvedimenti approvati in legge di Stabilità regionale in favore di Frosinone, Cassino e del territorio della provincia – Frosinone, sede del Consorzio industriale del Lazio, viale Giuseppe Mazzini 30

A seguire: Ore 16 – Frosinone – Il vicepresidente Roberta Angelilli e il consigliere regionale e vicepresidente della Commissione Sviluppo Economico e Attività Produttive, Daniele Maura presenteranno le opportunità e i bandi per le imprese del territorio: il “Voucher Expo 2025 Osaka”; il “Voucher digitalizzazione PMI” e il bando “Sostegno alle Imprese Cooperative”. Saranno presenti le associazioni delle imprese – Frosinone, sede del Consorzio industriale del Lazio, viale Giuseppe Mazzini 30